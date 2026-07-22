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Miris tek ispečene proje mnoge odmah vraća u detinjstvo, za porodični sto na kojem su se uz nju služili domaći sir, kajmak, kiselo mleko i vrući čvarci. Iako se priprema od nekoliko jednostavnih sastojaka, prava starinska proja mora da ima rumenu, hrskavu koricu i mekanu, sočnu sredinu koja se ne mrvi čim je presečete.

Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Tajna nije ni u skupim namirnicama ni u komplikovanoj pripremi. Stare domaćice su tepsiju najpre dobro zagrevale, a zatim je premazivale mašću. Kada se smesa sipa na vrelu podlogu, odmah počinje da cvrči i tokom pečenja dobija onu neodoljivu zlatnu koricu.

Potrebno je: 350 g kukuruznog brašna

150 g pšeničnog brašna

3 jajeta

400 ml kiselog mleka ili jogurta

150 ml kisele vode

80 ml ulja

300 g starijeg punomasnog sira

1 kesica praška za pecivo

1 ravna kašičica soli

1 puna kašika masti za tepsiju

Priprema:

Foto: Arina Habich / Alamy / Profimedia

U većoj posudi umutite jaja, pa dodajte kiselo mleko, kiselu vodu i ulje. Sve dobro sjedinite, a zatim postepeno umešajte kukuruzno i pšenično brašno pomešano sa praškom za pecivo. Dodajte izmrvljeni sir i so, ali sa solju budite oprezni ukoliko koristite veoma slan, stariji sir. Smesa treba da bude gušća od one za palačinke, ali dovoljno meka da se lako razlije po tepsiji. Ako deluje previše čvrsto, dodajte još nekoliko kašika kisele vode. Rernu zagrejte na 220 stepeni. U praznu tepsiju stavite kašiku masti i ubacite je u rernu na nekoliko minuta. Kada se mast otopi, a tepsija dobro zagreje, pažljivo sipajte pripremljenu smesu. Trebalo bi odmah da se začuje blago cvrčanje – upravo taj korak stvara savršeno hrskavo dno i rumene ivice. Proju pecite desetak minuta na 220 stepeni, zatim smanjite temperaturu na 190 stepeni i nastavite da je pečete još 25 do 30 minuta. Gotova je kada dobije duboku zlatnu boju, a čačkalica zabodena u sredinu izađe suva.

Ne secite je odmah

Foto: Wingedbull / Alamy / Profimedia

Kada je izvadite iz rerne, proju ostavite da odmori desetak minuta. Tako će sredina ostati mekana, a komadi će se lepše seći i neće se raspadati. Poslužite je dok je još topla, uz kiselo mleko, kajmak, ajvar ili domaću slaninu.

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