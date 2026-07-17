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Kada vam je potreban brz i zasitan doručak, a nemate vremena za mešenje i čekanje da testo naraste, ove mekike su odlično rešenje. Pripremaju se od jednostavnih sastojaka koje većina već ima u kuhinji, dok se testo samo umuti i kašikom spušta u zagrejano ulje.

Domaće mekike bez mešenja, pržene do zlatne boje
Foto: Andre de Wit / Alamy / Profimedia

Spolja postaju rumene i blago hrskave, dok iznutra ostaju mekane i vazdušaste. Možete ih poslužiti uz kajmak, sir, kiselo mleko ili domaći ajvar, a odlične su i kao slatka varijanta uz džem ili krem.

Sastojci:

  • 4 jaja
  • 1 kašičica soli
  • 500 grama kiselog mleka
  • 500 grama brašna
  • 1 kesica praška za pecivo
  • oko 400 mililitara ulja za prženje

Priprema:

Domaće mekike bez mešenja, pržene do zlatne boje
Foto: Donka Zheleva / Alamy / Profimedia

  1. Jaja stavite u veću činiju, dodajte so i penasto ih umutite. Sipajte kiselo mleko, pa nastavite da mešate dok se sastojci potpuno ne sjedine.
  2. Brašno pomešajte sa praškom za pecivo, prosejte ga i postepeno dodajte u smesu. Mešajte dok ne dobijete ujednačeno, gusto testo bez grudvica.
  3. U dubljoj šerpi ili tiganju zagrejte ulje. Kašiku prethodno umočite u ulje, zahvatite malo smese i pažljivo je spustite u šerpu. Nemojte stavljati previše mekika odjednom kako bi imale dovoljno prostora da se ravnomerno isprže.
  4. Pržite ih na umerenoj temperaturi sa obe strane dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Gotove mekike vadite na papirni ubrus kako bi se uklonio višak masnoće.
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