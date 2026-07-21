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Soda bikarbona je odličan saveznik u čišćenju doma, ali nije pogodna za svaku površinu.

Iako efikasno uklanja masnoću, neprijatne mirise i tvrdokornu prljavštinu, njena blago abrazivna struktura može izazvati trajna oštećenja na pojedinim materijalima.

Zbog sitnih zrnaca koja deluju poput finog abraziva, soda bikarbona može izgrebati glatke i osetljive površine. Zato se ne preporučuje za čišćenje stakla i keramičkih ploča za kuvanje, jer može ostaviti sitne ogrebotine i tragove koje je teško ukloniti.

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Oprez je potreban i kod aluminijumskog posuđa. Ako se nakon čišćenja ne ispere temeljno, može doći do oksidacije, zbog čega aluminijum menja boju i gubi sjaj. Lakirani drveni nameštaj, kao i površine od mermera i kvarca, takođe nisu pogodni za čišćenje sodom bikarbonom, jer može oštetiti zaštitni sloj i narušiti njihov izgled.

Stručnjaci savetuju da se soda bikarbona izbegava i na svim lakiranim ili obojenim površinama, uključujući pojedine delove automobila, kuhinjskih elemenata i vrata, jer može izazvati izbleđivanje boje i gubitak sjaja. Takođe nije najbolji izbor za predmete sa mnogo useka i pukotina, pošto se prah može zadržati u teško dostupnim delovima i ostaviti bele tragove.

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Posebno je važno da se soda bikarbona i sirće ne koriste zajedno u zatvorenim uređajima, poput veš-mašina i mašina za pranje sudova. Njihova hemijska reakcija stvara veliku količinu pene koja može ometati rad uređaja i potencijalno izazvati kvar.

S druge strane, soda bikarbona je i dalje odličan izbor za čišćenje rerne, fuga između pločica i posuđa od nerđajućeg čelika, gde može efikasno ukloniti nečistoće bez rizika od oštećenja površine.

(Kurir.rs/ najžena)

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