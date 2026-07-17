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Punjene paprike mogu da budu pripremljene po najboljem porodičnom receptu, a da nadev nakon kuvanja ipak postane zbijen, suv i tvrd. Problem često nije ni u vrsti mesa ni u količini pirinča, već u načinu na koji se proteini u mesu ponašaju tokom duge termičke obrade.

Jedan jednostavan sastojak može da pomogne da nadev zadrži više vlage i ostane mekši. Reč je o sodi bikarboni, ali je važno da se upotrebi u veoma maloj količini.

Zašto se u meso dodaje soda bikarbona

Foto: Profimedia

Na 600 grama mlevenog mesa dovoljno je dodati pola kašičice sode bikarbone. Ona blago povećava pH vrednost mesa i utiče na međusobno povezivanje proteina, zbog čega nadev tokom kuvanja može da zadrži više vode i ostane sočniji.

Istraživanja sprovedena na mlevenom mesu pokazala su da bikarbonati mogu da povećaju sposobnost zadržavanja vode i poboljšaju teksturu termički obrađenog mesa. Ipak, sa količinom ne treba preterivati, jer previše sode može da promeni ukus i ostavi neprijatnu alkalnu notu.

Još jedan važan korak jeste da se nadev ne mesi predugo. Dovoljno je sjediniti sastojke dok se ravnomerno ne rasporede, jer preterano mešanje dodatno sabija meso.

Starinske punjene paprike sa mekanim nadevom

punjene paprike Foto: Andrey Starostin / Alamy / Profimedia

Potrebni sastojci

10 do 12 srednjih paprika babura

600 grama mlevenog mesa

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

oko 80 grama pirinča

1 jaje

pola kašičice sode bikarbone

1 kašičica mlevene crvene paprike

so i biber po ukusu

suvi biljni začin po želji

1 veći krompir ili paradajz za zatvaranje paprika

Najbolji odnos mesa je približno 70 odsto junetine i 30 odsto svinjetine. Junetina daje puniji ukus, dok svinjetina obezbeđuje masnoću koja pomaže da nadev ne bude suv.

Za sos

Foto: Printscreen

500 mililitara kuvanog ili pasiranog paradajza

2 kašike ulja ili svinjske masti

1 kašika brašna

1 kašičica šećera

oko 1 litar vode

so po ukusu Kako se pripremaju punjene paprike Paprike operite, odstranite peteljke i očistite ih od semenki. Vodite računa da ih ne oštetite, kako nadev tokom kuvanja ne bi ispadao. Crni luk sitno iseckajte i propržite na malo masnoće dok ne omekša. Pred kraj dodajte usitnjen beli luk, promešajte i sklonite sa šporeta. Ostavite nekoliko minuta da se smesa prohladi. U većoj posudi sjedinite mleveno meso, opran i oceđen pirinač, jaje, ohlađeni luk, mlevenu papriku, so, biber i suvi začin. Na kraju dodajte pola kašičice sode bikarbone.

punjene paprike Foto: Alexander Mychko / Alamy / Profimedia

Sastojke kratko izmešajte rukama, bez snažnog gnječenja. Ostavite nadev da odstoji desetak minuta. Paprike napunite do približno tri četvrtine njihove zapremine. Nemojte ih puniti do vrha, jer će pirinač tokom kuvanja nabubriti. Otvore zatvorite kolutovima krompira ili paradajza. Kuvajte ih polako U šerpi zagrejte ulje ili mast, dodajte brašno i kratko ga propržite. Sipajte kuvani paradajz uz neprestano mešanje, a zatim dodajte vodu, šećer i malo soli. Paprike uspravno poređajte u sos. Tečnost bi trebalo da ih prekrije gotovo do vrha, ali ne i potpuno. Kada sos provri, smanjite temperaturu i kuvajte poklopljeno oko 60 do 75 minuta. Šerpu povremeno lagano protresite, ali paprike nemojte često mešati kašikom kako se ne bi raspale. Pred kraj skinite poklopac i ostavite ih da se kuvaju još desetak minuta, kako bi se sos blago zgusnuo. Greška zbog koje nadev postaje tvrd

Pored prevelike količine sode bikarbone, najčešća greška je snažno nabijanje mesa u paprike. Nadev treba sipati rastresito i ostaviti dovoljno prostora za pirinač.

punjene paprike Foto: Alexander Mychko / Alamy / Profimedia

Ni duže kuvanje na jakoj temperaturi neće učiniti meso mekšim. Naprotiv, punjene paprike najbolje uspevaju kada se krčkaju polako, bez naglog ključanja. Tako će paprike ostati cele, sos će dobiti pun ukus, a mesni nadev biće mekan i sočan.

Video: Mirka VAisljević pravila punjene paprike