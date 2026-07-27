Napravite tradicionalni prebranac od krupnog pasulja, crnog i belog luka. Jednostavan recept iz bakine sveske za sočno i ukusno domaće jelo.
probajte
Prebranac kao iz bakine sveske: Jednostavan recept za sočan pasulj zapečen sa lukom
Slušaj vest
Prebranac je jedno od onih tradicionalnih jela koja se pripremaju od nekoliko jednostavnih sastojaka, a čiji miris odmah podseća na bakinu kuhinju. Tajna dobrog prebranca krije se u krupnom pasulju, većoj količini crnog luka i laganom pečenju, sve dok se na površini ne napravi tanka zapečena korica.
Možete ga poslužiti kao samostalni ručak, prilog uz ribu ili meso, ali i kao deo posne trpeze.
Sastojci
- 500 grama krupnog pasulja
- 3 veće glavice crnog luka
- 1 glavica belog luka
- 2–3 lista lovora
- mlevena crvena paprika po ukusu
- suvi začin po ukusu
- mleveni crni biber
- ulje po potrebi
- so, ukoliko je potrebno
- voda
Foto: nito / Alamy / Profimedia
Priprema pasulja
- Pasulj pažljivo pregledajte, operite u nekoliko voda i potopite preko noći. Sutradan prospite vodu u kojoj je stajao, nalijte svežu i stavite ga da se kuva.
- Kada voda provri, možete je prosuti i ponovo naliti pasulj toplom vodom. Dodajte listove lovora i malo ulja, pa kuvajte na umerenoj temperaturi dok zrna ne omekšaju.
- Vodite računa da se pasulj ne raskuva, jer će se dodatno pripremati u rerni.
- Skuvani pasulj procedite, ali sačuvajte deo tečnosti u kojoj se kuvao. Biće vam potrebna kako prebranac tokom pečenja ne bi ostao suv.
Priprema luka
- Crni luk oljuštite i isecite na tanke rezance. U većem tiganju zagrejte ulje, dodajte luk i pržite ga na umerenoj temperaturi dok ne omekša i postane staklast.
- Dodajte malo suvog začina, ali pazite sa količinom jer već može sadržati dosta soli.
- Kada luk omekša, ubacite sitno iseckan beli luk i pržite još kratko, samo dok ne zamiriše. Sklonite tiganj sa vatre, pa dodajte mlevenu crvenu papriku i biber. Dobro promešajte, vodeći računa da paprika ne zagori i ne dobije gorak ukus.
Slaganje prebranca
Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia
- Dno tepsije premažite uljem i rasporedite trećinu kuvanog pasulja. Preko njega stavite polovinu pripremljenog luka.
- Dodajte još jedan sloj pasulja, zatim preostali luk i završite ostatkom pasulja.
- Slojeve lagano pritisnite kašikom kako bi se sastojci povezali, ali nemojte gnječiti zrna.
- Po površini pospite još malo mlevene paprike, prelijte sa nekoliko kašika ulja i dodajte malo sačuvane tečnosti od kuvanja. Prebranac treba da bude sočan, ali ne sme da pliva u vodi.
Pečenje
- Prebranac stavite u rernu zagrejanu na 220 stepeni i pecite približno 30 minuta.
- Gotov je kada višak tečnosti ispari, a na površini se napravi blago zapečena korica. Posle vađenja iz rerne ostavite ga desetak minuta da se ukusi sjedine i jelo malo stegne.
- Prebranac je podjednako ukusan topao i hladan, a mnogi smatraju da je sledećeg dana još bolji.
Pogledajte video: Recept za paprikaš od belog pasulja i piletine
Reaguj
Komentariši