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Ako primećujete da je vaša kanta za smeće tokom leta stalno okružena rojevima muva ili se u njoj pojavljuju crvi, jedan kuhinjski sastojak koji košta svega oko 100 dinara mogao bi pomoći u uklanjanju štetočina i neprijatnih mirisa.

Letnje vrućine mogu vrlo brzo pretvoriti kantu za smeće u izvor neprijatnih mirisa koji se zadržavaju danima i postaju gotovo nepodnošljivi. Ostaci hrane, visoke temperature i zadržavanje vlage stvaraju idealne uslove za razvoj neprijatnih mirisa, curenje otpada te privlačenje rojeva muva, što u krajnjoj liniji može dovesti i do pojave crva.

Kako sirćetom rešiti neprijatan miris kante za smeće Foto: Anna Tolipova / Alamy / Profimedia

Zašto kanta privlači dosadne štetočine?

Iako različite vrste muva imaju različite prehrambene navike, kućne i voćne muve najčešće privlače ostaci hrane. Hrane se raspadajućim organskim materijalom te kvascima koji nastaju na slatkim materijama, kao i fermentišućem ili trulom voću. Crvi, sa druge strane, obožavaju tople, zatvorene prostore bogate hranom, zbog čega je kanta za smeće idealno mesto za njihov razvoj. Jednom kada se nastane u kanti, njihovo uklanjanje može biti vrlo zahtevno.

Kako bi pomogla drugima, jedna žena je podelila jednostavan trik koji uključuje jeftin sastojak od svega stotinak dinara. Tvrdi da njegovo dodavanje na dno kante za smeće može oterati muve i crve jer ne podnose njegov miris.

"Kante za otpad od hrane postaju odvratne tokom leta? Mravi, a još gore i crvi, uvlače se unutra?", napisala je na početku svog videa, pokazujući gledaocima kantu zaraženu crvima pre nego što je otkrila jednostavno rešenje.

"Samo sipajte malo destilovanog sirćeta. Obećavam vam, neće se vratiti", rekla je dok je sipala sirće direktno na dno prazne kućne kante za smeće i dodala: "Bez jakih hemikalija. Bez insekata. Bez neprijatnih mirisa. Jednostavno, jeftino i zaista deluje!", dodala je u opisu objave.

Zašto sirće u kantu za smeće?

Destilovano sirće je odličan izbor za održavanje kante za smeće jer deluje kao prirodni repelent za muve, crve i druge štetočine. Njegov intenzivan, kiseli miris prirodno odbija muve, dok njegova hemijska svojstva mogu dehidrirati crve i ukloniti ih nakon kontakta. Kao i mnogi drugi organizmi, crvima je za preživljavanje potreban određeni raspon pH vrednosti. Kisela svojstva sirćeta narušavaju tu ravnotežu.

Kada crvi dođu u kontakt sa sirćetom, pH vrednost njihove okoline naglo se snižava, stvarajući uslove u kojima više ne mogu da prežive. Upravo zato sirće deluje poput prirodnog pesticida, a već nakon nekoliko sati trebalo bi da bude vidljivo značajno smanjenje broja crva i muva, piše Express.co.uk.

Kako držati muve i druge insekte podalje od kante za smeće

Iako je trik sa sirćetom izvrstan način za odvraćanje insekata od kante za smeće, neće biti jednako efikasan ako kantu redovno ne čistite. Za početak ispraznite kantu i uklonite sve rastresite ostatke otpada. Zatim u nju sipajte ključalu vodu kako biste omekšali naslage prljavštine.

Kako sirćetom rešiti neprijatan miris kante za smeće Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Nakon toga dodajte toplu vodu pomešanu sa tečnošću za pranje sudova i malo belog sirćeta te temeljno izribajte unutrašnjost četkom sa dugom drškom ili metlom. Na kraju dobro isperite kantu i nagnite je kako bi se potpuno ocedila i osušila. Kada je kanta čista, na njeno dno pospite šolju sode bikarbone i ostavite da deluje preko noći. Soda bikarbona pomoći će da se neutrališu zaostali mirisi hrane i održati kantu svežijom između dva pražnjenja.

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