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Pojedina imena privuku pažnju čim ih prvi put čujete, a upravo to dogodilo se kada je Hitna Ražnjević iz Rijeke izašla na scenu hrvatskog „Supertalenta“. Takmičarka je već tokom predstavljanja iznenadila članove žirija, dok je njen neobičan nastup kasnije postao jedan od najgledanijih snimaka emisije na društvenim mrežama.

Kada su je upitali kako se zove, ona je sasvim ozbiljno odgovorila: „Hitna“. Nakon što je dodala da dolazi iz Rijeke i izgovorila svoje puno ime i prezime, Davor Bilman nije uspeo da sakrije osmeh, dok ga je takmičarka zbunjeno posmatrala.

Iznenadila žiri

Hitna nije odmah želela da otkrije zbog čega se prijavila za takmičenje. Pre izlaska na scenu ispričala je da voli strane jezike, a naročito latinski, koji je počela da izučava nekoliko meseci ranije.

„Moja motivacija za dolazak na ‘Supertalent’ bila je – idem da probam. Žiri će različito reagovati zato što svako od njih ima svoje mišljenje, a možda neko od njih to neće ni razumeti. Ne očekujem ništa posebno, baš se osećam odlično, nemam nimalo treme, hvala ti, Bože“, rekla je pre nastupa.

Kada je počela da izgovara molitvu na latinskom jeziku, Maja Šuput i Martina Tomčić pritisnule su crveni taster. Martina je objasnila da poštuje njen dolazak i veru, ali da smatra da takvom nastupu nije mesto u takmičenju talenata.

„Drago mi je što ste došli ovde i nadam se da ste se pomolili u naše ime, za sve nas zajedno, ali ovome u ‘Supertalentu’ nije mesto“, poručila joj je Martina.

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