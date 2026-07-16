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Priprema svežeg belog luka, kao sastojka jelima, predstavlja najmanje omiljenu aktivnost svim domaćicama posebno kada je korica gotovo slepljena za samu lukovicu.

O lekovitosti belog luka nadaleko se zna i priče se prenose kroz generacije. I dok se lekoviti recepti prenose godinama, trikovi za njegovo jednostavno čišćenje nisu tako česti.

Donosimo vam jednostavan trik za čišćenje belog luka, uz pomoć koga možete očistiti nekoliko čenova istovremeno za samo 30 sekundi. 

Beli luk
Foto: Profimedia

Video prikazuje super jednostavan i brz trik kako da oljuštite celu glavicu belog luka (ili pojedinačne čenove) za kratko vreme, a da pritom uopšte ne uprljate ruke niti da vam na njima ostane onaj prepoznatljiv, jak miris.

Kako trik funkcioniše? Jednostavno u manju teglicu stavite glavicu luka i snažno protresete tridesetak sekundi. Kada je otvorite, ljuska se pod uticajem udaranja potpuno odvojila od čenova, te dobijate savršeno oljušten beli luk spreman za upotrebu.

Ovaj trik je postao viralan na internetu jer rešava jedan od najdosadnijih poslova u kuhinji na vrlo praktičan način.

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Bonus video:

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Kako da posadite beli luk u saksiji Izvor: Instagram/growithjessie