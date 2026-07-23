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Godinama je mislila da njena svekrva samo pokušava da pomogne. Svaki savet je delovao bezazleno, svaka primedba prolazno. Ali kada su se komentari pretvorili u stalne kritike i kada je počela da preispituje sebe kao majku, shvatila je da više ne može da ćuti. Jedan trenutak pred njenom decom bio je dovoljan da izgovori sve ono što je godinama potiskivala.

Upozoravajući znaci bili su tu od samog početka

"Kada sam prvi put postala majka, očekivala sam neprospavane noći, beskrajno menjanje pelena i ogromnu odgovornost. Ono što nisam očekivala jeste da će jedan od najvećih izazova doći iz moje sopstvene porodice. Moja svekrva je u početku delovala kao velika podrška. Donosila je hrana nakon što se rodio moj sin, davala savete kada bih ih zatražila i svima govorila koliko je uzbuđena što je baka. Sada, kada pogledam unazad, shvatam da su upozoravajući znaci bili prisutni od samog početka. Ono što sam tada doživljavala kao entuzijazam, zapravo je bila potreba za kontrolom, a ono što sam smatrala brigom, polako se pretvorilo u neprestanu kritiku."

Ispovest žene o odnosu sa svekrvom Foto: Shutterstock

Ubeđivala sam sebe da sam previše osetljiva

"Svaki komentar, posmatran zasebno, delovao je beznačajno. Ali takve sitne primedbe se gomilaju. Pretvaraju se u nesigurnosti i tihe rane. Kada se rodilo moje drugo dete, više nisam slušala dobronamerne predloge - slušala sam osude. Svaka poseta pretvarala se u procenu. Svaka roditeljska odluka postajala je predmet rasprave. Najteže od svega bilo je to što moj muž retko kada vidi stvari onako kako sam ih ja doživljavala. Za njega je njegova majka samo pokušavala da pomogne. Za mene je, malo po malo, potkopavala moje samopouzdanje."

Prva primedba koja je delovala bezazleno

"Prva ozbiljnija primedba dogodila se kada je moj sin imao svega nekoliko nedelja. Sećam se da sam ga držala u naručju i pokušavala da ga umirim posle hranjenja. Moja svekrva me je pogledala i usputno rekla: 'Možda plače zato što ga ne držiš kako treba'. Svi su se blago nasmejali. I ja sam se naterala da se nasmešim. Ali iznutra sam osećala stid. Već sam bila iscrpljena i puna sumnji u sebe. Njene reči ostale su sa mnom mnogo duže nego što je bilo ko mogao da nasluti."

Svaka poseta pretvorila se u inspekciju

"Kako su meseci prolazili, gotovo pri svakoj poseti pronalazila je nešto novo što će kritikovati. Ako sam dojila predugo, smatrala je da to nije dobro. Kada sam uvela čvrstu hranu, ni to joj nije odgovaralo. Igračke su bile pogrešne. Večernja rutina bila je pogrešna. Odeća koju sam birala bila je pogrešna. Činilo se da je nemoguće doneti bilo kakvu odluku koju bi ona odobrila. Vremenom sam počela da osećam anksioznost svaki put kada bi dolazila u posetu."

Ispovest žene o odnosu sa svekrvom Foto: Dmytro Zinkevych / Alamy / Profimedia

Počela je otvoreno da me upoređuje sa sobom

"Kritike su vremenom postajale sve otvorenije. Umesto da daje dobronamerne savete, moja svekrva je počela da me upoređuje sa sobom. Često je govorila o tome kako je ona odgajala svoju decu i kako su, navodno, stvari tada bile mnogo bolje. Ponekad bi takve primedbe iznosila pred rodbinom, zbog čega sam se osećala poniženo. Najviše me, međutim, nije bolela sama kritika, već poruka koja se krila iza nje - da veruje kako nisam dovoljno dobra kao majka."

Moj muž nije video ono što sam ja videla

"Kad god bih pokušala da razgovaram sa mužem o toj situaciji, on bi umanjivao moje brige. Tvrdio je da njegova majka ima dobre namere i govorio mi da previše razmišljam o svemu. Takve reči su me samo još više udaljavale od njega i činile da se osećam usamljeno. Počela sam da se pitam da li možda umišljam problem. Ipak, posle svakog susreta sa svekrvom osećala sam se sve manje vrednom i sve nesigurnijom."

