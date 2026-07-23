Jedna "pogrešna" majica i beli veš može biti upropašten: Evo kako izvući boju pre nego što bude kasno
Skoro svako se bar u jednoj prilici suočio sa neprijatnim trenutkom kada iz bubnja izvadi dragu belu majicu koja je dobila roze ili sivkastu nijansu. Srećom, oštećena odeća ne mora odmah završiti u smeću. Uz pravovremenu reakciju, postoje pristupačne metode da se skinu tragovi nepoželjne boje i spase omiljeni odevni komadi.
Održavanje veša deluje kao jednostavna svakodnevna obaveza, ali je dovoljan samo jedan nestabilno obojeni komad da naruši čitavu turu pranja. Najčešće stradaju upravo beli i svetliji materijali, a mnogi uoče problem tek kada se garderoba osuši.
Stručnjaci naglašavaju da je tajna uspeha u brzini - što pre preduzmete korake za uklanjanje pigmenta, to su izgledi veći da se tkanini vrati prvobitni izgled. Ukoliko uočite promene čim mašina završi ciklus, nikako ne ostavljajte odeću u sušilici i ne kačite je na konopac.
Prva pomoć
Visoka temperatura može trajno vezati boju za vlakna, čineći kasnije čišćenje znatno komplikovanijim. Prvo identifikujte i uklonite krivca koji je pustio boju. Nakon toga, preostalu garderobu odmah pustite na još jedno pranje uz uobičajeni deterdžent. Po potrebi se može dodati i blago sredstvo za uklanjanje mrlja ili izbeljivač bez hlora, pod uslovom da odgovara tipu tkanine. U većini situacija, ovo ponovljeno pranje uspešno ukloni veći deo prenete boje.
Šta uraditi ako je boja već počela da se suši
Ako ste nepravilnost primetili tek kasnije, spasavanje je i dalje moguće, ali zahteva nešto više vremena. Stručni savet je da obojenu odeću potopite u posudu sa mlakom vodom u kojoj ste rastvorili praškasti deterdžent i ostavite je tako oko osam sati. Nakon natapanja, veš ponovo operite u mašini i procenite stanje. Ako su tragovi i dalje vidljivi, čitav proces se može slobodno ponoviti.
Kako sprečiti puštanje boje
Da biste se poštedeli ovakvih briga, korisno je primenjivati nekoliko osnovnih navika:
- novu odeću jarkih tonova perite zasebno tokom prvih nekoliko ciklusa
- dosledno razdvajajte belu, svetlu i tamnu garderobu
- pridržavajte se označenih temperatura pranja na etiketama
- izbegavajte pretrpavanje bubnja mašine
- upotrebljavajte namenske maramice za sakupljanje boje kada perete mešoviti veš.
Samo malo opreza pre pokretanja mašine može vam uštedeti novac i sačuvati omiljene komade odeće u besprekornom stanju.
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