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Trileće je za kratko vreme postalo jedan od najtraženijih kolača širom Balkana i Evrope. Mekani patišpanj natopljen mlečnim prelivom podseća na tradicionalni koh, dok mu sloj domaćeg karamela daje bogatiji i prepoznatljiv ukus.

Naziv potiče od španskog izraza „tres leches“, odnosno „tri mleka“. Tačno poreklo deserta nije pouzdano utvrđeno, a kao mesto njegovog nastanka najčešće se pominju Meksiko i Nikaragva. Kolač je inspirisan mnogo starijom evropskom tradicijom natapanja biskvita različitim tečnostima.

Verzija popularna na Balkanu razlikuje se od mnogih latinoameričkih recepata po bogatom sloju karamela. Priprema nije komplikovana, ali je važno da patišpanj ostane vazdušast kako bi mogao da upije sav mlečni preliv.

Sastojci za patišpanj

Foto: Hanna Tor / Alamy / Profimedia

6 jaja

160 grama šećera

180 grama brašna

1 kašičica praška za pecivo

prstohvat soli Za mlečni preliv 400 grama zaslađenog kondenzovanog mleka

250 mililitara slatke pavlake

250 mililitara mleka Za karamel 150 grama šećera

30 grama putera

200 mililitara slatke pavlake

prstohvat soli Priprema patišpanja

Foto: Andrii Lysenko / Alamy / Profimedia

Odvojite belanca od žumanaca. Belanca sipajte u potpuno suvu posudu, dodajte prstohvat soli i počnite da ih mutite mikserom. Kada se formira mekana pena, postepeno dodajte šećer. Nastavite da mutite dok ne dobijete čvrst i sjajan sneg. Žumanca dodajte jedno po jedno i pažljivo ih umešajte špatulom ili varjačom. Nemojte snažno mešati kako umućena belanca ne bi izgubila vazdušastu strukturu. Brašno sjedinite sa praškom za pecivo, prosejte ga preko smese i laganim pokretima umešajte. Mešajte samo dok tragovi brašna ne nestanu. Dobijenu masu sipajte u pleh srednje veličine, prethodno obložen papirom za pečenje. Patišpanj pecite između 15 i 20 minuta u rerni zagrejanoj na 200 stepeni. Čačkalicom proverite da li je pečen. Ako izađe suva, izvadite kolač iz rerne i ostavite ga nekoliko minuta da se prohladi. Kako pravilno natopiti trileće

Parče domaćeg trilećeta natopljenog mlečnim prelivom i prelivenog karamelom Foto: Enez Selvi / Alamy / Profimedia

U većoj posudi sjedinite zaslađeno kondenzovano mleko, slatku pavlaku i obično mleko. Nije potrebno da mutite pavlaku – dovoljno je da sve sastojke dobro promešate. Pečeni patišpanj izvadite iz pleha, a na njegovo dno sipajte približno trećinu mlečnog preliva. Kolač vratite u pleh tako da strana koja je tokom pečenja bila okrenuta nadole sada bude na vrhu. Pažljivo uklonite papir za pečenje, a zatim celu površinu izbockajte viljuškom ili drvenim štapićem. Preko patišpanja postepeno sipajte ostatak mlečne mešavine. Nemojte odjednom izliti sav preliv – sačekajte da kolač upije jednu količinu pre nego što dodate sledeću. Ostavite ga najmanje desetak minuta da ravnomerno upije tečnost. Priprema domaćeg karamela

Parče domaćeg trilećeta natopljenog mlečnim prelivom i prelivenog karamelom Foto: Enez Selvi / Alamy / Profimedia

Slatku pavlaku zagrejte u posebnoj posudi, ali pazite da ne provri. Šećer sipajte u šerpu sa debljim dnom i zagrevajte na srednjoj temperaturi. Nemojte ga snažno mešati. Šerpu možete povremeno lagano pomeriti kako bi se šećer ravnomerno istopio. Kada dobije zlatnosmeđu boju, sklonite šerpu sa ringle i dodajte puter i prstohvat soli. Zatim postepeno sipajte zagrejanu slatku pavlaku. Budite veoma oprezni, jer će smesa početi snažno da peni i oslobađa vrelu paru. Vratite šerpu na nisku temperaturu i mešajte još nekoliko minuta, dok ne dobijete gladak karamel gustine ređeg sirupa. Ukoliko se šećer stvrdne nakon dodavanja pavlake, nastavite lagano da zagrevate i mešate dok se potpuno ne otopi. Karamel ostavite nekoliko minuta da se prohladi, a zatim ga ravnomerno rasporedite preko natopljenog patišpanja. Trileće stavite u frižider na najmanje tri sata, a najbolje je da ga ostavite preko noći. Dobro rashlađen kolač lakše se seče, a mlečni i karamel sloj imaće vremena da se potpuno sjedine.

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