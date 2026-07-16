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Made in Italy ne znači uvek da je ceo proizvod nastao u Italiji od domaćih materijala

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Sitni simboli na etiketama odeće često ostaju neprimećeni sve dok ne dođe vreme za uklanjanje uporne mrlje. Jedan od znakova koji posebno zbunjuje jeste trougao, jer ga mnogi pogrešno povezuju sa sušenjem, centrifugom ili načinom odlaganja garderobe.

Njegovo značenje je, međutim, sasvim drugačije. Trougao pokazuje da li određeni komad odeće sme da se tretira izbeljivačem i koja vrsta sredstva je bezbedna za tkaninu. Prema međunarodnim pravilima za označavanje tekstila, postoje tri osnovne varijante ovog simbola.

Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Prazan trougao

Kada na etiketi vidite potpuno prazan trougao, proizvođač poručuje da je dozvoljena upotreba svih vrsta izbeljivača. To obuhvata sredstva na bazi hlora, ali i blaže proizvode sa kiseonikom.

Ipak, oznaka ne znači da izbeljivač treba koristiti bez razmišljanja. Neophodno je pridržavati se uputstva sa ambalaže sredstva, pravilno ga razrediti i nikada ga ne sipati direktno na tkaninu ukoliko proizvođač nije drugačije naveo.

Dve kose linije

Simboli na etiketi odeće za pranje, sušenje i peglanje Foto: Alliance / Alamy / Profimedia

Trougao sa dve dijagonalne linije znači da je dozvoljen samo izbeljivač na bazi kiseonika, odnosno sredstvo koje ne sadrži hlor. Ovakva oznaka često se nalazi na obojenim i osetljivijim tkaninama, jer hlor može da izbledi boju ili ošteti vlakna.

Pre upotrebe sredstva za uklanjanje mrlja dobro je proveriti njegov sastav. Pojedini univerzalni deterdženti već sadrže kiseonički izbeljivač, pa ni njih ne treba koristiti ukoliko oznaka na etiketi to ne dozvoljava.

Precrtan trougao

Najjasnije upozorenje predstavlja trougao preko kojeg je nacrtan znak „X“. On znači da je zabranjena upotreba bilo kakvog izbeljivača – i hlornog i kiseoničkog.

U tom slučaju treba birati deterdžente bez sastojaka za izbeljivanje i biti oprezan sa sredstvima za tretiranje fleka. Stručnjaci savetuju da se svaki novi proizvod najpre isproba na skrivenom delu odeće kako bi se proverilo da li izaziva promenu boje ili oštećenje materijala.

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