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Bolna bračna razdvajanja i saznanje da vaš muž ima devojku ubrzo nakon odlaska iz zajedničkog doma mogu doneti ogroman emotivni šok, nevericu i duboko preispitivanje sopstvene vrednosti. Mnoge žene se u tim trenucima suočavaju sa neprospavanim noćima, pitajući se kako su se stvari uopšte našle na toj tački i da li je sve ono što su godinama gradile odjednom izgubilo svaki smisao.

Suočavanje sa činjenicom da je partner tako brzo nastavio dalje ostavlja osećaj zarobljenosti u košmaru koji nema kraja. Ida, koja već duže od deset godina pomaže ženama da prođu kroz "ruševine" razvoda, neverstva i slomljenog srca, otvoreno govori o ovim teškim trenucima i nudi tople smernice za vraćanje sopstvenog mira. Ida podseća da bol i tuga ne znače da ste slabe, niti da ste izgubile razum, već su prirodan deo procesa kroz koji morate proći kako biste ponovo stale na svoje noge.

Ispovest žene koja je saznala da joj suprug ima devojku Foto: Shutterstock

Šta zapravo znači kada on tako brzo nađe novu partnerku

Saznanje da čovek sa kojim ste delile život ima novu devojku pogađa direktno u stomak i stvara strašan osećaj da se sve zajedničke godine brišu jednim potezom. Otvaraju se bolna pitanja o tome da li je vaš brak uopšte bio stvaran, da li vas je ikada voleo i kako je moguće da se tako lako smeje pored nekog novog dok vi sastavljate komadiće svog života.

"Evo istine – ljudi se nose sa razdvajanjem na različite načine. Neki brzo uleću u nove veze. To ne znači da su vas preboleli. I to ne znači da su pronašli pravu ljubav. Ponekad je to skretanje pažnje. Ponekad je to način da se izbegne bol ili krivica. Ponekad se radi o potrebi za pažnjom ili kontrolom", objašnjava Ida.

Plakanje, bes i vrištanje u jastuk su potpuno dozvoljeni jer su deo procesa kroz koji se oslobađate nagomilane tenzije. Važno je da dopustite emocijama da prođu kroz vas, ali ne i da se trajno nasele u vašem srcu, jer ostanak u tom bolu neće doneti odgovore koje tražite.

Ispovest žene koja je saznala da joj suprug ima devojku Foto: Shutterstock

Realan pogled na razloge koji su doveli do razlaza

Fokusiranje isključivo na novu devojku često skreće pažnju sa suštinskog problema, a to je ono što se dešavalo unutar vaša četiri zida pre nego što je do razdvajanja uopšte došlo. Potrebno je da budete potpuno iskrene prema sebi i analizirate da li su se problemi gomilali godinama ili se sve srušilo preko noći, kao i to čija je odluka bila da se raziđete.

"Razdvajanje se ne dešava tek tako, niotkuda. Nešto nije funkcionisalo. To ne znači da niste uspele. To znači da je nešto trebalo da se promeni, a možda nijedno od vas dvoje nije imalo alate da to popravi u to vreme", navodi Ida.

Gledanje njegovih profila na društvenim mrežama, raspitivanje kod zajedničkih prijatelja i poređenje sa novom ženom u njegovom životu predstavlja opasnu zamku koja vam oduzima snagu. Onog trenutka kada počnete da merite sopstvenu vrednost njegovim postupcima, vi mu svesno predajete svu moć nad svojim životom i raspoloženjem. Vi ste i dalje ista ona žena koja ste bile i pre nego što se ona pojavila – niste manje vredne, niste nevidljive i niste neuspešne.

Da li ga zaista želite nazad

Ovo je jedno od najtežih pitanja na koje morate dati iskren odgovor, pazeći da vas kroz analizu ne vode samo navika, strah od samoće ili povređeni ponos. Morate pogledati čoveka kakav je on danas, a ne verziju njega koja je postojala pre pet godina i koju čuvate u lepim sećanjima.

"Gledala sam mnoge žene kako jure za verzijom svog muža koja više ne postoji. One se drže sećanja, obećanja, planova koje su napravile, ali ljudi se menjaju. Veze se menjaju. I morate ga videti jasno onakvog kakav je sada. Da li je on tip muškarca sa kojim želite da budete danas? Da li je on neko ko preuzima odgovornost? Ko komunicira? Ko poštuje vaše potrebe? Ili je on neko ko je otišao bez olakšanja? Ko je započeo novu vezu bez razmišljanja o tome kako će to uticati na vas?", upozorava Ida.

Ispovest žene koja je saznala da joj suprug ima devojku Foto: Shutterstock

Gorčina i bes su razumljivi, ali dugotrajno zadržavanje tih osećanja može otrovati vašu budućnost i stvoriti previsoke zidove koji vam više nikada neće dozvoliti da osetite bliskost. Možete tugovati za svojim brakom bez potrebe da mrzite svog muža, jer odlazak bez pretvaranja srca u kamen svedoči o vašoj unutrašnjoj snazi, a ne o slabosti.

Preuzimanje kontrole nad stvarima koje možete da promenite

U trenucima kada vam se čini da vam život izmiče iz ruku, važno je da se setite da i dalje imate pravo na sopstvene izbore i postavljanje jasnih granica. Možete odlučiti kako ćete reagovati i kako će izgledati vaša svakodnevica od ovog trenutka pa nadalje.

"Želite da radite na sebi? Počnite sa malim stvarima. Uradite nešto svakog dana što vas podseća na to ko ste. Idite u šetnje. Pišite dnevnik. Vodite računa o svom telu. Recite "ne" kada mislite ne. Vežbajte da glasno iskažete sve", savetuje Ida.

Razgovor sa mužem o njegovoj novoj partnerki ima smisla samo ukoliko delite roditeljske obaveze i zajedničke odgovornosti koje zahtevaju dogovor. Ako je motiv za taj razgovor samo radoznalost ili potraga za dodatnim detaljima koji će produbiti bol, budite oprezne jer vam za nastavak života nisu potrebni svi detalji, već preko potrebni mir. Ovo je samo jedno teško i ružno poglavlje, ali nikako nije kraj vaše životne priče.

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