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Svi ljubitelji džin-tonika napokon su došli na svoje i u svetu poslastica. Ovaj džin-tonik čizkejk donosi savršen spoj hrskave podloge od keksa i osvežavajućeg kremastog nadeva koji verno dočarava arome omiljenog pića. Idealan je desert za letnja druženja, a priprema je jednostavnija nego što se čini.

Za pripremu će vam trebati oko 30 minuta, uz 5 minuta kuvanja, ali svakako uračunajte i vreme potrebno za hlađenje, idealno preko noći. Recept je jednostavan za pripremu, a navedena količina sastojaka dovoljna je za 16 porcija.

Džin-tonik čizkejk
Džin-tonik čizkejk Foto: Oleksandr Prokopenko / Panthermedia / Profimedia

Sastojci za podlogu:

  • 250 g petit keksa
  • 150 g maslaca
  • korica 1 limete

Sastojci za nadev:

  • 150 ml džina
  • 150 ml tonika
  • 70 g šećera
  • 5 listića želatina
  • 5 kašika vode
  • 600 g krem sira
  • 300 ml slatke pavlake, ohlađene
  • 100 g šećera u prahu
  • sok 1 limete

Dekoracija: 

  • 16 kriški limete
  • korica 1 limete
Džin-tonik čizkejk
Džin-tonik čizkejk Foto: Oleksandr Prokopenko / Panthermedia / Profimedia

Priprema

Prvo pripremite podlogu. Usitnite keks u blenderu dok ne dobijete teksturu peska. Maslac otopite pa ga dodajte keksu. Narendajte koricu limete, ubacite u blender i još kratko izmiksajte da se sastojci povežu. Smesu prebacite u kalup za tortu prečnika 26 cm pa je prstima dobro utisnite uz dno. Stavite u frižider dok pripremate nadev.

Za nadev, listiće želatina stavite u činijicu, prelijte ih vodom i ostavite 5 minuta da nabubre. U lončić sipajte džin, tonik i šećer. Zagrevajte na laganoj vatri dok se šećer ne otopi. Sklonite sa vatre i ubacite nabubreni želatin. Mešajte dok se želatin potpuno ne otopi pa ostavite sa strane da se malo ohladi.

U veću činiju stavite krem sir, šećer u prahu i sok limete pa miksajte na srednjoj brzini dva do tri minuta. Smanjite brzinu miksanja i postepeno ulivajte pripremljenu mešavinu sa džinom i tonikom. U zasebnoj posudi ohlađenu slatku pavlaku izmiksajte u čvrst šlag. Špatulom je nežno umešajte u smesu sa krem sirom dok ne dobijete jednoličnu kremu.

(Kurir.rs/Index)

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Recept za čizkejk tiramisu Izvor: Instagram/giallozafferano