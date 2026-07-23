Slušaj vest

Grejs Kolins iz Teksasa, koja je treće dete rodila u 51. godini, sada je ponovo trudna. U 54. godini čeka četvrto dete i trenutno je u 17. nedelji trudnoće. Svoju priču deli na društvenim mrežama, a za medije je izjavila da su ona i suprug dugo razgovarali o proširenju porodice. Iako otvoreno govori o svom putu, nije želela da otkrije koju je tačno metodu potpomognute oplodnje koristila.

"Suprug i ja nismo olako ušli u ovo. Godinama smo se molili za to. Nije bila ishitrena odluka", izjavila je Kolins za Today.

"Svesna sam šta znači imati dete u 54. godini", nastavila je i istakla je da je pre trudnoće prošla niz opsežnih pregleda, među kojima su bile kolonoskopija, pregled za rak kože i potpuna kardiološka obrada: "Ljudi me pitaju: 'Znaš li koliko ćeš godina imati kad on bude maturirao?'. Odgovorim im: 'Da, znam.'“

Porodica zasnovana u zrelijoj dobi

Kolins je supruga Krisa, koji je od nje mlađi 15 godina, upoznala kad joj je bilo 40. Venčali su se dve godine kasnije. Prvo dete, ćerku Megi, rodila je u 44. godini, ćerku Goldi sa 46, a sina Eј-Džeja u 51. godini.

"Ne očekujemo da će se deca brinuti o nama. Za to smo se unapred pobrinuli. Kada vidim da sam s 53 u boljoj formi nego što sam bila s 33, apsolutno stojim iza te tvrdnje," rekla je medijima.

Inspiracija za druge žene

Grejs Kolins redovno objavljuje detalje iz svoje svakodnevice tokom trudnoće. Nada se da će njena priča podstaći druge starije žene da se osete osnaženo i odluče na osnivanje sopstvene porodice. Nije se izjasnila o tome koristi li sopstvene jajne ćelije.

"Više sam puta ponovila da smo iskoristili sve dostupne metode potpomognute oplodnje. Cilj mi je da pružim podršku ženama koje žele da grade porodicu, ali se nalaze u drugačijoj životnoj fazi," izjavila je za Today.

Kolins kaže da joj majčinstvo u zrelijim godinama pomaže da ostane "najbolja verzija sebe".

"Dugo sam bila u rasulu. Proradila sam sve one duboko ukorenjene probleme koje mnogi od nas vuku iz detinjstva. Moj odnos sa samom sobom i sa Bogom sada je najsnažniji ikada," objasnila je i dodala za supruga da je "stara duša" i dodaje da ih ne brine hoće li doživeti trenutak kada njihova deca postanu roditelji.

"Sutra nikome nije obećano. Hoću li biti tu za svoje unuke? Možda i hoću. Verujem da Bog već sve zna i da se pobrinuo za sve," rekla je.

Pogledajte video: Žena o razlici u godinama