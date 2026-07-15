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Svi ljubitelji džin-tonika napokon su došli na svoje i u svetu poslastica. Ovaj džin-tonik čizkejk donosi savršen spoj hrskave podloge od keksa i osvežavajućeg kremastog nadeva koji verno dočarava arome omiljenog pića. Idealan je desert za letnja druženja, a priprema je jednostavnija nego što se čini.

Za pripremu će vam trebati oko 30 minuta, uz 5 minuta kuvanja, ali svakako uračunajte i vreme potrebno za hlađenje, idealno preko noći. Recept je jednostavan za pripremu, a navedena količina sastojaka dovoljna je za 16 porcija.

Džin-tonik čizkejk Foto: Oleksandr Prokopenko / Panthermedia / Profimedia

Sastojci za podlogu: 250 g petit keksa

150 g maslaca

korica 1 limete Sastojci za nadev: 150 ml džina

150 ml tonika

70 g šećera

5 listića želatina

5 kašika vode

600 g krem sira

300 ml slatke pavlake, ohlađene

100 g šećera u prahu

sok 1 limete Dekoracija: 16 kriški limete

korica 1 limete

Džin-tonik čizkejk Foto: Oleksandr Prokopenko / Panthermedia / Profimedia

Priprema

Prvo pripremite podlogu. Usitnite keks u blenderu dok ne dobijete teksturu peska. Maslac otopite pa ga dodajte keksu. Narendajte koricu limete, ubacite u blender i još kratko izmiksajte da se sastojci povežu. Smesu prebacite u kalup za tortu prečnika 26 cm pa je prstima dobro utisnite uz dno. Stavite u frižider dok pripremate nadev.

Za nadev, listiće želatina stavite u činijicu, prelijte ih vodom i ostavite 5 minuta da nabubre. U lončić sipajte džin, tonik i šećer. Zagrevajte na laganoj vatri dok se šećer ne otopi. Sklonite sa vatre i ubacite nabubreni želatin. Mešajte dok se želatin potpuno ne otopi pa ostavite sa strane da se malo ohladi.

U veću činiju stavite krem sir, šećer u prahu i sok limete pa miksajte na srednjoj brzini dva do tri minuta. Smanjite brzinu miksanja i postepeno ulivajte pripremljenu mešavinu sa džinom i tonikom. U zasebnoj posudi ohlađenu slatku pavlaku izmiksajte u čvrst šlag. Špatulom je nežno umešajte u smesu sa krem sirom dok ne dobijete jednoličnu kremu.

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