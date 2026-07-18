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Krompir je jedna od namirnica koja se najčešće nalazi u svakom domaćinstvu, ali mnogi ga ne skladište pravilno. Zbog toga brzo proklija, pozeleni ili počne da truli, pa često završi u kanti za smeće.

Jutjuberka Marandija Rajt podelila je jednostavan trik koji, kako tvrdi, može da produži svežinu krompira čak i do godinu dana, bez skupih sredstava i posebne opreme.

Prvo ga izvadite iz plastične kese

Prema njenim rečima, najveća greška je ostavljanje krompira u plastičnoj kesi iz prodavnice. U njoj se zadržava vlaga, što ubrzava propadanje i širenje truleži.

Zato savetuje da krompir odmah po dolasku kući izvadite iz ambalaže i ostavite da se potpuno osuši, kako na kori ne bi ostala vlaga.

Foto: Profimedia

Kartonska kutija i malo suve zemlje

Nakon toga potrebno je uzeti kartonsku kutiju i pripremiti malo suve zemlje. Zemlju iz bašte treba prethodno ostaviti na suncu da se potpuno osuši, a zatim njome blago prekriti krompir.

Važno je da između krompira ostane razmak. To se može postići slojevima novinskog papira ili dodatnim slojem suve zemlje između svakog reda.

Čuvajte ga na tamnom mestu

Ovako pripremljen krompir treba čuvati u tamnoj i suvoj prostoriji, slično kao što se nekada čuvao nakon vađenja iz zemlje.

Marandija tvrdi da se na ovaj način usporava propadanje, pa krompir može da ostane upotrebljiv mnogo duže nego kada stoji u plastičnoj ambalaži.

(Kurir/ Blic/ express)

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