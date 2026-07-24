Slušaj vest

Dobar gulaš ne zahteva komplikovane sastojke, već kvalitetno meso, dovoljno crnog luka i strpljenje. Kada se kuva polako, junetina postaje toliko mekana da se gotovo topi u ustima, dok se sos prirodno zgušnjava i dobija bogat ukus.

Ovo jelo možete da pripremite i dan ranije, jer je gulaš nakon ponovnog zagrevanja često još ukusniji. Poslužite ga uz pire krompir, testeninu, pirinač ili svež hleb.

gulaš na tanjiru
gulaš Foto: Jovana Kuzmanović / Alamy / Profimedia

Sastojci:

  • 750 g junetine
  • dve glavice crnog luka
  • dva čena belog luka
  • dve crvene paprike
  • dva paradajza ili jedna kašika paradajz pirea
  • dve kašike slatke mlevene paprike
  • kašičica ljute paprike, po želji
  • jedan lovorov list
  • dve do tri kašike svinjske masti ili ulja
  • jedna do dve šolje goveđeg bujona ili vode
  • so i biber
  • svež peršun, po želji

Priprema:

gulaš u šerpi
gulaš u šerpi Foto: Norman Krauss / Panthermedia / Profimedia

  1. Meso isecite na kocke, posolite i pobiberite. U dubljoj šerpi zagrejte mast ili ulje, pa dodajte sitno iseckan crni luk. Dinstajte ga dok ne omekša, a zatim ubacite beli luk.
  2. Dodajte meso i pržite ga dok ne dobije boju sa svih strana. Sklonite šerpu nakratko sa ringle, umešajte mlevenu papriku i odmah dodajte paradajz, kako začin ne bi zagoreo i postao gorak.
  3. Ubacite isečenu crvenu papriku i lovorov list, pa nalijte bujonom ili vodom toliko da tečnost prekrije sastojke.
  4. Poklopite i kuvajte na tihoj vatri između sat i po i dva sata. Povremeno promešajte i, ukoliko je potrebno, dolijte malo vode. Gulaš je gotov kada meso potpuno omekša, a sos postane gust.
Ne propustiteŽenaDodajte pola kašičice ovog sastojka u punjene paprike i recept će vam tražiti i svekrva
paprika-shutterstock.jpg
ŽenaĆufte u paradajz sosu kao iz bakine kuhinje: Mekane, sočne i jednostavne za pripremu
stockphotomeatballsinsweetandsourtomatosauce337451099.jpg
ŽenaRuske domaćice u faširane šnicle dodaju jedan neobičan sastojak: Meso ostaje mekano i sočno
Sočne faširane šnicle od junetine i pilećih srca (1).PNG
ŽenaNajbrži uštipci bez mešenja od 4 sastojaka: Testo je spremno za manje od 10 minuta
shutterstock-125697020.jpg

 Video: Majstor za gulaš otkrio savršeni recept

02:43
MAJSTOR ZA GULAŠ OTKRIO SAVRŠEN RECEPT: Stvar je u krčkanju, da sve bude prirodno, ali i u još jednom VAŽNOM SASTOJKU! Izvor: kurir televizija