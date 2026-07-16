Milica iz Niša napravila gala proslavu rođendana ćerke: Rodila petoro dece milioneru, okovana zlatom živi u dvorcu (FOTO)
Influenserka iz Niša Milica Polskaja, koja sa suprugom, milionerom iz Kazahstana, ima petoro dece, podelila je na društvenim mrežama delić atmosfere sa proslave drugog rođendana njihove najmlađe ćerke Elizabete.
Slavlje je organizovano u prostranom dvorištu porodične vile, koje je za ovu priliku bilo ukrašeno brojnim balonima i cvetnim aranžmanima. Posebnu pažnju privukla je velika fontana u centralnom delu dvorišta, pored koje je porodica pozirala za fotografije.
Pogledajte u galeriji fotografije sa proslave:
Porodično slavlje
Milica i dvogodišnja slavljenica bile su obučene u usklađene žute haljine. Na pojedinim fotografijama može se videti kako devojčicin otac baca ćerku u vazduh i igra se sa njom.
Ipak, influenserka je i ovoga puta ostala dosledna odluci da identitet supruga sačuva od javnosti, pa je njegovo lice sakrila na svim objavljenim fotografijama.
„Srećan rođendan moja malena kraljice“, napisala je Milica uz porodične trenutke sa proslave.
Čuva njegov identitet
Pogledajte u galeriji fotografije Milice Polskaje i njenog supruga:
Iako Milica redovno objavljuje fotografije iz luksuznog doma i govori o svakodnevnom životu svoje porodice, supruga retko prikazuje. Njegovo lice gotovo uvek ostaje skriveno, što kod njenih pratilaca dodatno podstiče interesovanje za njihov brak.
Pratioci su joj tako jednom prilikom na Instagramu postavljali i veoma lična pitanja, među kojima je bilo i ono koliko često ima intimne odnose sa suprugom.
„Kako kad, zavisi. Od sedam do 12 puta, ne brojim to“, odgovorila je tada Milica.
Pogledajte u galeriji i fotorgrafije Milice Polskaje pre udaje:
Zarađivala kao studentkinja
Milica je ranije govorila i o svom životu pre braka, luksuzne vile i popularnosti na društvenim mrežama. Kako je ispričala u svom blogu, tokom studija je odlučila da počne da radi kako bi finansijski pomogla porodici i samostalno plaćala školovanje.
Pogledajte u galeriji i fotografije u kupaćem:
„Bila sam treća godina Pravnog fakulteta, pa sam htela da pomognem mojima i radim godinu dana da bih skupila novac i sebe školovala. Počela sam da radim kao PR jednog poznatog kluba. Fiksna plata bila mi je oko 700 evra, uz bakšiš koji se dobijao na dve nedelje, a bakšiš smo svi delili. Nikog nisam znala, bila sam skroz sama i živela u studiju. Dala sam posle otkaz. Nisam mogla da izdržim, posle sam dobila veću platu, ugovor, platili su dug koji sam imala zbog prekida prethodnog“, ispričala je Milica Polskaja.
Video: Milica Polskaja odgovara na škakljiva pitanja