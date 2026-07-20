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Ne postoji jednostavan odgovor na pitanje zbog čega se brakovi završavaju razvodom. Dok jedni govore o nedostatku kompromisa, drugi problem pronalaze u emocionalnoj nezrelosti, lošoj komunikaciji i neravnopravnoj podeli porodičnih obaveza.

Upravo je pitanje o sve većem broju razvoda postavljeno prolaznicima u Zagrebu, u HRT-ovoj emisiji „Špica“. Odgovor jedne Zagrepčanke privukao je posebnu pažnju i pokrenuo raspravu koja se brzo proširila društvenim mrežama.

Za muškarce granica 37, a za žene 30 godina

Prolaznica je bez ustručavanja iznela teoriju prema kojoj ljudi ne bi trebalo da žure sa sklapanjem braka. Njena poruka muškarcima bila je jasna:

„Muškarci ne bi trebalo da se žene pre 37. godine.“

Smatra da bi pre braka trebalo dovoljno da izlaze, upoznaju sebe i steknu životno iskustvo. Kada su žene u pitanju, kao odgovarajuću granicu navela je 30. godinu.

Svoj stav sažela je zaključkom da mnogi ulaze u brak pre nego što su spremni za obaveze koje zajednički život donosi.

„Zato se razvode, jer ljudi nisu dovoljno proživeli“, poručila je.

Snimak iz HRT-ove emisije ubrzo je postao viralan i prikupio hiljade reakcija, o čemu su izvestili i hrvatski mediji, među kojima je Index.hr.

„Ja sam sve vodila“

Novinarku je zanimalo zbog čega je izabrala baš 37. godinu, a ne, na primer, 35. Zagrepčanka je odgovor potkrepila iskustvom iz sopstvenog braka.

Ispričala je da njen suprug sa 35 godina, prema njenom utisku, nije bio potpuno svestan činjenice da ima dvoje dece. Kada je novinarka pokušala da razjasni šta time želi da kaže, usledio je odgovor koji je privukao najviše pažnje:

„Ne, zato što sam ja sve vodila.“

Upravo u toj rečenici prepoznale su se brojne žene koje smatraju da najveći deo obaveza u vezi sa decom i domaćinstvom i dalje pada na njih. U komentarima su pisale da pojedini očevi nedovoljno poznaju navike, potrebe i interesovanja svoje dece, sve dok ih partnerka ili sama deca ne podsete da bi trebalo aktivnije da učestvuju u porodičnom životu.

Da li su godine presudne za uspešan brak?

Nisu svi podržali teoriju da muškarci treba da sačekaju 37, a žene 30 godina. Deo korisnika smatra da godine same po sebi ne garantuju zrelost, kao što ni brak sklopljen u mladosti ne mora da bude osuđen na propast.

Javili su se ljudi koji su se venčali u dvadesetim godinama i decenijama ostali zajedno. Prema njihovom mišljenju, mnogo su važniji izbor partnera, otvorena komunikacija, spremnost na dogovor i ravnopravna podela odgovornosti.

Drugi su kao argument navodili brakove starijih generacija, koji su često trajali čitav život. Tvrdili su da su ljudi nekada bili spremniji da se odreknu ličnog komfora i ulože više truda u zajednicu.

Međutim, usledio je i odgovor da dug brak nije automatski dokaz srećnog i kvalitetnog odnosa. Mnogi parovi ranije su ostajali zajedno zbog dece, finansijske zavisnosti, straha od osude ili društvenog pritiska, iako godinama nisu bili zadovoljni.

Rasprava stigla i do vaspitanja dece

Tema se ubrzo proširila na način na koji roditelji odgajaju sinove. Pojedini korisnici smatraju da dečaci kojima se tokom odrastanja sve servira kasnije očekuju isti tretman od partnerke.

Prema njihovom mišljenju, muškarac koji nije naučio da kuva, čisti, vodi računa o sebi i ravnopravno učestvuje u obavezama teško može preko noći da postane odgovoran suprug i otac.

Bilo je i onih koji su upozorili da se odgovornost ne može prebaciti samo na majke. U vaspitanju učestvuju oba roditelja, dok odrasli ljudi sami snose odgovornost za ponašanje prema partneru i porodici.

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