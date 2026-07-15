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Novi format koji spaja trening i razgovor

Na Kurirovom Jutjub kanalu od danas će se dva puta mesečno, sredom od 20 časova, emitovati novi podkast "1 na 1 Gymcast", u kojem se razgovori ne vode u studiju, već u teretani, tokom treninga. Voditeljka Ivana Martinović bila je gošća emisije "Puls Srbije", gde je otkrila šta publika može da očekuje od novog formata.

Prvi gost biće proslavljeni košarkaš Milan Gurović, a kako kaže Martinovićeva, upravo će ovakav koncept pokazati poznate ličnosti u potpuno drugačijem svetlu.

- Prvi gost je Milan Gurović, eminentni naš košarkaš. Mislim da će biti jako interesantno, s obzirom na to da nije bio u takvoj vrsti podkasta. Pokušala sam malo da ga treniram kroz teretanu, a on kaže da mu je trening "preko glave", jer sada vodi košarkaški klub za klince. Bilo je zaista zanimljivo, ali neka na kraju gledaoci procene - rekla je Martinovićeva.

"Poenta je da budemo realni"

Ivana, koja je vlasnica teretane Grom u Kragujevcu i već više od 15 godina radi u svetu fitnesa, ističe da cilj nije samo promocija zdravog života, već i upoznavanje javnih ličnosti kroz iskrene razgovore.

- Poenta cele priče je da budemo realni. Da pokažemo kako neko funkcioniše kroz život. Ako trenira - super, ljude zanima koliko može da podigne na benču, da li trči, kako izgleda, da li vodi računa o ishrani. Ali ih zanimaju i privatne stvari, što je sasvim normalno. Biće svega - od treninga do privatnih tema, naravno u meri u kojoj gosti žele da ih podele - objasnila je.

Kako kaže, emisija će se baviti i brojnim dilemama koje prate rekreativce.

- Pre desetak godina protein je bio tabu tema i mnogi su ga smatrali hemijom. Danas se najviše priča o kreatinu. Ljude zanima šta je zapravo suplementacija, šta je hemija i da li postoji neka čarobna stvar koju ubrizgate i preko noći postanete supermen. Naravno da ne postoji. Trening je i dalje osnova, a sve ostalo može biti samo dodatak ozbiljnom radu - poručila je.

Ivana Martinović voditeljka Foto: Kurir Televizija

Ne samo sportisti - stižu pevači, manekeni i tiktokeri

Martinovićeva otkriva da će u podkastu gostovati poznata imena iz različitih profesija, a svi će proći kroz isti izazov - trening.

- Neće biti samo sportisti. Biće ljudi iz sveta šou-biza, pevači, fudbaleri, manekeni, tiktokeri... Apsolutno svi su dobrodošli. Biće mi zanimljivo da ljude iz različitih profesija sprovedem kroz trening i vidim šta znaju i koliko zaista mogu. Neki već na društvenim mrežama pričaju koliko dižu iz benča ili mrtvog dizanja, pa ćemo to i proveriti - rekla je kroz osmeh.

Dodaje da se za sada podkast emituje dva puta mesečno, ali se nada da će zbog interesovanja publike vrlo brzo preći na nedeljni ritam.

- Volela bih da imamo četiri epizode mesečno. Mislim da će se ljudima dopasti i da će tražiti da emisija bude češće.Videćemo.Jedva čekam da čujem prve komentare gledalaca - istakla je.

Edukacija kroz zabavu

Jedna od glavnih ideja novog formata jeste da gledaoci, osim zanimljivih razgovora, nauče i nešto korisno o pravilnom treningu.

- Želim da emisija ne bude samo zabavnog karaktera, već i edukativna. Gledaoci će imati priliku da vide kako se pravilno rade vežbe, kako ispravljam goste tokom treninga i šta su najčešće greške. Verujem da će na taj način moći mnogo toga da nauče i da ih motivišemo da se i sami pokrenu - zaključila je Ivana Martinović.

07:04 "Pokazaćemo kako poznati zaista treniraju!"Ivana Martinović predstavila novi Kurirov podcast,prvi gost Milan Gurović Izvor: Kurir televizija

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