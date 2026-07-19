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Visoke temperature, celodnevno sunce i užarene terase predstavljaju veliki izazov za većinu ukrasnih biljaka. Dok mnoge vrste već posle nekoliko vrelih dana počinju da venu i gube cvetove, postoji jedna biljka koja upravo u takvim uslovima pokazuje svoje najbolje izdanje.

Reč je o kadifici (Tagetes), jednogodišnjoj cvetnici koja je poznata po izuzetnoj otpornosti na sunce, visoke temperature i sušu. Upravo zbog toga poslednjih godina sve je češći izbor za balkone i dvorišta okrenuta ka jugu, gde ruže, hortenzije i druge osetljivije vrste teško opstaju.

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Zašto hortenzije i ruže teško podnose vrelinu?

Iako su među najlepšim ukrasnim biljkama, hortenzije najbolje uspevaju u polusenci i zahtevaju stalno vlažno zemljište. Na balkonima koji su satima izloženi direktnom suncu zemlja se brzo isušuje, pa biljka lako vene, čak i kada se redovno zaliva.

Sličan problem imaju i mnoge sorte ruža, posebno kada se uz visoke temperature spoje vetar i mali prostor u saksijama, zbog čega koren ostaje bez dovoljno vlage.

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Kadifica voli ono od čega druge biljke beže

Za razliku od njih, kadifica obožava direktno sunce i bez problema cveta tokom celog leta, pa sve do prvih jesenjih hladnijih dana. Njeni cvetovi dolaze u nijansama žute, narandžaste i tamnocrvene, pa lako unose boju i u najtoplije delove vrta ili terase.

Osim lepog izgleda, kadifica ima još jednu veliku prednost - njen karakterističan miris odbija pojedine štetočine, zbog čega je baštovani često sade pored paradajza, paprike, jagoda i drugog povrća. Istovremeno privlači pčele, leptire i druge korisne oprašivače.

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Laka za uzgoj i idealna za početnike

Kadifica ne traži posebnu negu niti veliko iskustvo u baštovanstvu. Najbolje uspeva na mestima sa mnogo sunca i u propusnom zemljištu. Može se uzgajati iz semena ili kupiti već formiran rasad i odmah posaditi u saksije ili žardinjere.

Ako je sadite tokom leta, važno je da zemlja u početku bude ravnomerno vlažna kako bi se biljka što bolje primila.

Kako negovati kadificu tokom velikih vrućina?

Dok je mlada, kadificu je potrebno zalivati češće, gotovo svakodnevno. Kada razvije koren, dovoljno je zalivanje dva puta nedeljno ili kada se površinski sloj zemlje osuši.

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Tokom dana sa ekstremno visokim temperaturama najbolje je zalivati rano ujutru, a po potrebi i uveče, kada sunce zađe. Redovno uklanjanje precvetalih cvetova podstaći će biljku da neprestano stvara nove pupoljke, zbog čega će cvetati mesecima.

Ako tražite biljku koja će bez mnogo truda izdržati najtoplije dane leta i pritom neprestano cvetati, kadifica je jedan od najboljih izbora za balkon, terasu ili dvorište.

(Kurir.rs/ Ona)

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