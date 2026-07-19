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Recepti za brza i jednostavna jela tokom toplih letnjih dana svima su nam potrebni, a takav je recept za pileće krpice.

Sastojci:

500g pilećeg filea

400 g testa krpice

1 grčki jogurt

1 kisela pavlaka

1 vrećica majoneze

mala limenka kukuruza šećerca

2 kom. crvene paprike

kiseli krastavci

Priprema:

1. Piletinu narežemo na trakice te začinimo solju, vegetom, peršunom, tabasco sosom i senfom. Tako namariniranu piletinu ostavimo da odstoji oko 30 minuta.

piletina Foto: Vladimir Mironov / Alamy / Profimedia

2. Papriku narežemo na kockice i pomešamo s malo belog luka. Izmešamo i pustimo da kratko odstoji kako bi se proželi svi ukusi.

3. U tiganju zagrejemo ulje te piletinu pržimo na laganoj vatri. Nakon par minuta dodamo prethodno narezanu papriku sa belim lukom. Kada meso počne dobijati žutu boju dodamo, po želji, kukuruz šećerac. Kada je gotovo, maknemo sa vatre i pustimo da se ohladi.

4. U slanoj vodi skuvamo krpice do srednje tvrdoće. Krpice ocedimo, vratimo u lonac i dodamo im pavlaku, grčki jogurt, majonez, na sitno narezane kisele krastavce i prethodno pripremljeno meso.

piletina Foto: Zoonar/Tetiana Chernykova, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

5. Stavimo u frižider da se hladi.

Vaše čudnovate krpice su spremne za posluživanje!

(Kurir.rs/ coolinarka)

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