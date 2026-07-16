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Svi imaju problem sa ukanjanjem semenki iz lubenica jer su sitne, a mi vam predlažemo savršen način za čišćenje lubenice i odstranjivanje semenki za samo dva minuta.

Najpre lubenici odsecite krajeve, kao kada čistite tikvicu. Potom je uspravite i širim, oštrim nožem uklonite koru.

Tako očišćeno povrće (da, da, lubenica je upravo to) ponovo položite, vertikalno prepolovite, uspravite svaku polutku i isecite je na šnite debljine prsta. Svako parče će na sredini imati koštice. Jednostavno ga presavijte na tom delu i one će ostati na rubu svake polovine.

lubenica Foto: Shutterstock

Nožem pređite preko semeki i one će odmah ispasti. Ponovite postupak na svim parčićima. Zatim isecite rumene šnite na komade željenog oblika i veličine i uživajte.

Rastresite stvrdnuti šećer

Komšinica pije slatku kafu. Ubacuje kašičicu u posudu sa šećerom, sipa ga u kafu, promeša, pa shvati da bi mogla da doda još malo. Sutradan vaša ćerka mokrom kašičicom, tek izvađenom iz limunade, poseže za šećerom iz iste činijice. I - eto grudvica.

Beli kristal šećer vrlo se lako stvrdne na ovaj način, a smeđem nije potrebno čak ni to, jer je veoma osetljiv na vlagu. Zgrudva se začas. Evo nekoliko trikova kojima ćete ga vratiti u prvobitno stanje.

Foto: Shutterstock

Šećer ćete "omekšati" tako što ćete ga sipati u čvrsto zatvorenu kesu, u koju ste prethodno stavili krišku svežeg hleba ili jabuku. Nakon nekoliko sati grudvice će se "rastresti". Ovaj savet važi za sve vrste šećera, a samo smeđi čuvajte u frižideru.

(Kurir.rs/ najzena)

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