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Sigurno ste se bar jednom zapitali zašto se oslić u prodavnicama i ribarnicama skoro bez izuzetka nudi očišćen od glave, dok se većina ostalih morskih i rečnih vrsta kupuje u komadu. Ova riba spada među najpopularnije izbore na domaćem jelovniku pre svega zbog povoljne cene, lakog spremanja i činjenice da nema mnogo sitnih kostiju. Ipak, jedna stvar ostaje nepromenjena bez obzira na mesto kupovine – uvek se prodaje obezglavljena.

Glavni razlog za ovakvu praksu leži u samoj logistici, odnosno specifičnom načinu ulova i transporta. Oslić je morska grabljivica koja boravi u morskim dubinama, a najveći deo ponude na našim prostorima dolazi iz voda jugozapadnog Atlantika, južnoafričkog priobalja i Sredozemlja.

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S obzirom na to da od mesta ulova do krajnjih kupaca prelazi hiljade kilometara, njegova obrada započinje na samom ribarskom brodu, odmah nakon vađenja iz vode. Skidanje glave ima nekoliko ključnih uloga. Na taj način se znatno smanjuje ukupna masa ribe, čime se štedi prostor u komorama za zamrzavanje i smanjuju troškovi prevoza. Pored toga, očišćena riba se brže i ujednačenije zamrzava, pa duže ostaje sveža i zadržava nutritivne vrednosti. Ujedno, potrošači dobijaju praktičniji proizvod bez suvišnog otpada.

Prekomerni ulov

Iako je izuzetno zastupljen na tržištu, stručnjaci skreću pažnju na to da je oslić izložen intenzivnom izlovljavanju koje ozbiljno narušava prirodna staništa. Naročito je nepovoljna situacija u evropskim morima, pre svega u Sredozemnom i Crnom moru, gde je brojnost ove vrste dramatično opala tokom poslednjih godina.

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Nekontrolisani i nelegalni ribolov, hvatanje mladih jedinki koje još nisu dostigle zrelost za mrest, kao i negativni efekti klimatskih promena, stvaraju veliki pritisak na opstanak oslića. Zbog svega toga, važno je razumeti da svaka kupovina ove ribe nosi sa sobom priču o dugom i složenom putovanju sa udaljenih okeana.

Logika iza prodaje oslića bez glave zasnovana je na strogo kontrolisanom lancu distribucije koji garantuje bezbednost i očuvanje kvaliteta namirnice. Pristupačnost i jednostavnost u kuhinji učinile su ga nezaobilaznim na svakodnevnom jelovniku, ali dugoročni opstanak ove vrste zavisiće isključivo od održivog ribolova i očuvanja morskih resursa za budućnost.

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