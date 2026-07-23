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Jedna buduća venčana kuma potražila je savet na Reditu jer nije bila sigurna koje su njene finansijske obaveze. Kako je navela, slabo poznaje svadbene običaje pa ju je zanimalo šta se od nje očekuje. Glavna su joj pitanja da li kao kuma mora da organizuje i u potpunosti plati devojačko veče, ili taj trošak snosi mlada, ili se deli.

Ujedno je pitala koliki bi iznos trebalo da stavi u kovertu ako uz novac planira da kupi i poseban poklon, poput zlatne ogrlice. Navela je da razmišlja o poklonu od 600 do 700 evra.

Otvoren razgovor rešava sve

Većina učesnika rasprave složila se da univerzalno pravilo ne postoji i da je ključan otvoren razgovor kume i mlade o očekivanjima.

Šta kuma treba da plati po svadbenim običajima Foto: Yulia Koltyrina / Alamy / Profimedia

"Ako te je izabrala za kumu, značilo bi da ste bliske i da možete iskreno da razgovarate o finansijama, pa bi bilo najbolje da se sa njom dogovoriš", poručila joj je jedna korisnica i istakla da niko ne bi trebalo da se stidi da prizna ako sebi nešto ne može da priušti i da pomoć ne mora biti isključivo finansijska.

Kuma, na primer, može da pomogne oko dekoracija, cveća ili same organizacije. Jedna mlada podelila je svoje iskustvo: kuma joj je darovala 500 evra i organizovala devojačko veče, ali nije sama snosila sve troškove, već je pokrila dekoracije i uredila prostor. Ipak, ističe da joj novac nije bio najvažniji.

"Slušala je dok sam ja besnela oko organizacije svadbe, išla sa mnom na probe venčanice i uopšte bila uz mene, što je sveukupno bilo i više nego dovoljno", napisala je.

Ko plaća devojačko veče?

Jedna korisnica, koja je nedavno bila kuma, ispričala je da je mladi odmah objasnila da je studentkinja i da može da da onoliko koliko joj finansije dozvoljavaju. Poklonila joj je 300 evra, kupila tortu, buket, čaše i ukras za kosu, te pomagala oko priprema. Ukupno je potrošila oko 550 evra, a mladenci su joj kasnije rekli da je dala previše i da je nisu izabrali zbog novca.

Šta kuma treba da plati po svadbenim običajima Foto: Kzenon / Alamy / Profimedia

"Ja sam dala koliko sam mogla i htela. Neko će biti zahvalan samim tim što si se pojavila ili si dao 100 ili 200 evra, a neko neće biti zahvalan ni da mu kupiš automobil", zaključila je.

Finansiranje devojačke večeri izazvalo je najviše komentara. Nekoliko korisnica savetovalo je kumi da preuzme organizaciju, ali ne i ceo trošak.

"Nemoj biti glupa kao ja i usudi se da od svih devojaka tražiš novac. Neka svaka da 40 ili 50 evra pa se time kupi poklon i pokriju piće i hrana", napisala je komentatorka koja je sama platila gotovo celu zabavu.

Drugi učesnici rasprave smatraju da je primereniji iznos od 20 do 30 evra po osobi. Prema njihovom mišljenju, veće troškove, poput najma kuće, trebalo bi da pokrije mlada, pogotovo ako ona insistira na skupljoj proslavi.

"Očekuje se više da organizuješ devojačko veče, ali suludo je da sama pokrivaš sve troškove. Obično sve pozvane daju 20 do 30 evra i time se pokriju smeštaj, hrana i piće", jedan je od komentara.

Bilo je i onih koji misle da zvanice uopšte ne bi trebalo da plaćaju: "Devojačko i momačko veče su luksuz i to su mladenci dužni da plate. Vi eventualno možete da pokrijete neke usputne stvari".

Šta kuma treba da plati po svadbenim običajima Foto: theVento / Alamy / Profimedia

S tim se složila i žena koja je sa suprugom sama platila obe proslave: "Moj jedini uslov bio je: ako to ne možemo sami sebi da priuštimo, nećemo ništa ni organizovati. Čak smo ljudima rekli da ne kupuju poklone i da samo dođu", napisala je.

Poklon u koverti i konačni savet

Više korisnica upozorilo je da devojačko veče nije jedini izdatak. Zvanice moraju da plate i poklon u koverti, odeću, frizuru i šminku, a ponekad i prevoz te smeštaj. Jedna komentatorka navela je da je za devojačko veče trebalo da da 60 evra, što je smatrala preteranim, ali je platila da ne ispadne škrta. Što se tiče poklona od 600 do 700 evra, većina se složila da je to vrlo izdašan iznos.

"Ako staviš u kovertu 700 evra, ne treba ti nikakav nakit uz to", jedna je od poruka. Druga korisnica savetovala je da odabere jedno ili drugo: "Uz zlatnu ogrlicu ja ne bih dala još dodatan novac, pogotovo ne toliko. Izaberi ili jedno ili drugo", napisala je.

Iako su se mišljenja i iskustva razlikovala, učesnici rasprave bili su saglasni u jednom: kuma ne bi smela da oseća pritisak da troši iznad svojih mogućnosti. Najvažniji su iskren razgovor i podrška, a iznos u koverti ne bi trebalo da bude merilo prijateljstva.

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