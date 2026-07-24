Napravite domaći gulaš od junetine po jednostavnom receptu. Uz sporo kuvanje meso će biti mekano, a sos gust i pun ukusa.
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Dobar gulaš ne zahteva komplikovane sastojke, već kvalitetno meso, dovoljno crnog luka i strpljenje. Kada se kuva polako, junetina postaje toliko mekana da se gotovo topi u ustima, dok se sos prirodno zgušnjava i dobija bogat ukus.
Ovo jelo možete da pripremite i dan ranije, jer je gulaš nakon ponovnog zagrevanja često još ukusniji. Poslužite ga uz pire krompir, testeninu, pirinač ili svež hleb.
gulaš Foto: Jovana Kuzmanović / Alamy / Profimedia
Sastojci:
- 750 g junetine
- dve glavice crnog luka
- dva čena belog luka
- dve crvene paprike
- dva paradajza ili jedna kašika paradajz pirea
- dve kašike slatke mlevene paprike
- kašičica ljute paprike, po želji
- jedan lovorov list
- dve do tri kašike svinjske masti ili ulja
- jedna do dve šolje goveđeg bujona ili vode
- so i biber
- svež peršun, po želji
Priprema:
gulaš u šerpi Foto: Norman Krauss / Panthermedia / Profimedia
- Meso isecite na kocke, posolite i pobiberite. U dubljoj šerpi zagrejte mast ili ulje, pa dodajte sitno iseckan crni luk. Dinstajte ga dok ne omekša, a zatim ubacite beli luk.
- Dodajte meso i pržite ga dok ne dobije boju sa svih strana. Sklonite šerpu nakratko sa ringle, umešajte mlevenu papriku i odmah dodajte paradajz, kako začin ne bi zagoreo i postao gorak.
- Ubacite isečenu crvenu papriku i lovorov list, pa nalijte bujonom ili vodom toliko da tečnost prekrije sastojke.
- Poklopite i kuvajte na tihoj vatri između sat i po i dva sata. Povremeno promešajte i, ukoliko je potrebno, dolijte malo vode. Gulaš je gotov kada meso potpuno omekša, a sos postane gust.
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