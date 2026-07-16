Japanska poslastica postala hit na mrežama: Evo kako da napravite moči sladoled, ne može biti lakše (video)
Moči (Mochi) sladoled već godinama drži titulu jedne od najpopularnijih poslastica na svetu. Ovaj prepoznatljivi japanski desert, koji spaja specifičnu, rastegljivu teksturu testa od pirinčanog brašna i hladno,kremasto punjenje, osvojio je nepca svih generacija. Ipak, kupovne verzije često obiluju rafinisanim šećerima i veštačkim aditivima.
Dobra vest je da ovu egzotičnu poslasticu možete napraviti kod kuće u zdravijoj varijanti. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka i bez upotrebe komplikovanih kuhinjskih aparata, napravite zdravi domaći moči sladoled koji pruža vrhunski užitak bez griže savesti.
Šta ovaj recept čini boljim?
Klasični moči se pravi od lepljivog pirinčanog brašna i velike količine šećera, dok se unutrašnjost puni sladoledom. U ovoj zdravoj verziji, tradicionalnu teksturu spoljašnjeg omotača zadržavamo korišćenjem slatkog pirinčanog brašna, ali rafinisani šećer možete zameniti prirodnim zaslađivačima poput javorovog sirupa ili meda. Takođe, i sladoled možete napraviti sami, kao na primer domaći sladoled sa grčkim jogurtom koji se pravi za manje od 15 minuta
Sastojci za moči testo:
- 100 g lepljivog pirinčanog brašna
- 150 ml vode
- 2 kašike javorovog sirupa ili drugog tečnog zaslađivača po izboru
- Malo kukuruznog skroba (gustina) za posipanje radne površine
Priprema:
Priprema močija je jednostavnija nego što izgleda na prvi pogled, a ključ je u brzini rada sa testom dok je još toplo. U staklenoj posudi pogodnoj za mikrotalasnu rernu pomešajte lepljivo pirinčano brašno, vodu i javorov sirup. Mešajte žicom dok ne nestanu grudvice. Pokrijte posudu, ali ostavite mali otvor za paru. Pecite u mikrotalasnoj rerni na najjačoj snazi 1 minut. Izvadite, dobro promešajte silikonskom špatulom (testo će početi da postaje lepljivo i poluprovidno), pa vratite pokriveno na još 45 sekundi. Testo treba da bude sjajno, rastegljivo i kompaktno.
Napomena: Ako nemate mikrotalasnu, smesu možete kuvati na pari u posudi sa nelepjivim dnom, uz neprestano mešanje oko 10 minuta.
Radnu površinu obilno pospite kukuruznim skrobom (gustinom) kako se testo ne bi lepilo. Istresite toplo testo na skrob i pospite ga sa gornje strane. Oklagijom nežno razvijte testo na debljinu od oko 2 do 3 milimetra. Ostavite ga nekoliko minuta da se prohladi, a zatim okruglom modlom ili čašom isecite krugove prečnika oko 8 do 10 centimetara. Sa svakog kruga četkicom nežno uklonite višak skroba.
Zaleđene kuglice sladoleda stavljajte na sredinu svakog kruga. Brzim pokretima podignite ivice testa nagore, spojite ih prstima na vrhu i dobro uštipnite testo kako bi se zatvorilo i formiralo lopticu. Svaki gotov moči umotajte u komad providne folije kako bi zadržao oblik i odmah ga odložite u zamrzivač.
Pre nego što se prepustite uživanju u svom domaćem močiju, izvadite ga iz zamrzivača i ostavite da odstoji na sobnoj temperaturi oko 3 do 5 minuta. Na ovaj način će spoljašnji omotač ponovo postati savršeno mekan i rastegljiv, dok će unutrašnjost ostati idealno hladna i osvežavajuća.
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