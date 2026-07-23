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Princes krofne mnogima deluju kao poslastica koju je teško napraviti kod kuće. Najveći strah obično izaziva kuvano testo, jer krofnice mogu da se rašire, ne narastu dovoljno ili splasnu čim se izvade iz rerne. Ipak, ako se ispoštuje nekoliko važnih pravila, rezultat će biti lagano, šuplje testo spremno za bogat sloj vanila krema i umućene slatke pavlake.

Najvažnije je obratiti pažnju na količinu jaja i ne otvarati rernu tokom pečenja. Upravo te dve greške najčešće pokvare princes krofne.

U čemu je tajna dobrog kuvanog testa?

ilustracija Foto: Murat Subatli / Panthermedia / Profimedia

Testo se priprema tako što se voda prokuva sa maslacem i prstohvatom soli, a zatim se dodaje brašno. Smesa se kratko kuva sve dok ne postane gusta, glatka i počne da se odvaja od zidova posude.

Problem može da nastane prilikom dodavanja jaja. Ako su premala, testo će ostati previše čvrsto i krofne neće lepo narasti. Ukoliko su jaja veoma velika, smesa može da postane retka, pa će se krofnice raširiti po plehu.

Za ovu količinu testa potrebno je između 210 i 250 mililitara umućenih jaja. Najsigurnije je zato da ih najpre razbijete u posudu sa merama, a zatim postepeno dodajete u prohlađeno testo.

Sastojci za 20 do 24 princes krofne

Domaće princes krofne punjene vanila kremom i slatkom pavlakom Foto: Branislav Mihajlovic / Alamy / Profimedia

250 ml vode

125 g maslaca

prstohvat soli

150 g oštrog brašna

4 veća jajeta, odnosno od 210 do 250 ml

Za vanila krem:

550 ml mleka

75 g šećera

2 kesice vanilin šećera

4 žumanceta

75 g gustina

75 g maslaca

150 ml slatke pavlake

Za završni sloj:

250 ml slatke pavlake

šećer u prahu za posipanje Priprema testa

Domaće princes krofne punjene vanila kremom i slatkom pavlakom Foto: Gabi Dilly / Panthermedia / Profimedia

U šerpu sipajte vodu, dodajte maslac i prstohvat soli, pa zagrevajte dok smesa ne provri i maslac se potpuno ne otopi. Skinite šerpu sa vatre i postepeno sipajte brašno, neprestano mešajući žicom kako se ne bi stvorile grudvice. Kada dobijete gusto i ujednačeno testo, vratite šerpu na najnižu temperaturu i kuvajte još dva do tri minuta, uz neprekidno mešanje. Sklonite sa šporeta i ostavite testo da se prohladi. Trebalo bi da bude mlako pre nego što počnete da dodajete jaja. Jaja dodajte jedno po jedno i posle svakog dobro umutite mikserom. Na kraju bi trebalo da dobijete glatku, sjajnu i gustu kremastu smesu koja zadržava oblik.

Kako se oblikuju i peku krofnice?

Domaće princes krofne punjene vanila kremom i slatkom pavlakom Foto: Anneke Doorenbosch / Alamy / Profimedia

Veliki pleh obložite papirom za pečenje. Testom napunite poslastičarsku kesu sa zvezdastim nastavkom, pa na pleh istiskujte krofnice prečnika od četiri do pet centimetara. Ostavite dovoljno razmaka između njih jer će tokom pečenja znatno narasti. Od navedene količine možete dobiti približno 24 manje ili 20 većih princes krofni. Krofnice pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni od 25 do 35 minuta, odnosno dok lepo ne porumene. Manjim krofnama biće potrebno oko 25 minuta, dok će se veće peći nešto duže. Tokom pečenja ne otvarajte rernu. Ako to učinite pre nego što testo naraste i dobije čvrstu koricu, krofnice bi mogle da splasnu. Tek kada vidite da su narasle i počele da rumene, možete kratko proveriti da li su dovoljno pečene. Gotove krofnice izvadite iz rerne i ostavite da se potpuno ohlade. Priprema vanila krema

Domaće princes krofne punjene vanila kremom i slatkom pavlakom Foto: Zoonar/Dragomir Radovanovic, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Odvojite manju količinu mleka i u njemu razmutite žumanca i gustin. Preostalo mleko sipajte u šerpu, dodajte šećer i vanilin šećer, pa zagrevajte gotovo do ključanja. Sklonite mleko sa vatre i dodajte smesu sa žumancima, neprestano mešajući žicom. Vratite na laganu vatru i kuvajte dok krem ne postane gust i gladak. Pokrijte ga providnom folijom tako da folija dodiruje njegovu površinu. Na taj način se neće napraviti korica. Ostavite krem da se prohladi. U mlak krem dodajte omekšali maslac i umutite mikserom. Posebno čvrsto umutite 150 mililitara slatke pavlake, pa je ručno i pažljivo sjedinite sa vanila kremom. Filovanje princes krofni

Foto: Kurir/T. Stamenković

Ohlađene krofnice presecite vodoravno na pola. Preostalih 250 mililitara slatke pavlake umutite u čvrst šlag.

Jednu poslastičarsku kesu napunite vanila kremom, a drugu šlagom. Na donju polovinu svake krofne najpre nanesite bogat sloj krema, a zatim i sloj slatke pavlake. Poklopite gornjim delom testa.

Princes krofne ostavite u frižideru da se dobro rashlade, a neposredno pre posluživanja pospite ih šećerom u prahu.

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