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Prebranac je jedno od onih tradicionalnih jela koja se pripremaju od nekoliko jednostavnih sastojaka, a čiji miris odmah podseća na bakinu kuhinju. Tajna dobrog prebranca krije se u krupnom pasulju, većoj količini crnog luka i laganom pečenju, sve dok se na površini ne napravi tanka zapečena korica.

Možete ga poslužiti kao samostalni ručak, prilog uz ribu ili meso, ali i kao deo posne trpeze.

Sastojci

  • 500 grama krupnog pasulja
  • 3 veće glavice crnog luka
  • 1 glavica belog luka
  • 2–3 lista lovora
  • mlevena crvena paprika po ukusu
  • suvi začin po ukusu
  • mleveni crni biber
  • ulje po potrebi
  • so, ukoliko je potrebno
  • voda
pasulj
Foto: nito / Alamy / Profimedia

Priprema pasulja

  1. Pasulj pažljivo pregledajte, operite u nekoliko voda i potopite preko noći. Sutradan prospite vodu u kojoj je stajao, nalijte svežu i stavite ga da se kuva.
  2. Kada voda provri, možete je prosuti i ponovo naliti pasulj toplom vodom. Dodajte listove lovora i malo ulja, pa kuvajte na umerenoj temperaturi dok zrna ne omekšaju.
  3. Vodite računa da se pasulj ne raskuva, jer će se dodatno pripremati u rerni.
  4. Skuvani pasulj procedite, ali sačuvajte deo tečnosti u kojoj se kuvao. Biće vam potrebna kako prebranac tokom pečenja ne bi ostao suv.

Priprema luka

  1. Crni luk oljuštite i isecite na tanke rezance. U većem tiganju zagrejte ulje, dodajte luk i pržite ga na umerenoj temperaturi dok ne omekša i postane staklast.
  2. Dodajte malo suvog začina, ali pazite sa količinom jer već može sadržati dosta soli.
  3. Kada luk omekša, ubacite sitno iseckan beli luk i pržite još kratko, samo dok ne zamiriše. Sklonite tiganj sa vatre, pa dodajte mlevenu crvenu papriku i biber. Dobro promešajte, vodeći računa da paprika ne zagori i ne dobije gorak ukus.

Slaganje prebranca 

prebranac
Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia

  1. Dno tepsije premažite uljem i rasporedite trećinu kuvanog pasulja. Preko njega stavite polovinu pripremljenog luka.
  2. Dodajte još jedan sloj pasulja, zatim preostali luk i završite ostatkom pasulja.
  3. Slojeve lagano pritisnite kašikom kako bi se sastojci povezali, ali nemojte gnječiti zrna.
  4. Po površini pospite još malo mlevene paprike, prelijte sa nekoliko kašika ulja i dodajte malo sačuvane tečnosti od kuvanja. Prebranac treba da bude sočan, ali ne sme da pliva u vodi.

Pečenje

  1. Prebranac stavite u rernu zagrejanu na 220 stepeni i pecite približno 30 minuta.
  2. Gotov je kada višak tečnosti ispari, a na površini se napravi blago zapečena korica. Posle vađenja iz rerne ostavite ga desetak minuta da se ukusi sjedine i jelo malo stegne.
  3. Prebranac je podjednako ukusan topao i hladan, a mnogi smatraju da je sledećeg dana još bolji.
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Pogledajte video: Recept za paprikaš od belog pasulja i piletine

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Recept za paprikaš od piletine i belog pasulja  Izvor: instagram/nutritionbyamber