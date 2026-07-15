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Kada se dete oženi ili uda, mnogi roditelji očekuju da će se porodični odnosi samo prirodno prilagoditi novoj životnoj fazi. Ali ponekad se promene dešavaju tiho - bez svađa, velikih reči i očiglednih sukoba. Jedan poziv manje, jedan propušten praznik, jedno "nisam stigao" više i bliskost koja je nekada bila podrazumevana počne polako da nestaje. Jedna žena, Patrisija, učila je svog sina Danijela da uvek radi ispravnu stvar kada je emotivni odnos u pitanju - ćutala je, prilagođavala se i nije želela da bude "teška svekrva".

Njen sin Danijel nije je namerno odbacio, ali je tokom vremena postao sve udaljeniji. Tek posle osam godina jedan iskren razgovor otvorio je oči oboma. Ovo je priča o tome kako se porodične veze mogu izgubiti ne zbog jedne velike povrede, već zbog niza malih prećutanih trenutaka - i zašto je ponekad najvažnije reći šta osećamo dok još ima vremena.

Ispovest majke o odnosu sa sinom i svekrvom Foto: Shutterstock

Patrsijin sin Danijel oduvek je bio veoma blizak sa njom. Ne zavisan - već blizak. Zvao ju je sa fakulteta tri puta nedeljno. Svoje probleme, ali i lepe trenutke, podjednako je delio sa njom za kuhinjskim stolom. Ona je sada shvatila da je, sve do godine kada je upoznao snaju Alisiju, bila jedna od najvažnijih osoba u njegovom odraslom životu.

Alisija ga nije udaljila od nje kroz dramu ili ultimatume. Uradila je to mnogo sporije i temeljnije. Patrisija je posmatrala kako se to događa i ubeđivala sebe da je dobra svekrva jer se ne bori protiv toga. Bila je svedok gubitka svog sina - gubitka koji se odvijao toliko postepeno da ga nije ni prepoznala kao gubitak sve dok nije postao potpun. Sada mu daje ime. Sada priznaje šta se zaista dogodilo.

Prva godina delovala je normalno

Danijel je provodio manje vremena sa njom otkako je njegova veza postala ozbiljna. To je bilo prirodno - gradio je život sa nekim i za to je bilo potrebno ulaganje vremena koje je ranije posvećivao drugim odnosima. Ona je to razumela i nije tome pridavala veći značaj. Nije to doživljavala ni kao šta drugo osim kao normalno preusmeravanje prioriteta jednog mladog čoveka.

Sada shvata da je ta prva godina zapravo bila polazna tačka - verzija odnosa koja je tada delovala sasvim uobičajeno i koja je postavila temelje za ono što će kasnije postati trajna dinamika njegovog odnosa sa Alisijom.

Snaja je uvek bila ljubazna

To je bila najveća greška tokom prve tri godine. Alisija je bila dosledno prijatna. Govorila je prave stvari u pravim trenucima. Nije bila otvoreno neprijateljski nastrojena niti je Patrisiju direktno isključivala iz svog života. Patrisija je tu ljubaznost prihvatila kao početak izgradnje odnosa i nije shvatila da je upravo ta ljubaznost bila ceo njihov odnos - trajna granica, a ne početna faza.

Ispovest majke o odnosu sa sinom i svekrvom Foto: Shutterstock

Razlika između ljubaznosti i istinske topline nije uvek lako uočljiva u prvim godinama. Patrisija je to razumela tek kada je prošlo dovoljno vremena i kada je shvatila da ono što joj je izgledalo kao razvijanje bliskosti zapravo nikada nije bilo ništa više od stalnog, nepromenjenog nivoa pristojnosti.

Pozivi su se proredili

Primetila je da se učestalost njihovih razgovora menja. Govorila je sebi da je samo zauzet. Nije ga direktno pitala šta se događa, jer bi to pitanje zahtevalo da prizna nešto što još nije bila spremna da prihvati - da se njihovi pozivi ne proređuju zbog trenutnih okolnosti, već da je to postao obrazac.

Mesečni pozivi postali su povremeni. Povremeni su se pretvorili u razgovore koji su zahtevali neki povod - rođendan, praznik ili neki drugi razlog koji bi opravdao javljanje. Upravo taj trenutak, kada je kontakt počeo da zahteva poseban razlog, bio je onaj kada je shvatila da se nešto zaista promenilo.

