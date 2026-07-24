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Kada se pokvarila WC šolja, žena koja je godinama nosila posledice teških trauma nije pozvala majstora. Pomisao da nepoznatu osobu, naročito muškarca, pusti u svoj stan izazivala joj je nepodnošljiv strah, pa je počela da koristi kadu umesto toaleta.

Tako je živela nekoliko godina, sve dok se na njenim vratima nije pojavila Bea Elton. Prizor koji je zatekla bio je stravičan.

– Kada je bila puna izmeta do samog vrha – ispričala je Bea.

Pogledajte u galeriji stanje kuće pre čišćenja:

1/12 Vidi galeriju Kuća puna smeća koju besplatno čisti Bea Elton Foto: printscreen/Youtube/ Cleanwithbea

Iako bi većina ljudi pobegla iz takvog prostora, ova 28-godišnjakinja je obukla zaštitno odelo i prionula na posao. Upravo takvi domovi, puni buđi, smeća, crva, izmeta, insekata i uginulih životinja, postali su njeno radno mesto.

Ipak, Bea sebe ne smatra zvezdom društvenih mreža.

– Ja sam samo čistačica – kaže skromno devojka koju danas prati više od šest miliona ljudi.

Ne čisti samo kuće, već ljudima vraća život

Za razliku od influensera koji pokazuju savršeno uređene domove i police složene po bojama, Bea na kanalima CleanWithBea beleži mnogo teže i potresnije preobražaje.

Foto: Youtube/ Cleanwithbea

Besplatno ulazi u domove ljudi koji su zbog depresije, ADHD-a, bolesti, traume, starosti, invaliditeta ili finansijskih problema izgubili kontrolu nad prostorom u kojem žive. Iza gomile otpada gotovo uvek se nalazi priča o osobi koja je dugo pokušavala samo da preživi.

Čišćenje je tek poslednji deo njenog posla. Pre nego što zakorači u nečiji dom, Bea neretko mesecima razgovara sa vlasnikom i pokušava da stekne njegovo poverenje. U posao uključuje terapeute, socijalne radnike, negovatelje i lokalne službe kako se ista situacija ne bi ponovila čim ona ode.

Mesečno joj stigne oko 160 molbi za pomoć, ali je do sada uspela da završi približno 45 najzahtevnijih čišćenja. Jedan dom sređuje najmanje tri dana, dok joj za najteže slučajeve treba i do dve nedelje. Radni dan često traje 12 sati.

Foto: Youtube/ Cleanwithbea

Prestala da čisti, a onda više nije mogla da vidi pod

U jednom od domova koje je Bea sređivala živela je žena sa depresijom i ADHD-om. Problemi su počeli kada se njena cimerka odselila, nakon čega joj se mentalno stanje pogoršalo, a smeće je polako počelo da osvaja svaku prostoriju.

Kada su se pokvarili mašina za sudove i bojler, bilo ju je sramota da pozove majstore. Nastavila je da živi bez popravki, dok kuća na kraju nije postala potpuno neuseljiva.

Pod se više nije video od kesa, kutija od hrane, flaša, mačje dlake i izmeta. Među otpadom su pronađeni ostaci crva, stonoge, insekti i mrtva ptica, koja je tu najverovatnije ležala godinama.

U drugim kućama Bea je zaticala podove toliko prekrivene mrtvim muvama da su izgledali potpuno crno, kao i zidove pod gustim slojevima paučine. Ipak, tvrdi da je takvi prizori više ne šokiraju.

Foto: printscreen/Youtube/ Cleanwithbea

Karijeru započela zbog buđi u sopstvenom stanu

Bea nije planirala da se bavi ekstremnim čišćenjem. Završila je klasične studije i radila na društvenim mrežama, ali je 2023. godine ostala bez posla.

U to vreme živela je sa partnerom Harijem u iznajmljenom stanu u Londonu, u kojem su vlaga i buđ bili gotovo svuda. Preseljenje nije bilo jednostavno jer su zbog psa Pande teško pronalazili stanodavca koji bi ih prihvatio.

Bea je zato odlučila da temeljno očisti svaki deo stana kako bi prilikom iseljenja uspela da vrati depozit. Snimala je svoj napredak i objavljivala ga na društvenim mrežama, ne sluteći da će joj upravo ti snimci potpuno promeniti život.

Publika je brzo počela da raste, a ubrzo su joj se javili ljudi čiji su domovi bili u daleko težem stanju.

Pregledi finansiraju besplatna čišćenja

Foto: printscreen/Youtube/ Cleanwithbea

Hari, nekadašnji analitičar, pre oko godinu i po dana napustio je svoj posao i pridružio joj se. Njih dvoje sada zajedno biraju najteže slučajeve, čiste, snimaju i organizuju pomoć.

Novac koji zarađuju od pregleda i saradnje sa sponzorima koriste da sebi isplate zaradu, ali i da finansiraju putovanja, smeštaj, sredstva za čišćenje i odvoz biološki opasnog otpada. Pojedinim ljudima kupovali su novi nameštaj, plaćali privremeni smeštaj, pa čak i izmirivali dugove.

Žena čiju su kadu zatekli punu izmeta kasnije je rekla da su joj spasli život. U međuvremenu je pronašla i posao.

„Mozak pokušava samo da pregura dan“

Bea naglašava da iza ekstremno zapuštenog doma najčešće ne stoji lenjost. Prema njenom iskustvu, prostor počinje da propada kada osoba više nema snage da se izbori sa problemima koji su je preplavili.

Pogledajte u galeriji kako izgleda kuća nakon čišćenja:

1/5 Vidi galeriju Bea Elton besplatno čisti najprljavije domove na svetu Foto: printscreen/Youtube/ Cleanwithbea

– Kod depresije, mozak često ulazi u režim pukog preživljavanja. Ljudi jednostavno pokušavaju da preguraju dan i postaju neosetljivi na okolinu. Neki itekako vide koliko je situacija loša, ali nemaju snage ni znanja odakle da počnu – objasnila je.

Nakon toga dolaze stid, strah od osude i povlačenje od porodice, prijatelja i svih koji bi mogli da pomognu. Što stanje u domu postaje gore, čoveku je teže da bilo koga pusti unutra.

Bea ove obrasce prepoznaje i zato što se sa problemima mentalnog zdravlja suočava još od 11. godine.

– Znam kako je kada vas sopstveni mozak ubedi da ne zaslužujete bolje.

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