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Imala je 22 godine, bavila se plesom i manekenstvom i spremala se za odlazak u Japan, gde je trebalo da nastavi da gradi karijeru. Umesto puta kojem se radovala, Revel Balmejn nestala je tokom jedne novembarske večeri 1994. godine, a njena sudbina ostala je nepoznata i više od tri decenije kasnije.

Njeno telo nikada nije pronađeno, niko nije optužen, a lične stvari mlade žene otkrivene su razbacane po ulicama sidnejskog predgrađa Kingsford. Iako su istražitelji tokom godina razgovarali sa velikim brojem svedoka i ponovo otvarali slučaj, nijedan trag nije pružio konačan odgovor na pitanje šta joj se dogodilo.

Foto: Printscreen/ Youtube/ 60 Minutes Australia

Spremala se za put u Japan

Revel Balmejn bila je školovana plesačica koja se plesom bavila od detinjstva. Radila je i kao model, a iza sebe je već imala nekoliko angažmana u Japanu. Početkom novembra 1994. spremala se za još jednu turneju i planirala da napusti posao u eskort agenciji „Select Companions“, za koju je radila tek nekoliko nedelja.

Poslednje večeri pre planiranog puta imala je zakazan susret sa klijentom Gevinom Samerom u njegovoj kući u Kingsfordu. Termin je bio ugovoren za 4. novembar od 16 do 18 časova.

Samer je kasnije istražiteljima rekao da je Revel ostala još približno sat vremena i da ju je oko 19 časova odvezao do obližnjeg lokala „Red Tomato Inn“. Tvrdio je da ju je tu poslednji put video.

Foto: Printscreen/ Youtube/ 60 Minutes Australia

Međutim, nije pronađen svedok koji bi pouzdano potvrdio da je Revel te večeri zaista ušla u lokal.

Nije stigla na sledeći sastanak

Revel je kasnije iste večeri trebalo da se vidi sa prijateljicom, ali se na dogovorenom mestu nije pojavila. Za 22.30 časova imala je zakazan još jedan poslovni susret, na koji takođe nije stigla.

Narednog jutra trebalo je da otputuje vozom u Njukasl i sastane se sa majkom. Kada se nije pojavila na železničkoj stanici, porodica je prijavila njen nestanak.

Ubrzo su usledila uznemirujuća otkrića. Reveline stvari, među kojima su bili torba sa šminkom, ključevi, dnevnik, kreditne kartice i obuća, pronađene su razbacane po nekoliko ulica u Kingsfordu. Predmeti su bili otkriveni nedaleko od mesta na kojem je prethodne večeri imala zakazan susret.

Uprkos opsežnoj potrazi, od mlade žene nije bilo ni traga.

Foto: Printscreen/ Youtube/ 60 Minutes Australia

Dugovala agenciji nekoliko stotina dolara

Nakon njenog nestanka policija je ispitala Džejn King i Zorana Stanojevića, tadašnje vlasnike agencije „Select Companions“.

Tokom druge mrtvozorničke istrage čulo se da je Revel agenciji dugovala približno 300 do 400 australijskih dolara. Takođe je trebalo da ode na poslovni susret zakazan za 22.30, ali se tamo nikada nije pojavila.

Džejn King je pred sudom tvrdila da je njen tadašnji suprug i poslovni partner Zoran Stanojević narednog jutra bio veoma ljut zbog toga što Revel nije otišla na dogovoreni sastanak. Ipak, ona je odbacila mogućnost da ju je bilo ko iz agencije tražio ili progonio zbog duga.

„Govorimo o 300 ili 400 dolara“, rekla je ona tokom saslušanja.

Foto: Printscreen/ Youtube/ 60 Minutes Australia

U pojedinim verzijama slučaja pojavila se teorija da je Revel dobrovoljno nestala kako bi zadržala novac zarađen mimo agencije. Međutim, takvu mogućnost teško je pomiriti sa činjenicom da su njene lične stvari pronađene razbacane po ulicama, da se nije javila porodici i da nije iskoristila planirano putovanje u Japan.

Prva mrtvozornička istraga zaključila je da je najverovatnije ubijena.

Klijent postao glavna osoba od interesa

Gevin Samer, kao poslednja poznata osoba koja je videla Revel, godinama je bio jedna od glavnih osoba od interesa u istrazi. On je od početka negirao bilo kakvu umešanost u njen nestanak i nikada nije optužen.

Tokom prve mrtvozorničke istrage, završene 1999. godine, utvrđeno je da je Revel najverovatnije ubijena i da je stradala od ruke jedne ili više nepoznatih osoba.

Foto: Printscreen/ Youtube/ 60 Minutes Australia

Mrtvozornik je tada naveo da je Samer imao priliku da počini zločin, ali da nije utvrđen uverljiv motiv niti je pronađeno dovoljno dokaza na osnovu kojih bi protiv njega mogla da bude podignuta optužnica.

Slučaj su dodatno opteretili propusti napravljeni neposredno nakon nestanka. Tokom kasnijih postupaka ukazivano je na to da Samerova kuća nije odmah detaljno forenzički pregledana, dok je njegov automobil pregledan tek nakon nekoliko dana.

Nova istraga posle više od dve decenije

Slučaj je ponovo detaljno pregledan 2020. godine, kada je formiran novi istražni tim. Policija je saslušala još 135 svedoka, dok je za informaciju koja bi dovela do rasvetljavanja slučaja ponuđena nagrada od milion australijskih dolara.

Foto: Printscreen/ Youtube/ 60 Minutes Australia

Druga mrtvozornička istraga počela je 2024, a poslednja saslušanja završena su u februaru 2026. godine. Pred sudom su ponovo govorili vlasnici eskort agencije, istražitelji i Revelina sestra Suelen Simpson.

Suelen je tokom postupka izjavila da veruje da prvobitna istraga nije sprovedena na odgovarajući način jer je njena sestra radila kao eskort dama.

„Sve što sam ikada želela bila je istina“, poručila je ona pred sudom.

Roditelji umrli ne saznavši sudbinu ćerke

Revelini roditelji do kraja života verovali su da je njihova ćerka ubijena. Oboje su preminuli ne saznavši gde se nalazi njeno telo, ko je odgovoran za njen nestanak i zbog čega joj je oduzet život.

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