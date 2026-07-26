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Glumica iz Los Anđelesa prešla je dugačak put od teške zavisnosti i površnih veza do potpunog isceljenja i života iz snova. Izbor da se odriče intimnih odnosa donela joj je upravo ono za čim je čitavog života tragala - iskrenu i duboku ljubav.

Nakon što joj se u 21. godini raspala prva ozbiljna veza, američka glumica Emili Robi upala je u mračan period života. Kako i sama danas otvoreno priznaje, prolazne avanture postale su njena svakodnevica, a ubrzo je shvatila da je razvila zavisnost dok je pokušavala da zatvori emotivnu prazninu u sebi.

"Bila sam u stalnoj potrazi za uzbuđenjem, misleći da je to izlaz, ali bi me na kraju uvek sačekao osećaj potpune praznine", otkrila je Emili, prisećajući se najtežih trenutaka iz svoje prošlosti.

Pogledajte u galeriji fotografije Emili Robi:

1/5 Vidi galeriju Glumica Emili Robi živela u celibatu, pa upoznala ljubav života Foto: Printscreen/Instagram/emilyrobbiee

Odluka o celibatu

Ipak, jedan od njenih neobaveznih susreta neočekivano ju je usmerio ka duhovnosti i potpuno joj promenio tok života. Shvativši da je stigla do samog dna, Emili je presekla - okrenula se religiji, počela redovno da posećuje manastir i donela čvrstu odluku da se zavetuje na celibat kako bi se izlečila od zavisnosti.

Njen život je poprimio sasvim novu dimenziju šest godina kasnije. U septembru 2020. godine upoznala je tridesetogodišnjeg Tajlera Stouna. Posebno ju je iznenadilo saznanje da ovaj izuzetno privlačan muškarac, kao posvećeni hrišćanin, takođe želi da sačuva intimnost za brak.

"Bila sam u neverici da tako zgodan muškarac želi da čeka", priznala je glumica.

Glumica Emili Robi živela u celibatu, pa upoznala ljubav života Foto: Printscreen/Instagram/emilyrobbiee

Glumica Emili Robi živela u celibatu, pa upoznala ljubav života

Iako je hemija među njima bila jaka, rešili su da ostanu dosledni svojim uverenjima i ne žure sa koracima. Pre nego što su se uselili zajedno zabavljali su se godinu i po dana, a njihova ljubav krunisana je venčanjem u januaru 2023. godine. Kako navodi, strpljenje i uzdržavanje pomogli su im da izgrade neraskidivo poverenje, pa je u njihovoj vezi prevladala stvarna bliskost umesto strasti.

Kada je svoju neobičnu priču podelila sa pratiocima na TikToku, naišla je na podeljene reakcije. Emili se našla na udaru pojedinih kritičara koji su je zbog turbulentne prošlosti nazivali "oštećenom robom". Ipak, ona se nije obazirala na uvrede, ističući da uzdržavanje čoveku može doneti pravi mir i upozorivši da mnogi ulaze u intimne odnose samo iz očajničke želje da budu prihvaćeni.

Glumica Emili Robi živela u celibatu, pa upoznala ljubav života Foto: Printscreen/Instagram/emilyrobbiee

Njen suprug Tajler bio joj je najveća podrška, naglasivši da je intimni odnos za njega samo "bonus", a ne temelj veze, te da je strpljivo čekao osobu kojoj može potpuno da se prepusti. Njihovo iskustvo danas služi kao primer da se uz veru, strpljenje i obostrani trud može prevazići i najteža prošlost.

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