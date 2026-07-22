Ovo cveće nikako ne stavljajte u bidermajer: Prelepo izgleda, ali nosi tužnu simboliku koja može da donese nesreću
Bidermajer je jedan od najlepših detalja svake venčane ceremonije. Prati mladu tokom najvažnijih trenutaka, upotpunjuje venčanicu, a neretko ostaje sačuvan kao uspomena na dan koji se pamti čitavog života.
Većina mlada bira buket prema bojama, obliku i stilu venčanice, ne razmišljajući o tome da svaki cvet nosi određenu simboliku. Iako značenja mogu da se razlikuju u zavisnosti od kulture i vremena, jezik cveća vekovima je služio za prenošenje poruka koje nisu morale da budu izgovorene.
Prema jednoj romantičnoj legendi, sve je počelo kada se siromašni mladić zaljubio u ćerku bogataša. Pošto je njihova ljubav bila zabranjena, devojka mu je slala različito cveće, a svaki cvet predstavljao je posebnu poruku. Jezik cveća naročitu popularnost kasnije je stekao u viktorijanskoj Engleskoj, gde su objavljivani i posebni rečnici posvećeni njegovoj simbolici.
Zbog toga izbor cveća za bidermajer može da dobije mnogo dublje značenje.
Ruža – večna ljubav
Ruže su među najčešćim izborima za venčane bukete, ali njihova poruka zavisi od boje.
Crvena ruža tradicionalno simbolizuje strast, duboku ljubav i snažna osećanja, dok se bela povezuje sa čistoćom, iskrenošću, odanošću i novim početkom. Ruže u nežnim ružičastim tonovima predstavljaju zahvalnost, sreću i nežnost.
Zbog klasičnog izgleda i snažne simbolike, bele i ružičaste ruže posebno su popularne među mladama koje žele elegantan i romantičan bidermajer.
Božur – srećan brak i blagostanje
Zahvaljujući raskošnim laticama i romantičnom izgledu, božur je poslednjih godina postao jedan od najtraženijih cvetova za venčanja.
U mnogim kulturama povezuje se sa srećom u ljubavi, blagostanjem i skladnim brakom. Veruje se da donosi dobru energiju i prosperitet, zbog čega ga mnoge mlade biraju kao simbol lepog početka zajedničkog života.
Kala – elegancija i trajna ljubav
Kale su namenjene mladama koje žele jednostavan, moderan i prefinjen buket. Njihov upečatljiv oblik dovoljan je da bidermajer izgleda elegantno čak i bez mnogo dodatnog cveća i ukrasa.
Tradicionalno simbolizuju lepotu, vernost i trajnu ljubav. Zbog toga su čest izbor za minimalističke venčane bukete koji, uprkos jednostavnosti, ostavljaju snažan utisak.
Lala – ljubav koja ne prolazi
Lale su posebno popularne na prolećnim venčanjima. Deluju nežno i nenametljivo, ali im se pripisuje veoma snažna simbolika.
Najčešće predstavljaju savršenu ljubav i privrženost. Crvene lale povezuju se sa iskrenom i dubokom ljubavlju, dok bele mogu da simbolizuju čistotu, oproštaj i novi početak.
Koje cveće bi trebalo izbegavati?
Iako ne postoje stvarna pravila koja određuju šta sme, a šta ne sme da se nađe u bidermajeru, pojedine mlade vode računa i o tradicionalnom značenju biljaka.
Neki cvetovi izgledaju prelepo, ali se u starim tumačenjima povezuju sa razočaranjem, neuzvraćenom ljubavlju ili sujetom. Ukoliko verujete u simboliku, možda bi trebalo da razmislite pre nego što ih uvrstite u venčani buket.
- Žuti karanfili tradicionalno se povezuju sa razočaranjem i odbijanjem.
- Žute lale nekada su predstavljale neuzvraćenu ili izgubljenu ljubav, iako se danas često tumače i kao simbol radosti, optimizma i sunčeve svetlosti.
- Narcis je ime dobio po junaku iz grčke mitologije koji se zaljubio u sopstveni odraz, pa se često povezuje sa sujetom i samoljubljem. Ipak, u nekim kulturama označava i ponovno rođenje i novi početak.
- Žuti ljiljan u pojedinim tradicijama nosi značenje lažnosti ili neiskrenosti, mada se savremeno može povezivati i sa vedrinom i zahvalnošću.
(Kurir.rs/Mondo)
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