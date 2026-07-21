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Domaći paradajz u flašama jedan je od nezaobilaznih delova zimnice. Koristi se za pripremu supa, čorbi, sosova i brojnih kuvanih jela, a mnogi ga piju i kao sok.

Iako se danas može kupiti tokom cele godine, paradajz pripremljen kod kuće ima ukus koji je teško pronaći u industrijskim proizvodima. Za njegovu pripremu nisu neophodni konzervansi, ali jesu pravilna termička obrada, odgovarajuća kiselost i čista ambalaža.

Foto: Зарина Лукаш / Alamy / Profimedia

Stari recepti često preporučuju salicil, vinobran ili samo sipanje vrelog paradajza u flaše, koje se potom umotaju u ćebe. Međutim, zatvoren poklopac nije dokaz da je sadržaj bezbedan. Stručne smernice preporučuju dodavanje prehrambene limunske kiseline i pasterizaciju napunjenih tegli ili flaša u ključaloj vodi. Obrada u rerni se ne preporučuje jer toplota ne prodire ravnomerno, a staklo može da pukne. Nacionalni centar za kućno konzervisanje hrane

Klasičan domaći sok od paradajza

Ovo je osnovna verzija flaširanog paradajza bez celera, paprike i drugih dodataka. Neutralnog je ukusa, pa se tokom zime može koristiti za gotovo svako jelo.

Sastojci:

5 kg zrelog i zdravog paradajza

prehrambena limunska kiselina, odnosno limuntus

so po želji

Priprema:

Foto: Mark Songhurst / Alamy / Profimedia

Paradajz dobro operite, odstranite peteljke, kao i sve oštećene ili trule delove. Isecite ga na četvrtine i stavite u veću šerpu. Zagrevajte ga uz povremeno mešanje i gnječenje. Kada sav paradajz provri, kuvajte ga još pet minuta. Zatim ga propasirajte kako biste odstranili ljusku i semenke. Dobijeni sok vratite na šporet i ponovo zagrejte do ključanja. U svaku čistu teglu ili flašu od jednog litra stavite pola ravne kašičice prehrambene limunske kiseline. Za posudu od 500 ml dovoljna je četvrtina kašičice. Po želji dodajte do jedne kašičice soli na litar, a zatim sipajte vruć sok, ostavljajući oko jedan centimetar praznog prostora pri vrhu. Obrišite ivice i odmah zatvorite odgovarajućim poklopcima. Gusti kuvani paradajz za sosove

Ukoliko flaširani paradajz najčešće koristite za testeninu, picu, gulaš ili druga kuvana jela, praktičnija je gušća varijanta. Postupak je sličan, ali se paradajz kuva duže kako bi ispario deo vode.

Sastojci:

5 kg zrelog paradajza

prehrambena limunska kiselina

so po ukusu

malo šećera po želji

Priprema:

Opran i očišćen paradajz isecite, zagrejte do ključanja i kuvajte pet minuta. Propasirajte ga, a zatim dobijenu smesu vratite u široku šerpu. Kuvajte bez poklopca dok se zapremina ne smanji za približno trećinu. Za veoma gust sos možete da ga kuvate dok ne ostane polovina početne količine. U svaku posudu od jednog litra stavite pola kašičice prehrambene limunske kiseline, a u onu od 500 ml četvrtinu kašičice. So i šećer dodaju se isključivo zbog ukusa i ne mogu da zamene pravilnu pasterizaciju. Vruć sos sipajte u pripremljene posude, ostavljajući malo slobodnog prostora pri vrhu, a zatim ih zatvorite i termički obradite. Flaširani paradajz sa celerom i paprikom

Foto: Mark Songhurst / Alamy / Profimedia

Celer i paprika daju paradajzu miris i ukus domaće zimnice, ali sa količinom povrća ne treba preterivati. Dodavanjem većih količina celera, luka ili paprike menja se kiselost proizvoda.

Sastojci:

5 kg paradajza

najviše oko 350 ml sitno seckanog celera i paprike ukupno

ljuta papričica po želji

prehrambena limunska kiselina

so po ukusu

Priprema:

Paradajz operite, očistite i isecite. Stavite ga u šerpu, zagrevajte uz gnječenje, a zatim dodajte sitno iseckan celer i papriku. Smesu kuvajte 20 minuta, a potom je propasirajte. Vratite sok na šporet i ponovo ga zagrejte do ključanja. Pre sipanja u svaku posudu dodajte odgovarajuću količinu prehrambene limunske kiseline – pola kašičice za jedan litar ili četvrtinu kašičice za 500 ml. Sipajte vruć paradajz, zatvorite posude i pasterizujte ih u vodi. Kako se pravilno pasterizuje paradajz?

Foto: Tatjana Stamenković

Na dno duboke šerpe stavite metalnu rešetku ili odgovarajući podmetač, pa poređajte zatvorene tegle. Nalijte toplu vodu tako da ih prekrije najmanje dva do tri centimetra.

Vreme se računa od trenutka kada voda počne snažno da ključa:

Posude od 500 ml: 35 minuta

Posude od jednog litra: 40 minuta

Po završetku pažljivo ih izvadite i ostavite uspravno da se hlade od 12 do 24 sata. Nemojte dodatno zatezati poklopce dok su posude vruće.

Kada se potpuno ohlade, proverite da li je svaka dobro zatvorena. Paradajz čuvajte na hladnom, suvom i tamnom mestu. Posudu čiji je poklopac ispupčen, koja curi ili izbacuje tečnost i penu prilikom otvaranja treba baciti bez probanja.

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