Dan kada me je potkopala pred mojom decom

"Sve se promenilo kada su moja deca postala dovoljno velika da razumeju šta se dešava. Jednog popodneva, nakon što sam rekla ćerki da ne može da jede desert pre večere, moja svekrva joj je odmah pružila keks. Zatim je namignula i rekla: 'Baka zna bolje'. Svi su se nasmejali osim mene. Prvi put njeno ponašanje nije uticalo samo na mene, počelo je direktno da narušava moj autoritet pred sopstvenom decom."

Ispovest žene o odnosu sa svekrvom Foto: Shutterstock

Rastuća napetost i brak na staklenim nogama

"Posle tog događaja, počela je da se gomila ogorčenost. Zatekla sam sebe kako iznova premotavam razgovore u glavi, čak i dugo nakon što bi se završili. Porodična okupljanja postala su emocionalno iscrpljujuća. Moj muž i ja počeli smo sve češće da se svađamo. Ono što je nekada izgledalo kao povremena neslaganja, sada je postalo stalni izvor napetosti koji je visio nad našim brakom."

Tajni razgovor u kuhinji koji je razotkrio sve

"Jedne večeri, tokom porodičnog okupljanja, ušla sam u kuhinju i čula svoju svekrvu kako razgovara sa jednim rođakom. Nije znala da sam u blizini. Ono što sam čula potpuno me je zateklo. Rekla je da se brine da se njeni unuci odgajaju 'bez pravog usmeravanja' i nagovestila da bi stvari bile drugačije kada bi ona imala veći uticaj. U tom trenutku sam shvatila da njene kritike nisu bile slučajne. Bile su namerne."

Porodična večera koja je postala bojno polje

"Nedeljama posle tog razgovora nisam mogla da prestanem da razmišljam o njemu. Odjednom je svaka kritika dobila smisao. Svaki prikriveni kompliment, svako poređenje i svaki pokušaj da potkopa moj autoritet. Prelomni trenutak dogodio se tokom jedne nedeljne večere. Moj sin je slučajno prosuo piće za stolom. Pre nego što sam uopšte stigla da reagujem, moja svekrva je glasno rekla: 'Možda se ovo ne bi dogodilo kada bi neko bio stroži prema njemu'. U prostoriji je zavladala tišina."

Ispovest žene o svađi sa svekrvom Foto: Shutterstock

Prvi put nisam prećutala

"Osetila sam kako mi se lice zarumenelo. Godine nakupljene frustracije sručile su se u tom jednom trenutku. Rekla sam joj da sam umorna od stalnih kritika, umorna od toga da se svaka moja odluka preispituje i umorna od osećaja da moram da branim svoje roditeljstvo u sopstvenoj porodici. Glas mi je podrhtavao, ali nisam stala. Godine bola su izašle na površinu. U prostoriji je vladala mukla tišina. Niko me nije prekinuo."

Otkrivanje koje niko nije očekivao

"Ono što se dogodilo posle toga šokiralo je sve. Umesto da se raspravlja, moja svekrva je počela da plače. Kroz suze je priznala da je oduvek osećala krivicu zbog grešaka za koje je verovala da ih je napravila dok je odgajala svoju decu. Gledajući mene kako drugačije vaspitavam svoju decu, bila je primorana da se suoči sa žaljenjima koja nikada nije razrešila. Godinama njene kritike nisu bile toliko usmerene na mene, koliko na njena sopstvena nerešena osećanja."

Šta se dogodilo posle eksplozije?

"Sukob nije čarobno rešio sve probleme. Posle toga usledili su teški razgovori. Morale su da se postave jasne granice i poverenje je moralo ponovo da se izgradi. Ale tog dana se nešto važno promenilo. Napetost koja je godinama tiho postojala konačno je izašla na videlo. Moj muž je počeo da razume kroz šta sam prolazila, a moja svekrva je počela da poštuje granice koje je godinama zanemarivala."

Ispovest žene o odnosu sa svekrvom Foto: Shuterstock

Prestala sam da se izvinjavam što sam majka svojoj deci

"Kada pogledam unazad, volela bih da sam ranije progovorila. Ćutanje nije zaštitilo naš odnos, samo je omogućilo da se ogorčenost gomila. Porodice često izbegavaju teške razgovore jer se plaše sukoba, ali ponekad je upravo sukob jedini put ka iskrenosti. Najvažnija promena dogodila se u meni samoj. Prestala sam da tražim odobrenje za svaku roditeljsku odluku. Prestala sam da svoju vrednost merim kroz tuđa očekivanja. Mojoj deci nije bila potrebna savršena majka, bila im je potrebna njihova majka."

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