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Aroma zrelih smokava mnoge smesta vraća u detinjstvo i podseća na vreme kada su se pune korpe ovog medenog voća pakovale u tegle kako bi se sačuvao dah leta za zimske mesece. Iako se u savremenoj kuhinji džem od smokava priprema na razne načine, stare domaćice oslanjale su se na par jednostavnih caka zahvaljujući kojima je njihov namaz bio izuzetno gust, mirisan i bogat.

Glavna tajna savršenog džema ne leži u preteranoj količini šećera, već u strpljivom i laganom krčkanju. Smokve se kuvaju natanane kako bi oslobodile sopstvene sokove, pri čemu se njihova prirodna slatkoća postepeno pretvara u gustu smesu nalik na karamelu. Upravo taj spor postupak daje domaćem namazu karakterističnu strukturu koju kupovne varijante ređe imaju.

Foto: Anatolii Riepin / Alamy / Profimedia

Tajni dodatak

Pored dugog krčkanja, postoji još jedan ključan detalj – par kapi limuna. Prirodni pektin iz samog voća, u kombinaciji sa citronom i umerenom vatri, stvara gustu i sjajnu smesu. Mnoge domaćice vole da dodaju i malo izrendane limunove kore, cimet ili vanilu kako bi poslastica dobila onaj prepoznatljiv miris koji se dugo pamti. Za autentični starinski recept najbolje je izabrati sasvim zrele plodove koji su već sami po sebi izuzetno slatki. Kod njih nema potrebe za preteranim dodavanjem šećera – dovoljno je prepustiti voću da oslobodi svoju punu aromu.

Potrebni sastojci: 2 kg zrelih smokava

600–700 g šećera (prilagoditi ukusu)

sok od jednog limuna

malo izrendane limunove kore

prstohvat cimeta ili malo vanile (po želji) Priprema:

Smokve temeljno operite, skinite im peteljke i naseckajte ih na sitnije komade. Prebacite ih u odgovarajući lonac, pospite šećerom i pustite kratko da odstojite kako bi pustile sok.

Foto: Andrey Starostin / Alamy / Profimedia

Kuvajte na tihoj vatri uz povremeno mešanje sve dok smesa ne postane primetno gušća i ne poprimi tamniju nijansu. Pred sam kraj pripreme sipajte limunov sok i ubacite cimet ili vanilu po želji. Vreo džem pažljivo sipajte u prethodno sterilisane tegle, dobro ih zatvorite i ostavite da se polako ohlade. Teglica ovakvog domaćeg džema od smokava nije samo obična zimnica - ona predstavlja pravi mali zalogaj leta sačuvan za dane kada se uželi tradicionalna kuhinja.

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