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Kiseli krastavci čine omiljeni deo svake zimnice, ali se mnogi tokom hladnijih meseci suočavaju sa istim razočaranjem - nakon izvesnog vremena plodovi omekšaju i izgube svoju prepoznatljivu hrskavost. Na sreću, postoji jednostavna i proverena metoda koju primenjuju iskusne domaćice, zahvaljujući kojoj krastavčići ostaju jedri, čvrsti i ukusni sve do proleća.

Zašto kiseli krastavci omekane?

Glavni krivac za gubljenje hrskavosti jeste razgradnja prirodnog pektina u samom povrću. Do ovog procesa najčešće dolazi usled odlaganja na previsokoj temperaturi, korišćenja plodova koji su dugo stajali pre stavljanja u tegle ili pak pogrešno odmerenog odnosa vode, soli i sirćeta.

Zašto kiseli krastavci omekane? Foto: Profimedia

Takođe, sam izbor plodova igra ključnu ulogu. Za kvalitetnu zimnicu valja birati isključivo sveže, sitnije i čvrste krastavce bez oštećenja, koji nisu prezreli.

Trik koji garantuje savršenu hrskavost

Jedna od najdelotvornijih caka jeste stavljanje listova grožđa, trešnje ili hrasta u svaku posudu. Ovo lišće u sebi sadrži prirodne tanine koji usporavaju razlaganje pektina, omogućavajući krastavcima da sačuvaju svoju čvrstinu čak i posle više meseci stajanja. Sasvim je dovoljno da pre ređanja povrća na dno čiste tegle položite jedan do dva dobro oprana lista.

Ledena voda pravi veliku razliku

Pre nego što započnete sa pakovanjem u tegle, potopite krastavce u izuzetno hladnu vodu ili vodu sa kockicama leda na dva do četiri sata. Ovaj jednostavan korak vraća svežinu plodovima i čini ih otpornijim na sam proces kiseljenja.

Zašto kiseli krastavci omekane? Foto: Profimedia

Pravilno pakovanje u tegle

Krastavčiće slažite zbijeno, ali pazite da ih pri tome ne gnječite i ne oštećujete. Izuzetno je važno da svi plodovi budu u potpunosti potopljeni u pripremljenu tečnost kako ne bi došli u dodir sa vazduhom, što bi ubrzalo kvarenje.

Ravnoteža soli i sirćeta

Precizno doziranje sastojaka od presudnog je značaja za uspešnu zimnicu. Prevelika količina sirćeta može narušiti ukus, dok premalo soli povećava rizik da povrće omekša i propadne. Uvek koristite proverene recepte i birajte krupnu so namenjenu za zimnicu, bez aditiva protiv zgrudvavanja.

Koji se još dodaci mogu upotrebiti?

Osim lišća trešnje, hrasta ili vinove loze, u tegle možete dodati i sledeće sastojke: mirođiju, beli luk, biber u zrnu, seme slačice, lovorov list, komadić rena. Pored toga što obogaćuju aromu, mnogi od ovih dodataka pomažu i u boljem konzervisanju zimnice.

Zašto kiseli krastavci omekane? Foto: Vadzim Yakubovich / Alamy / Profimedia

Najčešće greške koje treba izbeći

Da bi vaša zimnica ostala savršeno hrskava, obratite pažnju na sledeće propuste:

izbegavajte prezrele i mekane plodove,

ne ostavljajte krastavce da dugo stoje nakon berbe,

obavezno temeljno očistite i sterilišite tegle i poklopce,

vodite računa da tečnost u potpunosti prekriva sve plodove,

tegle uvek čuvajte na hladnom i mračnom mestu.

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