Srbi i Amerikanci su ludi za ovom pitom: Puna je voća, priprema se brzo i idealna je za vrele letnje dane (RECEPT)
Pita sa kremom od banane, odnosno banana cream pie, klasičan je američki desert koji spaja najbolje od svega: hrskavo prhko testo, bogatu kremu od vanile koja se topi u ustima, sveže banane i oblak umućenog slatkog krem šlaga. Ova raskošna pita idealan je desert za svaku priliku i sigurno će oduševiti sve ljubitelje slatkih i kremastih ukusa. Iako se priprema sastoji iz nekoliko koraka, krajnji rezultat je toliko ukusan da vredi svakog truda.
Vreme pripreme: 55 minuta
Vreme kuvanja: 30 minuta
Ukupno vreme: 1 sat i 25 minuta (+ vreme hlađenja)
Broj porcija: 10
Sastojci
Za podlogu:
oštro brašno
šećer
morska so
maslac, ohlađen i isečen na kockice
ledena voda
votka
jaje
pavlaka
Za krem:
jaja
žumanca
šećer
kukuruzni skrob
so
punomasno mleko
ekstrakt vanile
maslac
banane
Za preliv:
slatka pavlaka za šlag
šećer u prahu
ekstrakt vanile
Priprema
Najpre pripremite podlogu. U multipraktiku ili blenderu kratko pomešajte brašno, šećer i so. Dodajte ohlađeni maslac isečen na kockice i miksajte u kratkim intervalima dok ne dobijete mrvičastu smesu. Dok uređaj radi, polako dodajte ledenu vodu i votku dok testo ne počne da se formira.
Prebacite testo na blago pobrašnjenu radnu površinu, oblikujte ga u disk, umotajte u providnu foliju i stavite u frižider na najmanje sat vremena, a najbolje preko noći.
Zagrejte rernu na 220 °C. Ohlađeno testo razvucite u krug debljine oko 6 mm i pažljivo ga prebacite u kalup za pitu. Utisnite testo uz dno i ivice kalupa, a višak odstranite. Dno testa izbockajte viljuškom. Prekrijte testo papirom za pečenje, a preko papira stavite tegove za pečenje pite ili suvi pasulj.
Pecite 15 minuta. Izvadite iz rerne, uklonite tegove i papir. U maloj posudi umutite jaje i pavlaku, pa tom smesom premažite testo. Vratite u rernu i pecite još 15 minuta. Zatim smanjite temperaturu na 190 °C i pecite dok podloga ne dobije lepu zlatnosmeđu boju. Ostavite da se potpuno ohladi pre punjenja.
Dok se podloga hladi, pripremite krem. U posudi žicom za mućenje lagano umutite jaja i žumanca. U šerpi sa debljim dnom pomešajte šećer, kukuruzni skrob, so i mleko. Kuvajte na srednje jakoj vatri 5 do 7 minuta uz stalno mešanje, dok se smesa ne zgusne.
Kako biste temperirali jaja, polako im dodajte oko 240 ml vrele mlečne smese, neprestano mešajući. Zatim celu smesu sa jajima vratite u šerpu i kuvajte još 2 minuta uz mešanje, dok se krem dodatno ne zgusne. Sklonite sa vatre, pa umešajte maslac i ekstrakt vanile.
Složite pitu. Na dno ohlađene podloge nanesite tanak sloj krema. Preko krema poređajte banane isečene na kolutove. Prelijte ostatkom krema i poravnajte površinu. Prekrijte providnom folijom tako da dodiruje površinu krema kako se ne bi stvorila korica, pa stavite u frižider na najmanje 4 do 5 sati, a najbolje preko noći.
Za kraj pripremite preliv. Pre posluživanja mikserom umutite slatku pavlaku sa šećerom u prahu dok ne dobijete čvrst šlag. Na kraju lagano umešajte ekstrakt vanile. Šlagom bogato premažite ohlađenu pitu. Po želji je dodatno ukrasite svežim kolutovima banane i poslužite hladnu.
(Kurir.rs/ Index)
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