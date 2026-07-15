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Kada su se venčali, nije ni pomišljala da će jednog dana proveravati račune svog supruga. Verovala mu je potpuno. On je zarađivao više, vodio računa o kreditima, plaćao račune i donosio finansijske odluke, a njoj je to delovalo sasvim normalno. Posle više od dve decenije braka nije imala razlog da sumnja da nešto krije. Zato je vest koju je čula tokom rutinske provere na poslu doživela kao hladan tuš.

Meri Anderson saznala je da se na njeno ime vodi čak 32.000 dolara duga po kreditnim karticama, što je oko 28.000 evra. Još veći šok bio je to što je najveći deo duga nastao na zajedničkoj kartici za koju je godinama verovala da je ugašena.

Šokirala se kad je videla dug na kreditnoj kartici za koji nije znala Foto: Profimedia

- Prvo sam pomislila da je u pitanju greška. Imamo često prezime i bila sam ubeđena da su pomešali podatke, prisetila se.

Greške, međutim, nije bilo.

Istina je izlazila na videlo deo po deo

Pet dana živela je u neizvesnosti, u strahu da bi zbog loše kreditne istorije mogla da izgubi posao. Za to vreme njen suprug ju je uveravao da će se sve razjasniti i da sigurno postoji neko logično objašnjenje. Tek nekoliko dana kasnije priznao je da dug zaista postoji.

Objasnio joj je da je tokom renoviranja kuće potrošio mnogo više novca nego što su planirali. Umesto da joj kaže istinu, nastavio je da koristi kreditne kartice i da gomila dugove, verujući da će ih jednog dana otplatiti pre nego što ona bilo šta primeti. Za Meri problem više nije bio samo novac.

- Više me je bolelo to što me je lagao nego sam dug, priznala je.

Mislila je da je tada saznala najgore, ali bila je tek na početku.

Šokirala se kad je saznala da je muž dugove krio od nje Foto: Shutterstock

Nekoliko meseci kasnije otišla je u banku da podigne novac koji je godinama štedela. Na računu je očekivala oko 8.000 dolara. Umesto toga, sačekalo ju je novo iznenađenje. Račun je bio prazan. Njen suprug je podigao sav novac, a da joj to nikada nije rekao.

"Dušo, neko vas laže"

Godine 2019. usledio je novi šok. Dobila je obaveštenje da će joj država prinudno skidati deo plate zbog neplaćenog poreza. Ponovo je pomislila da je došlo do greške. Kada je pozvala Poresku upravu, službenik joj je, posle provere podataka, rekao rečenicu koju nikada nije zaboravila.

- Dušo, neko vas laže.

Ispostavilo se da njihov poreski dug iznosi oko 40.000 dolara. Tokom razgovora saznala je da je suprug bez njenog znanja podizao novac iz penzionih fondova, nije prijavljivao deo prihoda i godinama skrivao opomene koje su stizale na njihovu adresu. Iako je poverenje bilo potpuno narušeno, razvod nije bio laka odluka. Plašila se kako će sama finansijski opstati, a verovala je i da brak ne treba olako napustiti.

Razvod nije bio laka odluka. Foto: rawf8/Shutterstock

Pokušali su da krenu ispočetka. Prodali su kuću kako bi vratili deo dugova, otvorili odvojene račune i dogovorili se da će od tada oboje imati uvid u svaku finansijsku odluku.

Uništio je njihov brak

Ali poverenje se nije moglo obnoviti. Dok je pokušavala da se izbori sa stresom, počela je da trenira za Ironman triatlon. Kaže da joj je upravo sport pomogao da sačuva razum u jednom od najtežih perioda života. Konačnu odluku donela je tek kada je, uprkos svim obećanjima, ponovo otkrila novi dug. Tada je shvatila da problem nisu samo računi i krediti, već godine tajni i laži koje su potpuno uništile njihov odnos. Danas kaže da je iz svega izvukla jednu važnu lekciju.

- Ne prepuštajte nikome svoje finansije. Nije stvar u tome da ne verujete partneru, već da oboje morate da znate šta se dešava sa zajedničkim novcem. Dodaje da je posle svega postala mnogo opreznija i da redovno proverava svoje račune i kreditnu istoriju.

- Jača sam nego što sam mislila da jesam. Bilo je to ludo putovanje, zaključila je.

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