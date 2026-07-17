Slušaj vest

Prosidba o kakvoj je Alisa Vanderkrajsen godinama sanjala mogla je da krene u potpuno pogrešnom smeru zbog jednog pada u blato. Umesto da joj pokvari trenutak, upravo je taj detalj postao uspomena koju će ona i njen sadašnji suprug Brajan, kažu, pamtiti ceo život. Snimak neobične prosidbe u međuvremenu je postala viralna na TikToku, gde su je pogledali milioni ljudi, piše People.

Na videu, objavljenom uz opis "Ulazim u svoju veridbu", vidi se trenutak pre nego što je Brajan kleknuo pred Alisu. Dok je hodala prema dvorištu, izgubila je ravnotežu na mokroj travi i završila licem u blatu."Smejaćemo se tome zauvek", rekla je 31-godišnja Alisa za People, dodajući kako je to bio njihov "najsavršeniji nesavršeni trenutak".

Iznenađenje se pripremalo čitav dan. Brajan ju je držao podalje od kuće dok su prijatelji i porodica u tajnosti uređivali njihovo dvorište za prosidbu. Sve se događalo istog dana kada su ionako planirali da organizuju zabavu za Noć veštica, pa Alisa u početku nije znala šta se tačno sprema. Kada su se dovezli kući, počela je da shvata da se dešava nešto posebno. Brajan joj je pre toga dao veštačke nokte za lepljenje, a kada je u dvorištu ugledala roze ćebenca, balone i televizor na otvorenom, bilo joj je jasno da će je zaprositi. Upravo pre pada izgovorila je: "O, moj Bože", reagujući na prelepo uređeno dvorište.

Međutim, zbog kiše koja je padala dan ranije, trava je bila klizava. Alisi je noga proklizala i u trenutku je završila u blatu, pre nego što je uopšte stigla do mesta prosidbe. Umesto panike, oboje su prasnuli u smeh. Alisa kaže da je oduvek poznata kao nespretna osoba i da joj nikada nije bio problem da se nasmeje na sopstveni račun. Neočekivani pad, tvrdi, zapravo je razbio napetost i tremu koju su oboje osećali. Umesto da pokvari trenutak, učinio ga je još stvarnijim, opuštenijim i njihovim.

Nakon što su se malo očistili, seli su na spoljni kauč, a Brajan joj je dao čašu šampanjca. Zatim joj je pustio animirani video koji je izradio s jednom njenom prijateljicom, a koji je njihovu vezu prikazao iz perspektive njenog psa. Nakon smeha, emocija i iznenađenja, Brajan je konačno kleknuo, dok su ih njihovi najbliži posmatrali iz kuće.

Kada je Alisa posle objavila snimak na TikToku, nije očekivala da će toliko ljudi reagovati. Video je prikupio više od 27 miliona pregleda, a komentatori su se šalili da je "bukvalno pala na njega". Mnogima je posebno simpatična bila njena rečenica nakon pada: "Malo sam se prevrnula." Alisa veruje da ljude nije privukao samo pad, nego ono što je usledilo nakon njega. U vremenu kada su društvene mreže pune savršeno isplaniranih i doteranih trenutaka, njihova prosidba bila je neuredna, iskrena i potpuno realna. Upravo zato, kaže, mnogima je delovala osvežavajuće. Danas kaže kako ne bi promenila nijedan sekund tog blatnjavog trenutka. Smatra da je važno udati se za osobu koja s vama zna da se snađe kada život ne ide prema planu. Jedna od najdražih uspomena ostaće joj trenutak u kojem je, prekrivena blatom, stajala pored ljubavi svog života i smejala se do suza.

Video: Prosidba na Alpima