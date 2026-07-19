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Nakon trideset godina zajedničkog života, jedna žena je verovala da su najveći bračni izazovi iza nje. Ipak, tek po završetku menopauze i sa povratkom libida, naišla je na novi zid - njen suprug je potpuno izgubio interesovanje za intimnost.

U svojoj ispovesti koju je uputila kolumnistkinji lista The Guardian, ova pedesetpetogodišnjakinja je poverila kako su je narušeno zdravlje, starenje i nagomilane bračne trzavice naveli da intimnu ispunjenost potraži tamo gde se najmanje nadala. Sve je počelo pre osam godina kada je operisala matericu, što je ostavilo duboke traume i dovelo do potpunog gubitka seksualne želje. Tokom tog perioda, suprug joj je pružao punu podršku i pokazao veliko strpljenje, ali je bliskost među njima nepovratno nestala. Kada joj se nakon klimaksa želja neočekivano vratila, partnerov stav se drastično promenio.

Ispovest žene s kojom suprug više ne želi odnose Foto: Shutterstock

"Muž me više ne želi jer sam se ugojila. Ne može dugo da održi erekciju, a pritom često kritikuje moj izgled i moje ponašanje u krevetu", otkrila je u pismu.

Iako je potražio medicinsku pomoć, odbio je predlog da posete bračnog terapeuta, bez obzira na to što u svim ostalim životnim sferama odlično funkcionišu. U potrazi za rešenjem i fizičkom bliskošću, odlučila je da plati usluge muške pratnje.

Neočekivane emocije

Iako je verovala da će odnos ostati strogo poslovan i sveden na fizički kontakt, situacija je izmakla kontroli.

"Zaljubio se u mene. Mlađi je od mene, hemija između nas bila je neverovatna. Znam da je to posao kojim se bavi, ali čak je i on govorio da sve deluje stvarno“, navela je u svojoj ispovesti.

Kada je shvatila da su osećanja postala previše duboka i opasna po njen brak, presekla je ovaj odnos i prekinula svaku komunikaciju.

Ispovest žene s kojom suprug više ne želi odnose Foto: Shutterstock

"Naglo sam završila sve jer više nisam mogla da se nosim sa svojim osećanjima. Bio je ljubazan, ali sada na društvenim mrežama objavljuje poruke za koje verujem da su upućene meni. Osećam se smešno što sam se u ovim godinama našla u ovakvoj situaciji", priznala je iskreno.

Pomoć psihoterapeuta

Na njenu životnu priču odgovorila je psihoterapeutkinja Ketrin Kavalo, ističući da koren problema leži u nedostatku otvorene komunikacije između partnera. Ona objašnjava da odsustvo intimnosti u dugotrajnim zajednicama nije retka pojava i da su promene u seksualnoj dinamici sastavni deo zrelih veza, iako mogu doneti velike emotivne poteškoće.

Ispovest žene s kojom suprug više ne želi odnose Foto: Shutterstock

Prema rečima terapeutkinje, suprugove oštre kritike na račun ženinog izgleda zapravo mogu biti odbrambeni mehanizam i posledica stida zbog sopstvene erektilne disfunkcije, a ne dokaz da je prestao da je voli. Takođe je naglasila da su afere sa muškom pratnjom najčešće samo privremeni zaborav i prividno rešenje za dublje probleme u braku. Ona dodaje da su takve naprasne zaljubljenosti izuzetno jake jer se hrane faktorom iznenađenja i uzbuđenja, pa zbog toga nemaju dug vek.

Kavalo je na kraju posavetovala ženu da je kucnuo čas za otvoren i direktan razgovor sa bračnim drugom, nakon kojeg moraju doneti prelomnu odluku. Posle tri decenije pod istim krovom, zaključuje terapeutkinja, više nije presudno ono što je iza njih, već njihova obostrana želja da li novo poglavlje života žele da ispišu zajedno ili svako na svoju stranu.

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