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Staklene tegle za zimnicu, flaše, saksije i plastične posude često imaju nalepnice koje se cepaju čim pokušamo da ih odlepimo. Čak i kada papir uspešno uklonimo, na površini obično ostane lepljiv sloj za koji se hvataju prašina i nečistoće.

Umesto dugog ribanja, isprobajte nekoliko jednostavnih metoda. Većinu potrebnih sredstava verovatno imate u kuhinji ili kupatilu, a pravi postupak zavisi od materijala sa kojeg uklanjate nalepnicu.

Ulje rastvara lepljive ostatke

Maslinovo ulje Foto: Shutterstock

Najpre prstima uklonite što veći deo papirne etikete. Potom nakvasite krpu ili papirni ubrus jestivim uljem i premažite lepljivu površinu.

Sačekajte nekoliko minuta kako bi ulje omekšalo lepak, a zatim ostatke obrišite krpom. Posudu na kraju operite toplom vodom i deterdžentom, naročito ako ćete u njoj čuvati hranu.

Ovaj postupak je posebno praktičan za staklene tegle i flaše, dok ga na osetljivoj plastici najpre treba isprobati na manje vidljivom mestu.

Fen pomaže da se nalepnica odlepi u jednom komadu

Foto: Kurir Televizija

Topao vazduh može da omekša lepak pre nego što počnete da skidate etiketu. Usmerite fen prema nalepnici i zagrevajte je približno 30 sekundi.

Zatim pažljivo podignite jedan ugao i polako povlačite nalepnicu. Ukoliko počne da se cepa ili pruža otpor, ponovo je kratko zagrejte.

Fen nemojte držati previše blizu površine, naročito ako pokušavate da očistite tanku plastičnu ambalažu koja se može deformisati. Ovaj postupak uvek obavljajte dalje od vode.

Alkoholno sirće ili medicinski alkohol

Kada posle skidanja etikete ostane tanak sloj lepka, može pomoći alkoholno sirće. Natopite papirni ubrus, prislonite ga uz zaprljano mesto i ostavite nekoliko minuta.

Omekšale ostatke potom uklonite krpom, starom četkicom za zube ili plastičnom karticom. Izbegavajte noževe i druge metalne predmete jer mogu da izgrebu površinu.

Na isti način može se upotrebiti medicinski alkohol, ali ga prvo testirajte na neupadljivom delu predmeta. Određene vrste plastike, boje i lakirane površine mogu da promene izgled u dodiru sa alkoholom.+

Foto: EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

Topla voda i deterdžent

Jedan od najjednostavnijih načina za uklanjanje nalepnica sa tegli jeste potapanje u toplu vodu sa nekoliko kapi deterdženta za sudove.

Teglu, flašu ili posudu ostavite u vodi između 15 i 20 minuta. Kada papir omekša, uklonite ga prstima ili starom četkicom za zube. Preostali lepak možete premazati malom količinom ulja i potom oprati.

Vodite računa da ne sipate veoma toplu vodu preko hladnog stakla, jer nagla promena temperature može dovesti do pucanja.

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