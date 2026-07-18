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Tokom toplih letnjih meseci malo šta može tako dobro da osveži kao hladna dinja, ali njen odabir neretko predstavlja pravi rizik. Nije retkost da plod koji spolja deluje besprekorno nakon sečenja ispadne tvrd i potpuno bljutav. Srećom, uz nekoliko proverenih metoda možete još na tezgi ili polici marketa sa sigurnošću da utvrdite da li je plod dostigao punu zrelost i sočnost.

Test dodirom

Prve smernice pružiće vam vizuelni pregled površine voća. Prisustvo uočljivih zelenih šara ili fleka uglavnom je znak da je dinja ubrana prerano. Istovremeno, bilo kakva ulegnuća, naprsnuća ili spoljna oštećenja signaliziraju da je reč o prezrelom primerku koji je verovatno pretrpeo loš transport.

Dinja
Kako izabrati najslađu dinju Foto: Shutterstock

Sledeći korak zahteva blagi pritisak prstom na stranu koja se nalazi naspram same peteljke. Kod idealno sazrelog ploda osetićete prijatnu elastičnost pod prstima. Potpuni izostanak savijanja znači da plod mora još da stoji, dok ekstremna mekoća ukazuje na proces kvarenja.

Miris i težina

Aroma je možda i najpouzdaniji saveznik prilikom kupovine. Kvalitetna i slatka dinja širi prepoznatljiv, bogat miris koji asocira na med, sa suptilnim primesama ananasa, vanile ili kruške.

Dinja isečena na kriške
Kako izabrati najslađu dinju Foto: Shuterstock

Ako mirisne note uopšte ne postoje ili vas podsećaju na sveže pokošenu travu, voćka je još uvek zelena. Nasuprot tome, previše jak i težak miris ukazuje na to da je faza idealne zrelosti davno prošla. Za sam kraj, podignite voćku kako biste procenili njenu masu. Plod koji stvara utisak da je masivniji nego što vizuelno deluje po pravilu krije obilje soka i visok nivo prirodnog šećera. Kada se dvoumite između dva primerka sličnih dimenzija, uvek izaberite onaj koji ima veću težinu, jer je to garancija za bogat i raskošan ukus.

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Kako odabrati slatku lubenicu? Izvor: Instagram/enticestudio