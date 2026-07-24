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Održavanje urednosti radnog prostora dok spremate hranu često predstavlja pravi izazov, pri čemu nemilosrdno slivanje vode sa poklopca spada u najzamornije sitne nevolje. Tokom pripreme jela stalno podižemo poklopce sa šerpi kako bismo pomešali sastojke, proverili stepen skuvane tjestenine ili ubacili začine. U tim momentima na radnoj ploči po pravilu ostaju mrlje od kondenzovane vode, stvarajući nepotreban nered koji zahteva dodatno brisanje.

Na svu sreću, postoji veoma lak i delotvoran potez koji onemogućava stvaranje bara i čuva besprekornu higijenu u kuhinji. Tokom zagrevanja, para koja se podiže u dodiru sa hladnijim staklom ili metalom pretvara se u kapi. Dok je šerpa poklopljena, tečnost se sliva natrag u jelo, međutim nevolja nastaje onog trenutka kada poklopac odložimo na radnu površinu u standardnom položaju, sa koga se sve odmah razlije po radnoj ploči.

Foto: Oleksandr Lypa / Alamy / Profimedia

Jednostavno rešenje

Da do ovoga ne bi došlo, umesto uobičajenog odlaganja, poklopac samo preokrenite tako da mu zaobljeni deo bude dole, a udubljena strana okrenuta nagore. Zahvaljujući ovom položaju, unutrašnji deo zadržava svu nakupljenu tečnost, onemogućavajući njeno razlivanje po radnom stolu. Na taj način poklopac deluje poput male posude koja čuva kapljice sve dok ga ponovo ne stavite preko šerpe.

Ova metoda se pokazala najdelotvornijom prilikom kuvanja pirinča, testenine, povrća na pari, gustih soseva i obroka iz jednog lonca, posebno kada istovremeno baratate sa više posuda i želite da izbegnete potop na radnoj ploči.

Zaštita radnih površina

Dok primenjujete ovaj trik, izuzetno je bitno obratiti pažnju na visoku temperaturu i osetljive kuhinjske elemente. Poklopac koji je upravo skinut sa šporeta zna biti izuzetno vruć, te je preporučljivo da ga ne spuštate direktno na drvene ili neotporne podloge, već da ispod njega postavite dasku za seckanje, tanjir ili podmetač kako biste izbegli oštećenja od toplote.

Foto: Natalie Hanin / Panthermedia / Profimedia

Iako ovo nije nikakvo epohalno otkriće u svetu kulinarstva, ova jednostavna navika može vam prilično olakšati boravak u kuhinji, sprečiti kapanje i uštedeti vreme koje biste inače potrošili na naknadno čišćenje.

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