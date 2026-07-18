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Korov koji raste između ploča u dvorištu ili na terasi može brzo da naruši izgled bašte, a njegovo uklanjanje često zahteva mnogo vremena. Mnogi koriste sirće, so ili hemijska sredstva, ali stručnjaci upozoravaju da takva rešenja mogu da oštete okoljne biljke i zemljište.

Pobednica emisije "Grejt britiš bejk of" i autorka knjiga Nensi Birtvist otkrila je jednostavan način za uklanjanje tvrdokornog korova, za koji nisu potrebne skupe hemikalije.

Ključala voda uništava korov

Nensi savetuje da se za korov koji ne može lako da se iščupa koristi obična ključala voda.

korov Foto: Sam Dao / Alamy / Profimedia

Dovoljno je da prokuvate vodu i pažljivo je sipate direktno preko korova, najbolje na mesto gde stabljika izlazi iz zemlje ili pravo na koren, ako je vidljiv.

Već posle jednog dana korov počinje da vene, a nakon dva dana uglavnom potpuno propadne i može lako da se ukloni.

Zašto ova metoda deluje

Ključala voda uništava biljne ćelije i oštećuje njihove zidove, zbog čega biljka više ne može da zadržava vlagu. Korov se brzo suši, vene i odumire, a u mnogim slučajevima strada i koren, pa biljka teže ponovo izraste.

Ipak, ova metoda nije uvek dovoljno efikasna kod višegodišnjeg korova sa veoma dubokim korenovim sistemom.

Foto: Profimedia

Pazite da ne oštetite druge biljke

Prilikom upotrebe ključale vode treba biti oprezan, jer će ona oštetiti svaku biljku sa kojom dođe u kontakt.

Ako se korov ponovo pojavi posle sedam do deset dana, postupak je potrebno ponoviti.

Za korov u lejama i cvetnim gredicama stručnjaci i dalje preporučuju ručno uklanjanje, a kod biljaka sa dubokim korenom često je neophodno iskopati čitav koren kako se korov ne bi ponovo razvio.

(Kurir.s/ Blic/ express)

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