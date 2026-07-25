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Kupovina novog parfema mnogima predstavlja ozbiljan udar na kućni budžet, naročito ako je reč o poznatim luksuznim mirisima. Jedna devojka iz Kalifornije tvrdi da je pronašla mnogo jeftiniju zamenu, i to među proizvodima koji se koriste za pripremu kolača.

Elizabet Monahan na kožu ne nanosi skupoceni parfem, već ekstrakt vanile. Kako kaže, ljudi joj često prilaze i pitaju je zbog čega tako lepo miriše, ne sluteći da se njen „parfem“ može kupiti u gotovo svakom supermarketu.

Njen trik brzo je privukao pažnju na društvenim mrežama, ali dermatolozi upozoravaju da proizvod koji je bezbedan za upotrebu u hrani nije automatski namenjen direktnom nanošenju na kožu.

Umesto parfema koristi ekstrakt vanile

Elizabet, koja je u vreme objavljivanja snimka imala 23 godine, pokazala je pratiocima kako nekoliko kapi ekstrakta madagaskarske vanile nanosi direktno na ručne zglobove.

„Stalno mi prilaze i pitaju zašto mirišem na vanilu“, ispričala je.

Devojka nanosi ekstrakt vanile na ručni zglob Foto: printscreen/instagram/@ellizabeth.marie

Ovaj trik najčešće koristi kada joj ponestane parfema. Vanila na koži ostavlja topao, sladak i prepoznatljiv miris, a mala bočica ekstrakta košta znatno manje od klasičnog parfema.

Njena ideja dopala se brojnim pratiocima, među kojima je bilo i onih koji su priznali da godinama rade isto.

„Ovo sam baš ja kada mi nestane parfem“, glasio je jedan od komentara.

„Ne mogu da verujem, mislila sam da sam jedina“, dodala je druga korisnica. Gde se nanosi miris?

Elizabet ekstrakt stavlja na pulsne tačke, odnosno delove tela na kojima je koža toplija. Najčešće su to ručni zglobovi, vrat i područje iza ušiju.

Toplota tela pomaže da se miris postepeno oslobađa, zbog čega se parfemi tradicionalno nanose upravo na ova mesta. Ipak, zglobove nakon nanošenja ne bi trebalo snažno trljati jedan o drugi, jer miris može brže da ispari.

Na društvenim mrežama pojavio se i predlog da se jedan deo ekstrakta vanile pomeša sa četiri dela vode i sipa u bočicu sa raspršivačem. Takvu domaću mešavinu, međutim, ne bi trebalo praviti u velikoj količini niti čuvati nedeljama, jer razblaženi proizvod nema formulaciju i sistem konzervansa kakve imaju kozmetički preparati.

Foto: Profimedia

Pravi ekstrakt nije isto što i aroma vanile

Pre isprobavanja trika važno je pogledati deklaraciju. Pravi ekstrakt uglavnom sadrži vanilu, vodu i alkohol, dok se proizvodi označeni kao aroma ili imitacija vanile mogu praviti od sintetičkog vanilina i drugih dodataka.

To ne znači da je pravi ekstrakt automatski bezbedniji za kožu. Alkohol može da izazove peckanje i dodatno isuši osetljivu kožu, dok mirisne materije kod pojedinih osoba mogu da dovedu do crvenila, svraba ili kontaktnog dermatitisa.

Poseban oprez potreban je ukoliko ekstrakt sadrži šećer, sirup, glicerin ili druge sastojke koji mogu ostaviti lepljiv trag na koži i odeći.

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