Ni unučad nije čuvala

Kada su stigli unuci, nudila je svoju pomoć na svaki mogući način - želela je da bude korisna, da pomogne oko čuvanja dece i da bude prisutna u svakodnevnom životu mališana tokom njihovih najranijih godina. Njene ponude bile su ljubazno prihvaćene, ali nikada nisu zaista prihvaćene u praksi. Kada je bila potrebna pomoć oko dece, pozivali su druge ljude. Nju nisu.

Govorila je sebi da za to postoje praktični razlozi. Udaljenost. Obaveze i rasporedi. Godinama je to ponavljala sebi, sve dok nije bila spremna da prizna istinu - da su ti praktični razlozi zapravo bili samo objašnjenje za odluku koja je već bila doneta o njenom mestu u porodici njenog sina.

Ispovest majke o odnosu sa sinom i svekrvom Foto: Shutterstock

Baka se nikad nije žalila

Upravo je to bilo ono što je celu situaciju činilo gotovo nemogućom za direktno suočavanje. Nije bilo scene, otvorenog odbacivanja niti rečenice koja bi mogla da posluži kao dokaz da je Patrisijino prisustvo u životu njenog sina postepeno i sistematski smanjivano. Sve je pojedinačno moglo da se objasni. Ali celokupna slika više nije mogla.

Jednom je pokušala da prijateljici, koja je dobro poznavala i nju i njenog sina, opiše obrazac koji je primećivala. Prijateljica ju je pitala: "Ali da li je ona zapravo uradila nešto konkretno?". Upravo to pitanje bilo je odgovor na razlog zbog kog Patrisija godinama nije ništa govorila. Nije postojala jedna velika stvar koju bi mogla da pokaže, već niz malih promena koje su se vremenom pretvorile u nepremostivu udaljenost.

Uradila je sve da sačuva odnos

Naučila je da manje traži. Da prihvata ono što joj se ponudi, umesto da kaže šta joj je zaista potrebno. Da prihvati onu verziju Danijela koja joj je bila dostupna u okviru njegovog braka, umesto da traži onog sina kakvog je poznavala ranije. To što je sebe stavljala u drugi plan delovalo joj je kao zrelost. Sada shvata da je to ujedno bilo i ono što je omogućilo da se udaljavanje nastavi bez suočavanja - njeno prilagođavanje uklonilo je prepreke koje bi možda naterale nekoga da se zapita šta se zapravo događa.

Sin je bio deo svega

Ona ne veruje da je on zaista razumeo šta se događalo. Bio je unutar odnosa koji je doveo do tih promena i nije imao onu spoljašnju perspektivu koja bi mu omogućila da uoči širu sliku. Znao je da se ređe čuje sa majkom. Primećivao je svaku pojedinačnu situaciju, ali nije povezao sve te trenutke u jedan obrazac. Ona mu nije pomogla da to sagleda, jer bi to značilo da mora da govori o njegovoj supruzi na način zbog kojeg bi je on verovatno branio. Od tog razgovora zaštitila je sebe tako što ga nikada nije ni započela.

Ispovest majke o odnosu sa sinom i svekrvom Foto: Peter Horree / Alamy / Profimedia

Razgovor koji je sve promenio

Danijel ju je pozvao jednog utorka uveče, što nije bilo uobičajeno, i pitao je da li može da dođe kod nje sam. Došao je. Seli su za kuhinjski sto. Rekao je: "Mislim da sam bio loš sin." Ona mu je odgovorila: "Reci mi na šta misliš."

Tada joj je opisao obrazac kroz koji je ona već osam godina živela. On je sada to video spolja - posle razgovora sa kolegom koji je prolazio kroz sličnu situaciju i čije mu je iskustvo pomoglo da prepozna ono što se događalo u njegovom sopstvenom životu. Uvideo je šta se dešava i došao je kod nje. Osam godina kasnije nego što je trebalo, ali ipak je došao.

Taj razgovor bio je početak jednog drugačijeg odnosa. Od tada je Danijel postao prisutniji u njenom životu - češće je zove, ređe propušta priliku da je poseti i jasno pokazuje da ulaže trud, jer je konačno shvatio šta se dogodilo. Patrisija je njegov trud prihvatila sa iskrenom zahvalnošću. Ali ono što taj razgovor nije mogao da promeni jesu prethodnih osam godina.

