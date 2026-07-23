Slušaj vest

Rende predstavljaju nezaobilazan deo opreme u gotovo svakom domaćinstvu, pa se u mnogim kuhinjama nalazi i po nekoliko različitih modela. Tokom spremanja obroka ovaj alat iznova potvrđuje svoju praktičnost, međutim, nedavna objava jedne žene na društvenim mrežama otkrila je jednostavan trik koji je zapanjio javnost i postao viralan.

Naime, pokazalo se da ivica rendeta koja ima samo jedan prorez može upotrebiti kao izuzetno delotvoran nož za rezanje sira i povrća. Na video snimku pokazana je ova skrivena funkcija, kao i kako je pravilno upotrebiti. 

Rende je preko noći preuzelo glavnu reč u kuhinji, dok je njen jednostavan, ali pronicljiv savet privukao pažnju stotina hiljada ljudi na mreži.

Reakcije oduševljenih korisnika

Mnogi korisnici interneta otvoreno su priznali da godinama svakodnevno barataju ovim rekvizitom, a da im ova opcija nikada nije pala na pamet: "Imam 39 godina, dobra sam kuvarica, proputovala sam svet i ovo je potpunost novost za mene", "Uopšte nisam bio svestan ovoga, hvala vam na ovom otkriću", neki su od komentara. 

Ovaj pristupačan trik i dalje važi za jednu od najtraženijih tema na društvenim platformama, dok mnogi ističu da od sada sir i povrće seku na sasvim drugačiji način.

Ne propustiteŽenaOvde leži caka savršenog džema od smokvi: Naše bake su ga uvek tako pravile, danas su to zaboravile mnoge domaćice
Kako napraviti najbolji džem od smokvi
ŽenaZašto se oslić prodaje bez glave? Iza ovog poteza krije se niz razloga
Zašto se oslić prodaje bez glave
ŽenaKako da krastavac ne bude gorak: Jednostavan trik će spasiti salatu
krastavac shutterstock_2482485757.jpg
ŽenaZašto se na bečku šniclu cedi limun: Nije samo zbog ukusa, kulinarski stručnjaci otkrili pravi razlog
Bečka šnicla na belom tanjiru

Pogledajte video: Kako se pravilno koristi rende

00:21
Kako se ispravno koristi rende Izvor: tiktok/homewithtayx