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Jedna fotografija Kejti Pajper sa crvenog tepiha postala je povod za surovu raspravu o njenom izgledu. Pojedini korisnici društvene mreže Iks pozvali su veštačku inteligenciju da ukloni njene ožiljke i prikaže kako bi britanska voditeljka izgledala kada bi bila, kako su napisali, „normalna“ i „lepa“.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Kejti Pajper:

1/7 Vidi galeriju Kejti Pajper je dečko polio kiselinom Foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia, RSH / Backgrid UK / Profimedia

Umesto da prećuti uvredljive poruke, Kejti je objavila snimke ekrana i otvorila mnogo važnije pitanje – šta se događa kada tehnologija počne da određuje koje lice je prihvatljivo, a koje navodno treba „popraviti“.

Od Groka tražili da joj ukloni ožiljke

Sve je počelo nakon objavljivanja njene fotografije sa jedne dodele nagrada. Korisnici su u komentarima označavali Grok, alat zasnovan na veštačkoj inteligenciji dostupan na platformi Iks, i tražili da izmeni njen izgled.

„Hej, Grok, popravi joj lice i pokaži mi kako bi izgledala normalno“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je bio još kraći: „Učini je lepom.“

Ubrzo su počele da se pojavljuju digitalno izmenjene fotografije na kojima su uklonjeni ožiljci koji su ostali nakon napada kiselinom. Kejti je potom više puta označavana u objavama u kojima su nepoznati ljudi analizirali njeno lice i raspravljali o tome kako bi ona „trebalo“ da izgleda.

„Danas sam saznala kako bih izgledala da sam normalna“

Voditeljka je na Instagramu poručila da je, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji i hiljadama nepoznatih ljudi, saznala kako bi navodno izgledala bez vidljivih posledica napada koji joj je zauvek promenio život.

„Danas sam otkrila kako bih izgledala da sam ‘normalna’ – prema veštačkoj inteligenciji i hiljadama stranaca na internetu. Neko je moju fotografiju postavio na Grok i zatražio da mi ‘popravi lice’“, napisala je.

Kejti Pajper pre napada Foto: PIC. SUPPLIED BY PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Objasnila je da se ne oglašava zato što joj je potrebna uteha ili potvrda da je lepa. Posle gotovo dve decenije fizičkog i emotivnog oporavka, naučila je da prihvati sebe, ali je upozorila da svi ljudi izloženi takvom ponašanju nemaju jednaku snagu i samopouzdanje.

„Pitam se šta se dešava kada meta nije neko ko je proveo gotovo dve decenije obnavljajući svoje samopouzdanje. Šta se dešava kada je to tinejdžer? Neko ko je tek povređen? Neko ko živi sa vidljivom razlikom i još pokušava da pronađe svoj put?“, upitala je Kejti.

Napad koji joj je zauvek promenio život

Kejti Pajper je 2008. godine preživela napad koji je organizovao njen bivši partner. Drugi muškarac polio ju je sumpornom kiselinom, usled čega je zadobila teške opekotine, trajne ožiljke i izgubila vid na jednom oku. Usledile su godine lečenja i veliki broj hirurških zahvata.

Pogledajte fotografije Kejti Pajper tik nakon napada:

1/4 Vidi galeriju Kejti Pajper je bivši dečko polio kiselinom Foto: PIC. SUPPLIED BY PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Posle napada odlučila je da javno govori o svom iskustvu. Izgradila je karijeru televizijske voditeljke, autorke i aktivistkinje, a osnovala je i Fondaciju Kejti Pajper, koja osobama sa opekotinama i traumatskim ožiljcima pruža stručnu rehabilitaciju, psihološku pomoć i podršku tokom oporavka.

Upravo zbog svega kroz šta je prošla, zahtevi da joj veštačka inteligencija ukloni ožiljke za nju nisu samo neukusni komentari na društvenim mrežama. Oni šalju poruku da su vidljive razlike nešto što treba sakriti ili izbrisati.

„Ulazimo u svet u kojem veštačka inteligencija ne stvara samo slike. Ona tiho učvršćuje predrasude o tome šta se smatra ‘normalnim’, ‘prihvatljivim’ ili ‘lepim’“, poručila je.

Kejti je objavu završila uz dozu gorčine, ali i odlučnosti.

„Iskreno, ne provodim život pitajući se kako bih izgledala. Očigledno internet to radi dovoljno za nas oboje“, napisala je.

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