Godine u kojima su unuci odrastali uz drugu baku kao glavnu figuru u svom životu. Praznici koje nisu proveli zajedno. Delovi Danijelovog odraslog života koji su se odvijali bez nje. To su činjenice koje nijedan razgovor, ma koliko važan bio, nije mogao da izbriše niti da nadoknadi.

Odnos sa snajom ostao je isti

Odnos sa Alisijom nije postao topliji. Ostala je ista ona dosledna ljubaznost koja je oduvek postojala, samo sada u porodičnom okruženju koje je delimično promenjeno nakon što je njen suprug shvatio šta se zapravo događalo. Alisija je prisutna i korektna. Ali nije prisna.

Patrisija se pomirila sa tim da je ta ljubaznost trajna granica njihovog odnosa. Prestala je da čeka da se nešto promeni. Ta promena nije došla za osam godina i zaključila je da verovatno neće ni doći. Sada funkcioniše u okviru tog odnosa kakav jeste. Ta pristojna distanca nije bliskost, ali je dovoljna da odnos opstane.

Ispovest majke koju je snaja otuđila od sina Foto: Shutterstock

Volela bi da je nešto rekla ranije. Ne misli na sukob. Već na iskren i konkretan razgovor sa svojim sinom, direktno o onome što je osećala i kroz šta je prolazila. Nije ga vodila jer bi to značilo da mora da izgovori nešto u šta ni sama nije bila potpuno sigurna, a pritom bi rizikovala da bude optužena da je teška svekrva. Od te optužbe štitila se osam godina ćutanjem.

Ali ta tišina ju je koštala razgovora koji je možda mogao da promeni tok stvari - u trenutku kada je još bilo dovoljno vremena da se taj tok zaista promeni.

Rekla je prijateljici, čiji se sin ženi, da ovo pažljivo pročita

Njena prijateljica joj je pokazala objavu o veridbi svog sina. Patrisija joj je tada rekla: "Želim nešto da ti ispričam." Ispričala joj je celu svoju priču - ne da bi je uplašila, već da bi joj prenela ono konkretno iskustvo i znanje koje ona sama nije imala na početku.

Prijateljica ju je saslušala, a zatim pitala: "Šta bih ja trebalo drugačije da uradim?"

Patrisija joj je odgovorila: "Reci u prvoj godini ono što ja nisam rekla sve do osme. Reci jasno i bez optuživanja. Reci direktno svom sinu: 'Želim da budem deo tvog života i života koji gradiš. Želim da znaš da mi je to važno, da to bude deo našeg razgovora dok stvarate svoj novi život.'"

S unucima ima bolji odnos

To je bio poseban dar Danijelove posete u utorak uveče i promena koja je usledila posle tog razgovora. Sada je prisutnija u životu svojih unuka nego što je ranije bila.Ne onoliko koliko bi bila da je prethodnih osam godina izgledalo drugačije. Ali jeste prisutnija nego što je bila na početku devete godine. Prihvata ono što joj je sada dostupno i zahvalna je na onome što je taj novi odnos doneo. Ta zahvalnost je iskrena. Ali to ne znači da mora da poriče istinu o osam godina koje su joj prethodile.

Ispovest majke koju je snaja otuđila od sina Foto: Shutterstock

Danas ima savet za svekrve i sinove

Za svekrvu: jasno i na vreme recite šta vam je potrebno, pre nego što tišina postane uobičajeno stanje. Imate pravo da svom odraslom detetu kažete: "Želim da budem deo tvog života i života tvoje porodice." Recite to pre nego što odnos dođe do tačke kada je potrebno popravljati ono što je izgubljeno.

Za sina: ne birate između svoje supruge i svoje majke. Gradite porodicu koja uključuje sve ljude koji vas vole. Da bi to funkcionisalo, morate aktivno da se trudite da svi oni imaju svoje mesto u vašem životu, umesto da pasivno prihvatite odnos koji se formira samo zato što je to najlakši put. Put najmanjeg otpora doneo je osam godina udaljenosti. Budite prisutni. Budite aktivni.

Pogledajte video: Svekrva o odnosu sa sinom i snajom