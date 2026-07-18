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Miris zrelih kupina i tegla domaćeg slatka mnoge vraćaju u vreme kada se gost najpre dočekivao kašičicom voćne poslastice i čašom hladne vode. Iako se danas na policama prodavnica mogu pronaći različiti namazi i džemovi, tradicionalno slatko od kupina i dalje ima posebno mesto u domaćoj kuhinji.

Za njegovu pripremu nisu potrebni komplikovani sastojci, ali je važno da se poštuje nekoliko pravila. Kupine moraju da budu zrele, zdrave i dovoljno čvrste, dok se tokom kuvanja ne mešaju varjačom, već se šerpa samo povremeno i veoma blago protrese. Tako će plodovi ostati celi, a sirup bistar, gust i sjajan.

Sastojci za domaće slatko od kupina

Kuvanje slatka od kupina po domaćem receptu Foto: Kay Ringwood / Alamy / Profimedia

2 kilograma kupina

2,5 kilograma šećera

300 mililitara vode

Od navedene količine dobićete nekoliko tegli slatka, u zavisnosti od njihove zapremine i gustine do koje kuvate sirup.

Birajte čvrste i neoštećene kupine Kupine najpre pažljivo pregledajte. Uklonite peteljke, lišće, nedozrele plodove i sve bobice koje su oštećene ili suviše mekane. Voće operite nežno, pod slabijim mlazom hladne vode ili spuštanjem cediljke u veću posudu sa vodom. Nemojte ga dugo potapati niti snažno ispirati, jer su zrele kupine veoma osetljive i lako se raspadaju. Oprane plodove ostavite u cediljki kako bi se dobro ocedili. Višak vode može da razredi sirup i produži kuvanje. Najpre skuvajte šećerni sirup

Kuvanje slatka od kupina po domaćem receptu Foto: Anjo Kan / Alamy / Profimedia

U široku šerpu sa debljim dnom sipajte šećer i vodu. Zagrevajte na umerenoj temperaturi dok se šećer potpuno ne rastopi. Kada smesa počne da ključa, nastavite da je kuvate dok ne dobijete gušći sirup. Šira posuda je bolji izbor od uske i duboke šerpe, jer omogućava da se kupine rasporede u tanjem sloju i ravnomernije kuvaju. U pripremljen sirup zatim pažljivo spustite oceđene kupine. Nemojte ih sipati naglo kako se plodovi ne bi zgnječili. Slatko se ne meša varjačom Kupine prvo kuvajte oko deset minuta na umerenoj temperaturi. Kada puste sok i sjedine se sa sirupom, temperaturu možete blago da pojačate. Slatko nemojte mešati kašikom ili varjačom. Umesto toga, šerpu povremeno uhvatite za ručke i lagano pomerite kružnim pokretima. Na taj način sirup će obaviti plodove, a kupine će zadržati oblik. Tokom kuvanja na površini će se pojavljivati pena. Pažljivo je uklanjajte čistom kašikom, jer će sirup tako ostati bistriji i lepši.

Domaće slatko od kupina sa celim plodovima u staklenoj tegli Foto: Valentyn Volkov / Alamy / Profimedia

Kako da proverite da li je slatko gotovo

Vreme kuvanja može da zavisi od količine soka u voću, veličine šerpe i jačine ringle, pa je bolje proveravati gustinu nego oslanjati se isključivo na minute.

Pre početka pripreme stavite mali tanjirić u frižider. Kada pomislite da je slatko gotovo, na hladnu površinu sipajte nekoliko kapi sirupa.

Ako se sirup odmah razliva kao voda, potrebno je još kuvanja. Kada kap ostane zaobljena, kreće se sporo i ne razliva se po celom tanjiru, slatko je dostiglo odgovarajuću gustinu.

Imajte na umu da će se sirup dodatno zgusnuti kada se ohladi. Predugo kuvanje može da dovede do toga da postane lepljiv, tvrd ili da se kasnije u tegli kristališe.

Domaće slatko od kupina sa celim plodovima u staklenoj tegli Foto: Melica73 / Alamy / Profimedia

Kako se pravilno sipa u tegle

Za bezbednije i dugotrajnije čuvanje slatko treba sipati dok je još vruće u čiste, zagrejane i sterilisane tegle. Između slatka i poklopca ostavite malo praznog prostora, obrišite rubove tegli čistom vlažnom krpom i odmah ih zatvorite.

Smernice za bezbedno konzervisanje voćnih namaza preporučuju punjenje vrućeg proizvoda u vruće tegle, a za čuvanje na sobnoj temperaturi i odgovarajuću termičku obradu zatvorenih tegli u ključaloj vodi. Samo okretanje tegli naopako nije zamena za propisanu termičku obradu.

Slatko od kupina na kriški hleba Foto: Melica73 / Alamy / Profimedia

Ukoliko ne primenjujete provereni postupak konzervisanja u vodenom kupatilu, slatko čuvajte u frižideru i potrošite ga u kraćem roku. Vreme obrade u ključaloj vodi zavisi od zapremine tegli, načina punjenja i nadmorske visine.

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