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Stari svadbeni običaj pretvorio se u jedan od najsimpatičnijih trenutaka sa venčanja kada mlada nije uspela da razbije tanjir na kućnom pragu. Posle nekoliko bezuspešnih pokušaja u pomoć joj je pritekao mladoženja, a njegova reakcija izazvala je smeh i aplauz okupljenih gostiju.

Snimak je objavljen na mreži X uz tvrdnju da je nastao na venčanju u Turskoj, mada precizna lokacija i identitet mladenaca nisu potvrđeni.

Mlada pokušavala, tanjir ostao čitav

Na početku snimka vidi se mlada koja stoji ispred ulaznih vrata, dok joj okupljeni objašnjavaju da tanjir treba snažno da udari o prag.

Ona je nekoliko puta pokušala da ga razbije, ali je tanjir svaki put ostao čitav. Svatovi su je bodrili i kroz smeh davali savete, ali joj svadbeni zadatak nije polazio za rukom.

Kada je shvatio da bi pokušaji mogli da potraju, mladoženja je prišao, uzeo tanjir i bez mnogo razmišljanja ga razbio jednim udarcem.

Njegov potez nasmejao je mladu, dok su gosti reagovali aplauzom i oduševljenim povicima.

„E, to je zet“

Video je ubrzo počeo da se širi društvenim mrežama, a korisnicima se posebno dopalo to što mladoženja nije ostao po strani, već je odmah pomogao budućoj supruzi.

„E, to je zet! Bravo zetu“, „Već su počeli da rešavaju probleme zajedno“ i „Ovako izgleda pravi tim“, pisali su korisnici u komentarima.

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