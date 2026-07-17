Napravite mekane i vazdušaste mekike bez mešenja i čekanja da testo naraste. Jednostavan i ekonomičan doručak gotov je za kratko vreme.
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Brze mekike bez mešenja: Mekane, ukusne i spremne za tren oka
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Kada vam je potreban brz i zasitan doručak, a nemate vremena za mešenje i čekanje da testo naraste, ove mekike su odlično rešenje. Pripremaju se od jednostavnih sastojaka koje većina već ima u kuhinji, dok se testo samo umuti i kašikom spušta u zagrejano ulje.
Foto: Andre de Wit / Alamy / Profimedia
Spolja postaju rumene i blago hrskave, dok iznutra ostaju mekane i vazdušaste. Možete ih poslužiti uz kajmak, sir, kiselo mleko ili domaći ajvar, a odlične su i kao slatka varijanta uz džem ili krem.
Sastojci:
- 4 jaja
- 1 kašičica soli
- 500 grama kiselog mleka
- 500 grama brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- oko 400 mililitara ulja za prženje
Foto: Donka Zheleva / Alamy / Profimedia
- Jaja stavite u veću činiju, dodajte so i penasto ih umutite. Sipajte kiselo mleko, pa nastavite da mešate dok se sastojci potpuno ne sjedine.
- Brašno pomešajte sa praškom za pecivo, prosejte ga i postepeno dodajte u smesu. Mešajte dok ne dobijete ujednačeno, gusto testo bez grudvica.
- U dubljoj šerpi ili tiganju zagrejte ulje. Kašiku prethodno umočite u ulje, zahvatite malo smese i pažljivo je spustite u šerpu. Nemojte stavljati previše mekika odjednom kako bi imale dovoljno prostora da se ravnomerno isprže.
- Pržite ih na umerenoj temperaturi sa obe strane dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Gotove mekike vadite na papirni ubrus kako bi se uklonio višak masnoće.
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