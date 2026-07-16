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Moči (Mochi) sladoled već godinama drži titulu jedne od najpopularnijih poslastica na svetu. Ovaj prepoznatljivi japanski desert, koji spaja specifičnu, rastegljivu teksturu testa od pirinčanog brašna i hladno,kremasto punjenje, osvojio je nepca svih generacija. Ipak, kupovne verzije često obiluju rafinisanim šećerima i veštačkim aditivima.

Dobra vest je da ovu egzotičnu poslasticu možete napraviti kod kuće u zdravijoj varijanti. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka i bez upotrebe komplikovanih kuhinjskih aparata, napravite zdravi domaći moči sladoled koji pruža vrhunski užitak bez griže savesti.

Šta ovaj recept čini boljim?

Klasični moči se pravi od lepljivog pirinčanog brašna i velike količine šećera, dok se unutrašnjost puni sladoledom. U ovoj zdravoj verziji, tradicionalnu teksturu spoljašnjeg omotača zadržavamo korišćenjem slatkog pirinčanog brašna, ali rafinisani šećer možete zameniti prirodnim zaslađivačima poput javorovog sirupa ili meda. Takođe, i sladoled možete napraviti sami, kao na primer domaći sladoled sa grčkim jogurtom koji se pravi za manje od 15 minuta

Moči sladoled kugle - kako viralnu poslasticu napraviti kod kuće Foto: Printscreen/YouTube/JoshuaWeissman

Sastojci za moči testo: 100 g lepljivog pirinčanog brašna

150 ml vode

2 kašike javorovog sirupa ili drugog tečnog zaslađivača po izboru

Malo kukuruznog skroba (gustina) za posipanje radne površine Priprema:

Priprema močija je jednostavnija nego što izgleda na prvi pogled, a ključ je u brzini rada sa testom dok je još toplo. U staklenoj posudi pogodnoj za mikrotalasnu rernu pomešajte lepljivo pirinčano brašno, vodu i javorov sirup. Mešajte žicom dok ne nestanu grudvice. Pokrijte posudu, ali ostavite mali otvor za paru. Pecite u mikrotalasnoj rerni na najjačoj snazi 1 minut. Izvadite, dobro promešajte silikonskom špatulom (testo će početi da postaje lepljivo i poluprovidno), pa vratite pokriveno na još 45 sekundi. Testo treba da bude sjajno, rastegljivo i kompaktno.

Napomena: Ako nemate mikrotalasnu, smesu možete kuvati na pari u posudi sa nelepjivim dnom, uz neprestano mešanje oko 10 minuta.

Radnu površinu obilno pospite kukuruznim skrobom (gustinom) kako se testo ne bi lepilo. Istresite toplo testo na skrob i pospite ga sa gornje strane. Oklagijom nežno razvijte testo na debljinu od oko 2 do 3 milimetra. Ostavite ga nekoliko minuta da se prohladi, a zatim okruglom modlom ili čašom isecite krugove prečnika oko 8 do 10 centimetara. Sa svakog kruga četkicom nežno uklonite višak skroba.

Zaleđene kuglice sladoleda stavljajte na sredinu svakog kruga. Brzim pokretima podignite ivice testa nagore, spojite ih prstima na vrhu i dobro uštipnite testo kako bi se zatvorilo i formiralo lopticu. Svaki gotov moči umotajte u komad providne folije kako bi zadržao oblik i odmah ga odložite u zamrzivač.

Pre nego što se prepustite uživanju u svom domaćem močiju, izvadite ga iz zamrzivača i ostavite da odstoji na sobnoj temperaturi oko 3 do 5 minuta. Na ovaj način će spoljašnji omotač ponovo postati savršeno mekan i rastegljiv, dok će unutrašnjost ostati idealno hladna i osvežavajuća.

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