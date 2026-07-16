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Široke, lepršave pantalone već nekoliko sezona predstavljaju jedan od najpopularnijih letnjih komada, ali model iz Zare sada je pažnju privukao iz potpuno pogrešnog razloga. Zbog brojnih snimaka padova i fotografija povreda na društvenim mrežama dobio je nadimak „smrtonosne pantalone“.

Reč je o modelu visokog struka, sa elastičnim pojasom, džepovima i izrazito širokim nogavicama. Iako se u objavama često nazivaju lanenim, Zara ih na svom sajtu opisuje kao lepršave pantalone širokog kroja, bez navođenja lana u nazivu proizvoda.

Nova rasprava pokrenuta je i na Instagram stranici Cocomint, gde su žene pozvane da podele iskustva sa ovim modelom. Komentari su ubrzo bili ispunjeni pričama o saplitanju, krvavim kolenima, povređenim dlanovima i ozbiljnijim nezgodama.

Zašto dolazi do padova?

Problem, prema iskustvima korisnica, nije samo u dužini pantalona. Njihove nogavice su veoma široke, dok je materijal lagan i pokretan, pa stopalo prilikom hodanja može da završi u suprotnoj nogavici ili da nagazi njen rub. O sličnim nezgodama izveštavaju i strani mediji, koji navode da su se žene saplले na ulici, stepenicama, u prevozu i sopstvenom domu.

Opasnost je veća kada su pantalone predugačke, nose se uz potpetice ili obuću koja lako može da zakači tkaninu. Posebno nezgodne mogu da budu stepenice, pokretne stepenice, ulazak u autobus ili automobil, kao i brzo hodanje.

Foto: instagram/cocomint.rs

Jedna korisnica opisala je kako joj je patika završila u suprotnoj nogavici.

„Meni se desilo da mi je leva patika ušla u desnu nogavicu i tako su se obe noge spojile u jednu. Pala sam kao sveća. Imam i danas ožiljak na kolenu, ali ih i dalje nosim, samo sporije hodam.“

Druga je priznala da se nezgoda dogodila na aerodromu, ali da zbog toga ipak nije odustala od popularnog modela.

„Razbila sam se kao zvečka. Nogavica mi se zakačila za traku za torbe na aerodromu… i opet ih nosim.“

Foto: instagram/cocomint.rs

Nisu sve priče završene ogrebotinama

Dok se pojedine žene danas šale na račun svojih padova, druge upozoravaju da posledice nisu uvek bezazlene.

„Ne nosim ih već tri godine otkako sam zamalo pala sa bebom u rukama“, napisala je jedna majka.

Foto: instagram/cocomint.rs

Druga korisnica navela je da je njena majka nakon pada na stepenicama polomila ručni zglob, dok je jedna žena tvrdila da je zbog povrede završila na operaciji zgloba. Na mrežama su objavljivane i fotografije modrica, šavova, ožiljaka i rendgenskih snimaka, ali te pojedinačne tvrdnje nije moguće nezavisno potvrditi.

Uprkos brojnim upozorenjima, popularnost pantalona ne opada. Mnoge žene priznaju da ih i dalje nose jer su udobne, lagane i jednostavne za kombinovanje, ali sada hodaju sporije ili ih prethodno skrate.

Video: kako napraviti balon pantalone