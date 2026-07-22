da li ste znali

da li ste znali

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Bidermajer je jedan od najlepših detalja svake venčane ceremonije. Prati mladu tokom najvažnijih trenutaka, upotpunjuje venčanicu, a neretko ostaje sačuvan kao uspomena na dan koji se pamti čitavog života.

Većina mlada bira buket prema bojama, obliku i stilu venčanice, ne razmišljajući o tome da svaki cvet nosi određenu simboliku. Iako značenja mogu da se razlikuju u zavisnosti od kulture i vremena, jezik cveća vekovima je služio za prenošenje poruka koje nisu morale da budu izgovorene.

Foto: Birgit Reitz-Hofmann / Panthermedia / Profimedia

Prema jednoj romantičnoj legendi, sve je počelo kada se siromašni mladić zaljubio u ćerku bogataša. Pošto je njihova ljubav bila zabranjena, devojka mu je slala različito cveće, a svaki cvet predstavljao je posebnu poruku. Jezik cveća naročitu popularnost kasnije je stekao u viktorijanskoj Engleskoj, gde su objavljivani i posebni rečnici posvećeni njegovoj simbolici.

Zbog toga izbor cveća za bidermajer može da dobije mnogo dublje značenje.

Ruža – večna ljubav

Ruže su među najčešćim izborima za venčane bukete, ali njihova poruka zavisi od boje.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Crvena ruža tradicionalno simbolizuje strast, duboku ljubav i snažna osećanja, dok se bela povezuje sa čistoćom, iskrenošću, odanošću i novim početkom. Ruže u nežnim ružičastim tonovima predstavljaju zahvalnost, sreću i nežnost.

Zbog klasičnog izgleda i snažne simbolike, bele i ružičaste ruže posebno su popularne među mladama koje žele elegantan i romantičan bidermajer.

Božur – srećan brak i blagostanje

Zahvaljujući raskošnim laticama i romantičnom izgledu, božur je poslednjih godina postao jedan od najtraženijih cvetova za venčanja.

Foto: Profimedia

U mnogim kulturama povezuje se sa srećom u ljubavi, blagostanjem i skladnim brakom. Veruje se da donosi dobru energiju i prosperitet, zbog čega ga mnoge mlade biraju kao simbol lepog početka zajedničkog života.

Kala – elegancija i trajna ljubav

Kale su namenjene mladama koje žele jednostavan, moderan i prefinjen buket. Njihov upečatljiv oblik dovoljan je da bidermajer izgleda elegantno čak i bez mnogo dodatnog cveća i ukrasa.

Foto: printscreen/instagram/jujusheikh

Tradicionalno simbolizuju lepotu, vernost i trajnu ljubav. Zbog toga su čest izbor za minimalističke venčane bukete koji, uprkos jednostavnosti, ostavljaju snažan utisak.

Lala – ljubav koja ne prolazi

Lale su posebno popularne na prolećnim venčanjima. Deluju nežno i nenametljivo, ali im se pripisuje veoma snažna simbolika.

Foto: Alexandra Glen / Alamy / Profimedia

Najčešće predstavljaju savršenu ljubav i privrženost. Crvene lale povezuju se sa iskrenom i dubokom ljubavlju, dok bele mogu da simbolizuju čistotu, oproštaj i novi početak.

Koje cveće bi trebalo izbegavati?

Iako ne postoje stvarna pravila koja određuju šta sme, a šta ne sme da se nađe u bidermajeru, pojedine mlade vode računa i o tradicionalnom značenju biljaka.

Neki cvetovi izgledaju prelepo, ali se u starim tumačenjima povezuju sa razočaranjem, neuzvraćenom ljubavlju ili sujetom. Ukoliko verujete u simboliku, možda bi trebalo da razmislite pre nego što ih uvrstite u venčani buket.

Žuti narcisi u cvatu u prolećnoj bašti sa zelenim lišćem Foto: Denis Winkler / Panthermedia / Profimedia

Žuti karanfili tradicionalno se povezuju sa razočaranjem i odbijanjem.

tradicionalno se povezuju sa razočaranjem i odbijanjem. Žute lale n ekada su predstavljale neuzvraćenu ili izgubljenu ljubav, iako se danas često tumače i kao simbol radosti, optimizma i sunčeve svetlosti.

ekada su predstavljale neuzvraćenu ili izgubljenu ljubav, iako se danas često tumače i kao simbol radosti, optimizma i sunčeve svetlosti. N arcis je ime dobio po junaku iz grčke mitologije koji se zaljubio u sopstveni odraz, pa se često povezuje sa sujetom i samoljubljem. Ipak, u nekim kulturama označava i ponovno rođenje i novi početak.

je ime dobio po junaku iz grčke mitologije koji se zaljubio u sopstveni odraz, pa se često povezuje sa sujetom i samoljubljem. Ipak, u nekim kulturama označava i ponovno rođenje i novi početak. Žuti ljiljan u pojedinim tradicijama nosi značenje lažnosti ili neiskrenosti, mada se savremeno može povezivati i sa vedrinom i zahvalnošću.

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