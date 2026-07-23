da li ste znali

da li ste znali

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Rende predstavljaju nezaobilazan deo opreme u gotovo svakom domaćinstvu, pa se u mnogim kuhinjama nalazi i po nekoliko različitih modela. Tokom spremanja obroka ovaj alat iznova potvrđuje svoju praktičnost, međutim, nedavna objava jedne žene na društvenim mrežama otkrila je jednostavan trik koji je zapanjio javnost i postao viralan.

Naime, pokazalo se da ivica rendeta koja ima samo jedan prorez može upotrebiti kao izuzetno delotvoran nož za rezanje sira i povrća. Na video snimku pokazana je ova skrivena funkcija, kao i kako je pravilno upotrebiti.

Rende je preko noći preuzelo glavnu reč u kuhinji, dok je njen jednostavan, ali pronicljiv savet privukao pažnju stotina hiljada ljudi na mreži.

Reakcije oduševljenih korisnika

Mnogi korisnici interneta otvoreno su priznali da godinama svakodnevno barataju ovim rekvizitom, a da im ova opcija nikada nije pala na pamet: "Imam 39 godina, dobra sam kuvarica, proputovala sam svet i ovo je potpunost novost za mene", "Uopšte nisam bio svestan ovoga, hvala vam na ovom otkriću", neki su od komentara.

Ovaj pristupačan trik i dalje važi za jednu od najtraženijih tema na društvenim platformama, dok mnogi ističu da od sada sir i povrće seku na sasvim drugačiji način.

Pogledajte video: Kako se pravilno koristi rende