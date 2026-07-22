Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Uštipci su jedno od onih jednostavnih jela koja podjednako dobro prolaze za doručak, večeru ili brzu užinu. Mogu da se posluže uz sir i kajmak, ali i u slatkoj varijanti sa džemom, kremom ili medom.

Ovaj recept posebno će se dopasti svima koji nemaju vremena da čekaju da testo naraste. Pravi se bez kvasca, od nekoliko osnovnih sastojaka, a zahvaljujući jogurtu uštipci ostaju mekani i ukusni čak i kada se ohlade.

Sastojci:

Uštipci Foto: Shutterstock

2 jajeta

400 ml jogurta

oko 700 g brašna

1 kesica praška za pecivo

malo soli

ulje za prženje Kako se prave brzi uštipci? U većoj posudi umutite jaja, a zatim dodajte jogurt i malo soli. Brašno pomešajte sa praškom za pecivo, pa ga postepeno sipajte u smesu. Umesite mekano testo koje se ne lepi za ruke. Nemojte odmah dodati svu količinu brašna, jer njegova moć upijanja može da se razlikuje. Važno je da testo ostane meko kako uštipci nakon prženja ne bi bili tvrdi. Prebacite ga na pobrašnjenu radnu površinu i razvucite oklagijom. Isecite ga na manje kvadrate približno jednake veličine. U dubljoj šerpi ili tiganju zagrejte ulje, a zatim pažljivo spuštajte komade testa. Nemojte prepuniti posudu kako bi uštipci mogli ravnomerno da se isprže. Pržite ih po nekoliko minuta sa obe strane, dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Gotove uštipke vadite na papirni ubrus kako bi se ocedili od viška masnoće.

Foto: Shutterstock

Sa čim poslužiti uštipke?

Najukusniji su dok su još topli, uz domaći sir, kajmak ili jogurt. Ukoliko više volite slatki doručak, poslužite ih sa džemom, medom ili čokoladnim namazom.

Zbog neutralnog ukusa mogu se jesti i bez dodataka, a ono što preostane sačuvajte u zatvorenoj posudi kako se uštipci ne bi osušili.

Video: Leskovački uštipci