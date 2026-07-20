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Pita sa kremom od banane, odnosno banana cream pie, klasičan je američki desert koji spaja najbolje od svega: hrskavo prhko testo, bogatu kremu od vanile koja se topi u ustima, sveže banane i oblak umućenog slatkog krem šlaga. Ova raskošna pita idealan je desert za svaku priliku i sigurno će oduševiti sve ljubitelje slatkih i kremastih ukusa. Iako se priprema sastoji iz nekoliko koraka, krajnji rezultat je toliko ukusan da vredi svakog truda.

Vreme pripreme: 55 minuta

Vreme kuvanja: 30 minuta

Ukupno vreme: 1 sat i 25 minuta (+ vreme hlađenja)

Broj porcija: 10

Pita sa kremom od banane Foto: David Joles / Zuma Press / Profimedia

Sastojci

Za podlogu:

oštro brašno

šećer

morska so

maslac, ohlađen i isečen na kockice

ledena voda

votka

jaje

pavlaka

Za krem:

jaja

žumanca

šećer

kukuruzni skrob

so

punomasno mleko

ekstrakt vanile

maslac

banane

Za preliv:

slatka pavlaka za šlag

šećer u prahu

ekstrakt vanile

Foto: David Joles / Zuma Press / Profimedia

Priprema

Najpre pripremite podlogu. U multipraktiku ili blenderu kratko pomešajte brašno, šećer i so. Dodajte ohlađeni maslac isečen na kockice i miksajte u kratkim intervalima dok ne dobijete mrvičastu smesu. Dok uređaj radi, polako dodajte ledenu vodu i votku dok testo ne počne da se formira.

Prebacite testo na blago pobrašnjenu radnu površinu, oblikujte ga u disk, umotajte u providnu foliju i stavite u frižider na najmanje sat vremena, a najbolje preko noći.

Foto: David Joles / Zuma Press / Profimedia

Zagrejte rernu na 220 °C. Ohlađeno testo razvucite u krug debljine oko 6 mm i pažljivo ga prebacite u kalup za pitu. Utisnite testo uz dno i ivice kalupa, a višak odstranite. Dno testa izbockajte viljuškom. Prekrijte testo papirom za pečenje, a preko papira stavite tegove za pečenje pite ili suvi pasulj.

Pecite 15 minuta. Izvadite iz rerne, uklonite tegove i papir. U maloj posudi umutite jaje i pavlaku, pa tom smesom premažite testo. Vratite u rernu i pecite još 15 minuta. Zatim smanjite temperaturu na 190 °C i pecite dok podloga ne dobije lepu zlatnosmeđu boju. Ostavite da se potpuno ohladi pre punjenja.

Foto: David Joles / Zuma Press / Profimedia

Dok se podloga hladi, pripremite krem. U posudi žicom za mućenje lagano umutite jaja i žumanca. U šerpi sa debljim dnom pomešajte šećer, kukuruzni skrob, so i mleko. Kuvajte na srednje jakoj vatri 5 do 7 minuta uz stalno mešanje, dok se smesa ne zgusne.

Kako biste temperirali jaja, polako im dodajte oko 240 ml vrele mlečne smese, neprestano mešajući. Zatim celu smesu sa jajima vratite u šerpu i kuvajte još 2 minuta uz mešanje, dok se krem dodatno ne zgusne. Sklonite sa vatre, pa umešajte maslac i ekstrakt vanile.

Foto: David Joles / Zuma Press / Profimedia

Složite pitu. Na dno ohlađene podloge nanesite tanak sloj krema. Preko krema poređajte banane isečene na kolutove. Prelijte ostatkom krema i poravnajte površinu. Prekrijte providnom folijom tako da dodiruje površinu krema kako se ne bi stvorila korica, pa stavite u frižider na najmanje 4 do 5 sati, a najbolje preko noći.

Za kraj pripremite preliv. Pre posluživanja mikserom umutite slatku pavlaku sa šećerom u prahu dok ne dobijete čvrst šlag. Na kraju lagano umešajte ekstrakt vanile. Šlagom bogato premažite ohlađenu pitu. Po želji je dodatno ukrasite svežim kolutovima banane i poslužite hladnu.

(Kurir.rs/ Index)

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