Da se veš ne bi izgužvao treba napraviti dosta prostora na sušilici

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Skoro svako se bar u jednoj prilici suočio sa neprijatnim trenutkom kada iz bubnja izvadi dragu belu majicu koja je dobila roze ili sivkastu nijansu. Srećom, oštećena odeća ne mora odmah završiti u smeću. Uz pravovremenu reakciju, postoje pristupačne metode da se skinu tragovi nepoželjne boje i spase omiljeni odevni komadi.

Održavanje veša deluje kao jednostavna svakodnevna obaveza, ali je dovoljan samo jedan nestabilno obojeni komad da naruši čitavu turu pranja. Najčešće stradaju upravo beli i svetliji materijali, a mnogi uoče problem tek kada se garderoba osuši.

Kako izvući boju iz ofarbanog veša Foto: Larysa Shcherbyna / Alamy / Profimedia

Stručnjaci naglašavaju da je tajna uspeha u brzini - što pre preduzmete korake za uklanjanje pigmenta, to su izgledi veći da se tkanini vrati prvobitni izgled. Ukoliko uočite promene čim mašina završi ciklus, nikako ne ostavljajte odeću u sušilici i ne kačite je na konopac.

Prva pomoć

Visoka temperatura može trajno vezati boju za vlakna, čineći kasnije čišćenje znatno komplikovanijim. Prvo identifikujte i uklonite krivca koji je pustio boju. Nakon toga, preostalu garderobu odmah pustite na još jedno pranje uz uobičajeni deterdžent. Po potrebi se može dodati i blago sredstvo za uklanjanje mrlja ili izbeljivač bez hlora, pod uslovom da odgovara tipu tkanine. U većini situacija, ovo ponovljeno pranje uspešno ukloni veći deo prenete boje.

Šta uraditi ako je boja već počela da se suši

Ako ste nepravilnost primetili tek kasnije, spasavanje je i dalje moguće, ali zahteva nešto više vremena. Stručni savet je da obojenu odeću potopite u posudu sa mlakom vodom u kojoj ste rastvorili praškasti deterdžent i ostavite je tako oko osam sati. Nakon natapanja, veš ponovo operite u mašini i procenite stanje. Ako su tragovi i dalje vidljivi, čitav proces se može slobodno ponoviti.

Kako izvući boju iz veša koji se ofarbao pri pranju Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Kako sprečiti puštanje boje

Da biste se poštedeli ovakvih briga, korisno je primenjivati nekoliko osnovnih navika:

novu odeću jarkih tonova perite zasebno tokom prvih nekoliko ciklusa

dosledno razdvajajte belu, svetlu i tamnu garderobu

pridržavajte se označenih temperatura pranja na etiketama

izbegavajte pretrpavanje bubnja mašine

upotrebljavajte namenske maramice za sakupljanje boje kada perete mešoviti veš.

Samo malo opreza pre pokretanja mašine može vam uštedeti novac i sačuvati omiljene komade odeće u besprekornom stanju.

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