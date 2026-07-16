Milica Polskaja sa ćerkom u žutim haljinama na proslavi drugog rođendana u dvorištu porodične vile

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Influenserka iz Niša Milica Polskaja, koja sa suprugom, milionerom iz Kazahstana, ima petoro dece, podelila je na društvenim mrežama delić atmosfere sa proslave drugog rođendana njihove najmlađe ćerke Elizabete.

Slavlje je organizovano u prostranom dvorištu porodične vile, koje je za ovu priliku bilo ukrašeno brojnim balonima i cvetnim aranžmanima. Posebnu pažnju privukla je velika fontana u centralnom delu dvorišta, pored koje je porodica pozirala za fotografije.

Pogledajte u galeriji fotografije sa proslave:

1/4 Vidi galeriju Milica Polskaja sa ćerkom Elizabetom u žutim haljinama na proslavi drugog rođendana u dvorištu porodične vile Foto: Instagram/mmm_still_limited_edition

Porodično slavlje

Milica i dvogodišnja slavljenica bile su obučene u usklađene žute haljine. Na pojedinim fotografijama može se videti kako devojčicin otac baca ćerku u vazduh i igra se sa njom.

Ipak, influenserka je i ovoga puta ostala dosledna odluci da identitet supruga sačuva od javnosti, pa je njegovo lice sakrila na svim objavljenim fotografijama.

Milica Polskaja sa svoje četvoro dece, a nedavno je rodila i još jednu ćerku Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

„Srećan rođendan moja malena kraljice“, napisala je Milica uz porodične trenutke sa proslave.

Čuva njegov identitet

Pogledajte u galeriji fotografije Milice Polskaje i njenog supruga:

1/12 Vidi galeriju Srpska influenserka Milica Polskaja, koja godinama unazad živi u Almatiju u Kazahstanu. Ona je u braku sa uticajnim milionerom, sa kojim ima 5 dece. Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Iako Milica redovno objavljuje fotografije iz luksuznog doma i govori o svakodnevnom životu svoje porodice, supruga retko prikazuje. Njegovo lice gotovo uvek ostaje skriveno, što kod njenih pratilaca dodatno podstiče interesovanje za njihov brak.

Pratioci su joj tako jednom prilikom na Instagramu postavljali i veoma lična pitanja, među kojima je bilo i ono koliko često ima intimne odnose sa suprugom.

„Kako kad, zavisi. Od sedam do 12 puta, ne brojim to“, odgovorila je tada Milica.

Pogledajte u galeriji i fotorgrafije Milice Polskaje pre udaje:

1/5 Vidi galeriju Milica Polskaja pre operacija Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Zarađivala kao studentkinja

Milica je ranije govorila i o svom životu pre braka, luksuzne vile i popularnosti na društvenim mrežama. Kako je ispričala u svom blogu, tokom studija je odlučila da počne da radi kako bi finansijski pomogla porodici i samostalno plaćala školovanje.

Pogledajte u galeriji i fotografije u kupaćem:

1/11 Vidi galeriju Milica Polskaja u kupaćem kostimu Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

„Bila sam treća godina Pravnog fakulteta, pa sam htela da pomognem mojima i radim godinu dana da bih skupila novac i sebe školovala. Počela sam da radim kao PR jednog poznatog kluba. Fiksna plata bila mi je oko 700 evra, uz bakšiš koji se dobijao na dve nedelje, a bakšiš smo svi delili. Nikog nisam znala, bila sam skroz sama i živela u studiju. Dala sam posle otkaz. Nisam mogla da izdržim, posle sam dobila veću platu, ugovor, platili su dug koji sam imala zbog prekida prethodnog“, ispričala je Milica Polskaja.

Video: Milica Polskaja odgovara na škakljiva pitanja